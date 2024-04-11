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В порту Новороссийска в четверг будут стрелять - РИА Новости Крым, 11.04.2024
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В порту Новороссийска в четверг будут стрелять
В порту Новороссийска в четверг будут стрелять - РИА Новости Крым, 11.04.2024
В порту Новороссийска в четверг будут стрелять
В четверг в порту Новороссийска военные будут проводить учебные стрельбы. В городе могут быть слышны громкие звуки. Об этом жителей и гостей предупредили в... РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T08:43
2024-04-11T08:43
новороссийск
краснодарский край
учения
армия и флот
безопасность
черное море
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В четверг в порту Новороссийска военные будут проводить учебные стрельбы. В городе могут быть слышны громкие звуки. Об этом жителей и гостей предупредили в администрации.Тренировка будет проводиться силами Новороссийской военно-морской базы вечером и ночью.В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов предупреждают об этом заранее через официальные сайты и соцсети.На этой неделе стрельбы военных в порту Новороссийска проходили дважды во вторник. Кроме того, 4 апреля проходили учения военных со стрельбой в акватории Туапсинского морского торгового порта.
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Новости
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РИА Новости Крым
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новороссийск, краснодарский край, учения, армия и флот, безопасность, черное море, новости
В порту Новороссийска в четверг будут стрелять

Учебные стрельбы военных пройдут вечером в четверг в порту Новороссийска

08:43 11.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Варвара КовалёваТренировка по стрельбе российских военных. Архивное фото
Тренировка по стрельбе российских военных. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости Крым . Варвара Ковалёва
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В четверг в порту Новороссийска военные будут проводить учебные стрельбы. В городе могут быть слышны громкие звуки. Об этом жителей и гостей предупредили в администрации.
Тренировка будет проводиться силами Новороссийской военно-морской базы вечером и ночью.
"Сегодня с 21:00 до 23:00 в акватории моря будут проводиться учебные стрельбы", - сказано в сообщении властей.
В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов предупреждают об этом заранее через официальные сайты и соцсети.
На этой неделе стрельбы военных в порту Новороссийска проходили дважды во вторник. Кроме того, 4 апреля проходили учения военных со стрельбой в акватории Туапсинского морского торгового порта.
 
НовороссийскКраснодарский крайУченияАрмия и флотБезопасностьЧерное мореНовости
 
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