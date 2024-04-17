https://crimea.ria.ru/20240417/v-chernomorskom-rayone-kryma-proydut-voennye-ucheniya-1136630902.html

В Черноморском районе Крыма пройдут военные учения

В Черноморском районе Крыма пройдут военные учения - РИА Новости Крым, 17.04.2024

В Черноморском районе Крыма пройдут военные учения

В Черноморском районе Крыма Вооруженных силы РФ в среду проведут учения. Об этом сообщил замглавы районной администрации Александр Дудинов. РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T10:32

2024-04-17T10:32

2024-04-17T10:33

черноморский район

учения

вооруженные силы россии

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма Вооруженных силы РФ в среду проведут учения. Об этом сообщил замглавы районной администрации Александр Дудинов.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.Во вторник в первой половине дня тренировки военных проходили в районе Северного и Южного молов в Севастополе. Также сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю уничтожили боеприпасы в районе горы Кара-Коба.

https://crimea.ria.ru/20240320/shoygu-rasskazal-ob-ukreplenii-boevoy-moschi-yuzhnogo-voennogo-okruga-1135870767.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черноморский район, учения, вооруженные силы россии, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя