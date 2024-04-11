https://crimea.ria.ru/20240411/v-portu-novorossiyska-v-chetverg-budut-strelyat-1136463040.html

В порту Новороссийска в четверг будут стрелять

В порту Новороссийска в четверг будут стрелять - РИА Новости Крым, 11.04.2024

В порту Новороссийска в четверг будут стрелять

В четверг в порту Новороссийска военные будут проводить учебные стрельбы. В городе могут быть слышны громкие звуки. Об этом жителей и гостей предупредили в... РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T08:43

2024-04-11T08:43

2024-04-11T08:43

новороссийск

краснодарский край

учения

армия и флот

безопасность

черное море

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В четверг в порту Новороссийска военные будут проводить учебные стрельбы. В городе могут быть слышны громкие звуки. Об этом жителей и гостей предупредили в администрации.Тренировка будет проводиться силами Новороссийской военно-морской базы вечером и ночью.В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов предупреждают об этом заранее через официальные сайты и соцсети.На этой неделе стрельбы военных в порту Новороссийска проходили дважды во вторник. Кроме того, 4 апреля проходили учения военных со стрельбой в акватории Туапсинского морского торгового порта.

новороссийск

краснодарский край

черное море

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, краснодарский край, учения, армия и флот, безопасность, черное море, новости