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Во вторник стрельба в порту Новороссийска будет слышна дважды - причина
Во вторник стрельба в порту Новороссийска будет слышна дважды - причина - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Во вторник стрельба в порту Новороссийска будет слышна дважды - причина
Во вторник в порту Новороссийска военные потренируются в стрельбе. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T08:26
2024-04-09T08:26
2024-04-09T08:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Во вторник в порту Новороссийска военные потренируются в стрельбе. Об этом сообщили в администрации города.Отмечается, что военные во вторник проведут две тренировки - днем и ночью.Четвертого апреля проходили учения военных со стрельбой в акватории Туапсинского морского торгового порта. В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов предупреждают об этом заранее через официальные сайты и соцсети.Читайте также на РИА Новости Крым:В Красногвардейском районе будут утилизировать боеприпасыПротиводиверсионные учения проводят в Севастополе второй раз за деньПротиводиверсионные учения со стрельбой проходят в Севастополе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новороссийск, россия, армия и флот, учения, новости, безопасность, черное море, краснодарский край, новости
Во вторник стрельба в порту Новороссийска будет слышна дважды - причина
Военные дважды проведут учебные стрельбы в акватории порта Новороссийска во вторник
08:26 09.04.2024 (обновлено: 08:32 09.04.2024)