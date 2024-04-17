https://crimea.ria.ru/20240417/vozle-mysa-khersones-v-sevastopole-flot-provodit-strelby-1136632780.html

Возле мыса Херсонес в Севастополе флот проводит стрельбы

Возле мыса Херсонес в Севастополе флот проводит стрельбы - РИА Новости Крым, 17.04.2024

Возле мыса Херсонес в Севастополе флот проводит стрельбы

Громкие звуки в разных районах Севастополя, которые могут слышать жители и гости города в среду днем, связаны с учебной тренировкой флота. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T11:57

2024-04-17T11:57

2024-04-17T11:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Громкие звуки в разных районах Севастополя, которые могут слышать жители и гости города в среду днем, связаны с учебной тренировкой флота. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – ШойгуВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моряВ Севастополе громко – звуки стрельбы слышны в разных районах города

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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