https://crimea.ria.ru/20240406/v-sevastopole-snova-vystrely---gubernator-obyasnil-prichinu-1136338410.html

Противодиверсионные учения проводят в Севастополе второй раз за день

Противодиверсионные учения проводят в Севастополе второй раз за день - РИА Новости Крым, 06.04.2024

Противодиверсионные учения проводят в Севастополе второй раз за день

В Севастополе Черноморский флот снова проводит учения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T19:10

2024-04-06T19:10

2024-04-06T19:33

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот снова проводит учения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."Ориентировочно до 19.30 на Южном и Северном молах флот будет проводить традиционные тренировки расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия", - написал он в своем ТГ-канале.И добавил, что в городе все спокойно.

https://crimea.ria.ru/20240406/zvuki-strelby-v-sevastopole-svyazany-s-ucheniyami-flota-1136326897.html

севастополь

крым

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2024

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