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В Севастополе проходят учебные стрельбы военных - РИА Новости Крым, 17.04.2024
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В Севастополе проходят учебные стрельбы военных
В Севастополе проходят учебные стрельбы военных - РИА Новости Крым, 17.04.2024
В Севастополе проходят учебные стрельбы военных
Учебные стрельбы из различного оружия проводят вечером в среду военные Черноморского флота в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T19:50
2024-04-17T19:53
севастополь
михаил развожаев
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Учебные стрельбы из различного оружия проводят вечером в среду военные Черноморского флота в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев И добавил, что в городе все спокойно.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Это уже вторые за день учения в Севастополе. Утром военные в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес отрабатывали работу расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Кроме того, 17 апреля в первой половине дня тренировки Вооруженных сил России проходили в Черноморском районе Крыма.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
https://crimea.ria.ru/20240415/voennye-rf-i-tadzhikistana-unichtozhayut-uslovnykh-terroristov-na-gosgranitse-1136561933.html
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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма
В Севастополе проходят учебные стрельбы военных

В Севастополе флот проводит учебные стрельбы на молах и в двух бухтах - Развожаев

19:50 17.04.2024 (обновлено: 19:53 17.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоенные отрабатывают стрельбу. Архивное фото
Военные отрабатывают стрельбу. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Учебные стрельбы из различного оружия проводят вечером в среду военные Черноморского флота в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев
"Ориентировочно до 20.30 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухты флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он в своем Telegram-канале.
И добавил, что в городе все спокойно.
Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
Это уже вторые за день учения в Севастополе. Утром военные в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес отрабатывали работу расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Кроме того, 17 апреля в первой половине дня тренировки Вооруженных сил России проходили в Черноморском районе Крыма.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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СевастопольМихаил РазвожаевАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Новости Крыма
 
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