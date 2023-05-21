https://crimea.ria.ru/20230521/vsu-obstrelyali-shkolu-i-podstantsiyu-v-tokmake--est-pogibshiy-1128861193.html

ВСУ обстреляли школу и подстанцию в Токмаке – есть погибший

ВСУ обстреляли школу и подстанцию в Токмаке – есть погибший - РИА Новости Крым, 21.05.2023

ВСУ обстреляли школу и подстанцию в Токмаке – есть погибший

Вооруженные формирования Украины обстреляли Токмак в Запорожской области, один человек погиб, город обесточен. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений... РИА Новости Крым, 21.05.2023

2023-05-21T15:39

2023-05-21T15:39

2023-05-21T15:39

запорожская область

евгений балицкий

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

общество

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины обстреляли Токмак в Запорожской области, один человек погиб, город обесточен. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Также под обстрел украинских боевиков попала школа. Дети не пострадали, их еще в начале мая вывезли из Токмака на юг Запорожской области и в Крым.5 мая Балицкий заявил о временном перемещении вглубь региона жителей 18 населенных пунктов, находящихся возле линии боевого соприкосновения, по причине усилившихся обстрелов со стороны ВСУ. Речь о населенных пунктах Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.Читайте также на РИА Новости Крым:100 обстрелов: ВСУ бьют по Белгородской области из минометов и артиллерииВСУ выпустили более 70 снарядов по Херсонской областиРазрушений не счесть: глава Новой Каховки о последствиях обстрелов ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230502/v-tokmake-chislo-pogibshikh-pri-atake-vsu-vyroslo-do-pyati-chelovek-1128490753.html

запорожская область

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, всу (вооруженные силы украины), происшествия, общество, новые регионы россии, новости