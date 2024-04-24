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В порту Туапсе стрельба – закрыто движение судов
В порту Туапсе стрельба – закрыто движение судов - РИА Новости Крым, 24.04.2024
В порту Туапсе стрельба – закрыто движение судов
В среду днем на территории порта Туапсе военные проведут учения с тренировочными стрельбами. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T12:01
2024-04-24T12:01
2024-04-24T12:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В среду днем на территории порта Туапсе военные проведут учения с тренировочными стрельбами. Об этом сообщает администрация города.В связи с этим в акватории морского порта Туапсе будет закрыто движение судов, в том числе маломерных плавательных средств, уточнили в администрации.В разных районах Севастополя в среду флот проводит тренировки со стрельбой. Громкие звуки в Армянске – это вооруженные силы также проводят учебные стрельбы.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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туапсе, учения, безопасность, стрельба, краснодарский край, армия и флот, новороссийск, новости
В порту Туапсе стрельба – закрыто движение судов
Тренировки со стрельбой в порту Туапсе проходят в среду