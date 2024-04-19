https://crimea.ria.ru/20240419/v-sevastopole-chernomorskiy-flot-provodit-ucheniya--budet-slyshna-strelba-1136682141.html

В Севастополе Черноморский флот проводит учения – будет слышна стрельба

В Севастополе Черноморский флот проводит учения – будет слышна стрельба - РИА Новости Крым, 19.04.2024

В Севастополе Черноморский флот проводит учения – будет слышна стрельба

Черноморский флот проведет тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T11:50

2024-04-19T11:50

2024-04-19T11:50

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

михаил развожаев

чф рф (черноморский флот российской федерации)

учения

армия и флот

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Черноморский флот проведет тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В связи с погодными условиями звуки стрельбы могут быть слышны в различных районах Севастополя, при этом губернатор отметил, что в городе все спокойно.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Днем ранее флот проводил учебные стрельбы на молах и в двух бухтах города. Утром военные в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес отрабатывали работу расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Кроме того, 17 апреля в первой половине дня тренировки Вооруженных сил России проходили в Черноморском районе Крыма.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, армия и флот, новости крыма