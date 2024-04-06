https://crimea.ria.ru/20240406/v-sevastopole-snova-vystrely---gubernator-obyasnil-prichinu-1136338410.html
Противодиверсионные учения проводят в Севастополе второй раз за день
Противодиверсионные учения проводят в Севастополе второй раз за день - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Противодиверсионные учения проводят в Севастополе второй раз за день
В Севастополе Черноморский флот снова проводит учения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T19:10
2024-04-06T19:10
2024-04-06T19:33
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот снова проводит учения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."Ориентировочно до 19.30 на Южном и Северном молах флот будет проводить традиционные тренировки расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия", - написал он в своем ТГ-канале.И добавил, что в городе все спокойно.
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, крым
Противодиверсионные учения проводят в Севастополе второй раз за день
В Севастополе будет громко - губернатор
19:10 06.04.2024 (обновлено: 19:33 06.04.2024)