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Возле мыса Херсонес в Севастополе флот проводит стрельбы - РИА Новости Крым, 17.04.2024
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Возле мыса Херсонес в Севастополе флот проводит стрельбы
Возле мыса Херсонес в Севастополе флот проводит стрельбы - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Возле мыса Херсонес в Севастополе флот проводит стрельбы
Громкие звуки в разных районах Севастополя, которые могут слышать жители и гости города в среду днем, связаны с учебной тренировкой флота. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T11:57
2024-04-17T11:57
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чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Громкие звуки в разных районах Севастополя, которые могут слышать жители и гости города в среду днем, связаны с учебной тренировкой флота. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – ШойгуВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моряВ Севастополе громко – звуки стрельбы слышны в разных районах города
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севастополь, новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения
Возле мыса Херсонес в Севастополе флот проводит стрельбы

В Севастополе у мыса Херсонес флот тренируется отражать атаку диверсантов

11:57 17.04.2024
 
© Пресс-служба Черноморского флотаКорабли Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования после выполнения задач в море
Корабли Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования после выполнения задач в море
© Пресс-служба Черноморского флота
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Громкие звуки в разных районах Севастополя, которые могут слышать жители и гости города в среду днем, связаны с учебной тренировкой флота. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 12.30 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он в своем Telegram-канале.
Он призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
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СевастопольНовостиНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Учения
 
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