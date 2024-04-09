https://crimea.ria.ru/20240409/vo-vtornik-strelba-v-portu-novorossiyska-budet-slyshna-dvazhdy---prichina--1136388560.html

Во вторник стрельба в порту Новороссийска будет слышна дважды - причина

Во вторник стрельба в порту Новороссийска будет слышна дважды - причина - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Во вторник стрельба в порту Новороссийска будет слышна дважды - причина

Во вторник в порту Новороссийска военные потренируются в стрельбе. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T08:26

2024-04-09T08:26

2024-04-09T08:32

новороссийск

россия

армия и флот

учения

новости

безопасность

черное море

краснодарский край

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/11/1121447563_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5fc064743abcc9be2c44761e1619d90c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Во вторник в порту Новороссийска военные потренируются в стрельбе. Об этом сообщили в администрации города.Отмечается, что военные во вторник проведут две тренировки - днем и ночью.Четвертого апреля проходили учения военных со стрельбой в акватории Туапсинского морского торгового порта. В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов предупреждают об этом заранее через официальные сайты и соцсети.Читайте также на РИА Новости Крым:В Красногвардейском районе будут утилизировать боеприпасыПротиводиверсионные учения проводят в Севастополе второй раз за деньПротиводиверсионные учения со стрельбой проходят в Севастополе

новороссийск

россия

черное море

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, россия, армия и флот, учения, новости, безопасность, черное море, краснодарский край, новости