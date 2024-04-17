https://crimea.ria.ru/20240417/vozle-mysa-khersones-v-sevastopole-flot-provodit-strelby-1136632780.html
Возле мыса Херсонес в Севастополе флот проводит стрельбы
Возле мыса Херсонес в Севастополе флот проводит стрельбы - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Возле мыса Херсонес в Севастополе флот проводит стрельбы
Громкие звуки в разных районах Севастополя, которые могут слышать жители и гости города в среду днем, связаны с учебной тренировкой флота. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T11:57
2024-04-17T11:57
2024-04-17T11:57
севастополь
новости
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/01/1122225679_0:78:1200:753_1920x0_80_0_0_cf8da7e51112131ff880bf6ced1ef004.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Громкие звуки в разных районах Севастополя, которые могут слышать жители и гости города в среду днем, связаны с учебной тренировкой флота. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – ШойгуВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моряВ Севастополе громко – звуки стрельбы слышны в разных районах города
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/01/1122225679_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_fdc55dafd72da36651529fbe4519b850.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения
Возле мыса Херсонес в Севастополе флот проводит стрельбы
В Севастополе у мыса Херсонес флот тренируется отражать атаку диверсантов