https://crimea.ria.ru/20240417/v-sevastopole-prokhodyat-uchebnye-strelby-voennykh-1136643906.html

В Севастополе проходят учебные стрельбы военных

В Севастополе проходят учебные стрельбы военных - РИА Новости Крым, 17.04.2024

В Севастополе проходят учебные стрельбы военных

Учебные стрельбы из различного оружия проводят вечером в среду военные Черноморского флота в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T19:50

2024-04-17T19:50

2024-04-17T19:53

севастополь

михаил развожаев

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

учения

чф рф (черноморский флот российской федерации)

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Учебные стрельбы из различного оружия проводят вечером в среду военные Черноморского флота в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев И добавил, что в городе все спокойно.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Это уже вторые за день учения в Севастополе. Утром военные в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес отрабатывали работу расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Кроме того, 17 апреля в первой половине дня тренировки Вооруженных сил России проходили в Черноморском районе Крыма.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.

https://crimea.ria.ru/20240415/voennye-rf-i-tadzhikistana-unichtozhayut-uslovnykh-terroristov-na-gosgranitse-1136561933.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма