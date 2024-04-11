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В порту Новороссийска в четверг будут стрелять
В порту Новороссийска в четверг будут стрелять - РИА Новости Крым, 11.04.2024
В порту Новороссийска в четверг будут стрелять
В четверг в порту Новороссийска военные будут проводить учебные стрельбы. В городе могут быть слышны громкие звуки. Об этом жителей и гостей предупредили в... РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T08:43
2024-04-11T08:43
2024-04-11T08:43
новороссийск
краснодарский край
учения
армия и флот
безопасность
черное море
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В четверг в порту Новороссийска военные будут проводить учебные стрельбы. В городе могут быть слышны громкие звуки. Об этом жителей и гостей предупредили в администрации.Тренировка будет проводиться силами Новороссийской военно-морской базы вечером и ночью.В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов предупреждают об этом заранее через официальные сайты и соцсети.На этой неделе стрельбы военных в порту Новороссийска проходили дважды во вторник. Кроме того, 4 апреля проходили учения военных со стрельбой в акватории Туапсинского морского торгового порта.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новороссийск, краснодарский край, учения, армия и флот, безопасность, черное море, новости
В порту Новороссийска в четверг будут стрелять
Учебные стрельбы военных пройдут вечером в четверг в порту Новороссийска