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ВСУ выпустили более 100 снарядов по городам и селам Херсонской области

ВСУ выпустили более 100 снарядов по городам и селам Херсонской области - РИА Новости Крым, 22.05.2023

ВСУ выпустили более 100 снарядов по городам и селам Херсонской области

Украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки обстреляли 10 населенных пунктов левобережья Херсонской области, выпустив более 100 снарядов из... РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T10:01

2023-05-22T10:01

2023-05-22T10:01

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки обстреляли 10 населенных пунктов левобережья Херсонской области, выпустив более 100 снарядов из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. Об этом РИА Новости Крым сообщили экстренные службы региона.Кроме того, по селу Казачьи Лагеря выпущено 17 снарядов, по Голой Пристани – 15, по Новой Збурьевке – 15, по Алешкам – 14, по Кардашинке – 12 снарядов.Также в течение ночи боевики продолжили обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Забарино, Васильевке и Сагах. По этим населенным пунктам выпущено 28 снарядов из ствольной артиллерии.Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Как сообщалось, накануне ВСУ обстреляли девять населенных пунктов левобережья Херсонской области, выпустив по ним более 70 снарядов. Под вражеским огнем оказались Новая Каховка, Каховка, Алешки, Днепряны, Корсунка и другие населенные пункты.ВСУ регулярно обстреливают мирные города Херсонской области. В частности с июня прошлого года в результате обстрелов Новой Каховки повреждены крыши и стены более чем 250 жилых домов, также многократные удары наносились по крупным объектам инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли школу и подстанцию в Токмаке – есть погибшийВСУ выпустили 68 снарядов по Херсонской областиВСУ обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20230519/razrusheniy-ne-schest-glava-novoy-kakhovki-o-posledstviyakh-obstrelov-vsu-1128838684.html

херсонская область

новые регионы россии

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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), сво, новые регионы россии, украина, россия, происшествия, обстрелы всу, новости