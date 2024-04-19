Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе Черноморский флот проводит учения – будет слышна стрельба - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240419/v-sevastopole-chernomorskiy-flot-provodit-ucheniya--budet-slyshna-strelba-1136682141.html
В Севастополе Черноморский флот проводит учения – будет слышна стрельба
В Севастополе Черноморский флот проводит учения – будет слышна стрельба - РИА Новости Крым, 19.04.2024
В Севастополе Черноморский флот проводит учения – будет слышна стрельба
Черноморский флот проведет тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T11:50
2024-04-19T11:50
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
михаил развожаев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
армия и флот
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/16/1133746020_0:0:1198:674_1920x0_80_0_0_9c182679d99e33418a56f6b115bea798.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Черноморский флот проведет тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В связи с погодными условиями звуки стрельбы могут быть слышны в различных районах Севастополя, при этом губернатор отметил, что в городе все спокойно.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Днем ранее флот проводил учебные стрельбы на молах и в двух бухтах города. Утром военные в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес отрабатывали работу расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Кроме того, 17 апреля в первой половине дня тренировки Вооруженных сил России проходили в Черноморском районе Крыма.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/16/1133746020_176:0:1116:705_1920x0_80_0_0_06cd07b51f4914b7829cf175554fceab.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, армия и флот, новости крыма
В Севастополе Черноморский флот проводит учения – будет слышна стрельба

В Севастополе Черноморский флот проведет учения со стрельбой

11:50 19.04.2024
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФЭкипажи кораблей Черноморского флота отработали отражение атаки БПЛА с использованием ПЗРК и стрелкового оружия
Экипажи кораблей Черноморского флота отработали отражение атаки БПЛА с использованием ПЗРК и стрелкового оружия
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Черноморский флот проведет тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 12.00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В связи с погодными условиями звуки стрельбы могут быть слышны в различных районах Севастополя, при этом губернатор отметил, что в городе все спокойно.
Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
Днем ранее флот проводил учебные стрельбы на молах и в двух бухтах города. Утром военные в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес отрабатывали работу расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Кроме того, 17 апреля в первой половине дня тренировки Вооруженных сил России проходили в Черноморском районе Крыма.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)УченияАрмия и флотНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:25Мощные вспышки на Солнце - к Земле идут потоки рентгеновских лучей
12:15В Севастополе обнаружены массовые захоронения мирных граждан времен войны
11:50В Севастополе Черноморский флот проводит учения – будет слышна стрельба
11:47В Крыму добавили еще один летний автобусный маршрут
11:35Циклон несет в Крым сильные дожди с грозами
11:17Крымчанку осудили за разглашение государственной тайны
11:09Трое солдат ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен
10:55Ракеты ATACMS: чем они опасны
10:43Энергодар остался без света из-за аварии
10:23Обстановка на Керченской паромной переправе в пятницу
10:18Крымчанка получила уголовное дело за нелегальную регистрацию мигрантов
10:12В городах Украины поражены объекты инфраструктуры
10:01Погиб один из летчиков разбившегося на Ставрополье Ту-22М3
09:58Акватория Крыма станет чище: новые очистные не сбрасывают стоки в море
09:44Присоединила Крым к России: как крымчане хранят память о Екатерине II
09:35Шойгу потребовал увеличить поставки систем защиты для танков в зону СВО
09:09Парад и шествие "Бессмертного полка" в Крыму не планируются - Аксенов
08:45Минобороны: предприятие ОПК в Омске удвоило выпуск ТОС "Солнцепек"
08:32История российского Крыма была и будет историей успеха – Аксенов
08:04В Крыму заменили рекордное количество инженерных сетей
Лента новостейМолния