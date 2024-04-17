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В Черноморском районе Крыма пройдут военные учения - РИА Новости Крым, 17.04.2024
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В Черноморском районе Крыма пройдут военные учения
В Черноморском районе Крыма пройдут военные учения - РИА Новости Крым, 17.04.2024
В Черноморском районе Крыма пройдут военные учения
В Черноморском районе Крыма Вооруженных силы РФ в среду проведут учения. Об этом сообщил замглавы районной администрации Александр Дудинов. РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T10:32
2024-04-17T10:33
черноморский район
учения
вооруженные силы россии
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма Вооруженных силы РФ в среду проведут учения. Об этом сообщил замглавы районной администрации Александр Дудинов.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.Во вторник в первой половине дня тренировки военных проходили в районе Северного и Южного молов в Севастополе. Также сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю уничтожили боеприпасы в районе горы Кара-Коба.
https://crimea.ria.ru/20240320/shoygu-rasskazal-ob-ukreplenii-boevoy-moschi-yuzhnogo-voennogo-okruga-1135870767.html
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черноморский район, учения, вооруженные силы россии, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя
В Черноморском районе Крыма пройдут военные учения

Вооруженные силы РФ проведут в среду учения в Черноморском районе Крыма

10:32 17.04.2024 (обновлено: 10:33 17.04.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма Вооруженных силы РФ в среду проведут учения. Об этом сообщил замглавы районной администрации Александр Дудинов.

"До 12:00 Министерство обороны РФ проводит учения на территории Черноморского района", – написал он в своем Telegram-канале.

Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
Во вторник в первой половине дня тренировки военных проходили в районе Северного и Южного молов в Севастополе. Также сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю уничтожили боеприпасы в районе горы Кара-Коба.
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Черноморский районУченияВооруженные силы РоссииНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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