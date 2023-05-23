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Более 80 снарядов: артиллерия ВСУ обстреляла Херсонскую область
Более 80 снарядов: артиллерия ВСУ обстреляла Херсонскую область - РИА Новости Крым, 23.05.2023
Более 80 снарядов: артиллерия ВСУ обстреляла Херсонскую область
ВСУ вновь обстреляли десять городов и сел левобережья Херсонской области из ствольной артиллерии, выпустив за сутки свыше восьмидесяти снарядов. Об этом... РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T10:44
2023-05-23T10:44
2023-05-23T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. ВСУ вновь обстреляли десять городов и сел левобережья Херсонской области из ствольной артиллерии, выпустив за сутки свыше восьмидесяти снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Только за минувшую ночь киевский режим обстрелял гражданскую инфраструктуру в четырех населенных пунктах области, "выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии", говорится в сообщении.Под вражеским огнем оказались города Каховка и Новая Каховка, а также Подстепное и Песчановка.Всего в течение суток боевики ВСУ выпустили 81 снаряд по городам и селам левобережья Херсонщины. Помимо упомянутых, были обстреляны также Голая Пристань, Днепряны, Алешки, Сергеевка, Первомаевка, Саги, Кардашинка и Корсунка.По каждому населенному пункту выпущено от 6 до 9 снарядов. Село Корсунка под Новой Каховкой пострадало больше всего – сюда прилетело 15 раз.Ранее в воскресенье, 21 мая, ВСУ выпустили свыше 100 снарядов по населенным пунктам Херсонской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Как живет в эвакуации Херсонский университет ВСУ обстреляли школу и подстанцию в Токмаке – есть погибший Атака украинской ДРГ на Белгородскую область
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, происшествия, новости, новые регионы россии
Более 80 снарядов: артиллерия ВСУ обстреляла Херсонскую область
Украинские боевики выпустили по Херсонщине более 80 снарядов за сутки
10:44 23.05.2023 (обновлено: 10:47 23.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. ВСУ вновь обстреляли десять городов и сел левобережья Херсонской области из ствольной артиллерии, выпустив за сутки свыше восьмидесяти снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Только за минувшую ночь киевский режим обстрелял гражданскую инфраструктуру в четырех населенных пунктах области, "выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии", говорится в сообщении.
Под вражеским огнем оказались города Каховка и Новая Каховка, а также Подстепное и Песчановка.
Всего в течение суток боевики ВСУ выпустили 81 снаряд по городам и селам левобережья Херсонщины. Помимо упомянутых, были обстреляны также Голая Пристань, Днепряны, Алешки, Сергеевка, Первомаевка, Саги, Кардашинка и Корсунка.
По каждому населенному пункту выпущено от 6 до 9 снарядов. Село Корсунка под Новой Каховкой пострадало больше всего – сюда прилетело 15 раз.
"Последствия - жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры - уточняются", – сообщили в экстренных службах региона.
Ранее в воскресенье, 21 мая, ВСУ выпустили свыше 100 снарядов
по населенным пунктам Херсонской области.
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