https://crimea.ria.ru/20230523/bolee-80-snaryadov-artilleriya-vsu-obstrelyala-khersonskuyu-oblast-1128899416.html

Более 80 снарядов: артиллерия ВСУ обстреляла Херсонскую область

Более 80 снарядов: артиллерия ВСУ обстреляла Херсонскую область - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Более 80 снарядов: артиллерия ВСУ обстреляла Херсонскую область

ВСУ вновь обстреляли десять городов и сел левобережья Херсонской области из ствольной артиллерии, выпустив за сутки свыше восьмидесяти снарядов. Об этом... РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T10:44

2023-05-23T10:44

2023-05-23T10:47

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. ВСУ вновь обстреляли десять городов и сел левобережья Херсонской области из ствольной артиллерии, выпустив за сутки свыше восьмидесяти снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Только за минувшую ночь киевский режим обстрелял гражданскую инфраструктуру в четырех населенных пунктах области, "выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии", говорится в сообщении.Под вражеским огнем оказались города Каховка и Новая Каховка, а также Подстепное и Песчановка.Всего в течение суток боевики ВСУ выпустили 81 снаряд по городам и селам левобережья Херсонщины. Помимо упомянутых, были обстреляны также Голая Пристань, Днепряны, Алешки, Сергеевка, Первомаевка, Саги, Кардашинка и Корсунка.По каждому населенному пункту выпущено от 6 до 9 снарядов. Село Корсунка под Новой Каховкой пострадало больше всего – сюда прилетело 15 раз.Ранее в воскресенье, 21 мая, ВСУ выпустили свыше 100 снарядов по населенным пунктам Херсонской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Как живет в эвакуации Херсонский университет ВСУ обстреляли школу и подстанцию в Токмаке – есть погибший Атака украинской ДРГ на Белгородскую область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, происшествия, новости, новые регионы россии