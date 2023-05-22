ВСУ выпустили более 100 снарядов по городам и селам Херсонской области
Боевики ВСУ за сутки выпустили 109 снарядов по населенным пунктам Херсонской области
© РИА Новости Крым . Экстренные службыВоронка от обстрела РСЗО "Ольха" Новой Каховки
© РИА Новости Крым . Экстренные службы
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки обстреляли 10 населенных пунктов левобережья Херсонской области, выпустив более 100 снарядов из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. Об этом РИА Новости Крым сообщили экстренные службы региона.
"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии и РСЗО по населенному пункту Новая Каховка – восемь снарядов и два реактивных снаряда из РСЗО "Ольха", - говорится в сообщении.
Кроме того, по селу Казачьи Лагеря выпущено 17 снарядов, по Голой Пристани – 15, по Новой Збурьевке – 15, по Алешкам – 14, по Кардашинке – 12 снарядов.
Также в течение ночи боевики продолжили обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Забарино, Васильевке и Сагах. По этим населенным пунктам выпущено 28 снарядов из ствольной артиллерии.
Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
Как сообщалось, накануне ВСУ обстреляли девять населенных пунктов левобережья Херсонской области, выпустив по ним более 70 снарядов. Под вражеским огнем оказались Новая Каховка, Каховка, Алешки, Днепряны, Корсунка и другие населенные пункты.
ВСУ регулярно обстреливают мирные города Херсонской области. В частности с июня прошлого года в результате обстрелов Новой Каховки повреждены крыши и стены более чем 250 жилых домов, также многократные удары наносились по крупным объектам инфраструктуры.
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