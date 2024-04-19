В Севастополе Черноморский флот проводит учения – будет слышна стрельба
В Севастополе Черноморский флот проведет учения со стрельбой
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФЭкипажи кораблей Черноморского флота отработали отражение атаки БПЛА с использованием ПЗРК и стрелкового оружия
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Черноморский флот проведет тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 12.00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В связи с погодными условиями звуки стрельбы могут быть слышны в различных районах Севастополя, при этом губернатор отметил, что в городе все спокойно.
Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
Днем ранее флот проводил учебные стрельбы на молах и в двух бухтах города. Утром военные в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес отрабатывали работу расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Кроме того, 17 апреля в первой половине дня тренировки Вооруженных сил России проходили в Черноморском районе Крыма.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.