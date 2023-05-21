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ВСУ обстреляли школу и подстанцию в Токмаке – есть погибший - РИА Новости Крым, 21.05.2023
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ВСУ обстреляли школу и подстанцию в Токмаке – есть погибший
ВСУ обстреляли школу и подстанцию в Токмаке – есть погибший - РИА Новости Крым, 21.05.2023
ВСУ обстреляли школу и подстанцию в Токмаке – есть погибший
Вооруженные формирования Украины обстреляли Токмак в Запорожской области, один человек погиб, город обесточен. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений... РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-21T15:39
2023-05-21T15:39
запорожская область
евгений балицкий
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
общество
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины обстреляли Токмак в Запорожской области, один человек погиб, город обесточен. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Также под обстрел украинских боевиков попала школа. Дети не пострадали, их еще в начале мая вывезли из Токмака на юг Запорожской области и в Крым.5 мая Балицкий заявил о временном перемещении вглубь региона жителей 18 населенных пунктов, находящихся возле линии боевого соприкосновения, по причине усилившихся обстрелов со стороны ВСУ. Речь о населенных пунктах Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.Читайте также на РИА Новости Крым:100 обстрелов: ВСУ бьют по Белгородской области из минометов и артиллерииВСУ выпустили более 70 снарядов по Херсонской областиРазрушений не счесть: глава Новой Каховки о последствиях обстрелов ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230502/v-tokmake-chislo-pogibshikh-pri-atake-vsu-vyroslo-do-pyati-chelovek-1128490753.html
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запорожская область, евгений балицкий, всу (вооруженные силы украины), происшествия, общество, новые регионы россии, новости
ВСУ обстреляли школу и подстанцию в Токмаке – есть погибший

Балицкий: ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области, есть пострадавшие и погибший

15:39 21.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследствия обстрела Запорожской области
Последствия обстрела Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины обстреляли Токмак в Запорожской области, один человек погиб, город обесточен. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Нахожусь на постоянной связи с оперативными службами, которые сейчас устраняют последствия украинского обстрела Токмака. К сожалению, есть пострадавшие, есть погибший. Зафиксирован прилет по подстанции, город без электричества. Оперативные службы работают над восстановлением критической инфраструктуры", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Также под обстрел украинских боевиков попала школа. Дети не пострадали, их еще в начале мая вывезли из Токмака на юг Запорожской области и в Крым.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
2 мая, 18:41
В Токмаке число погибших при атаке ВСУ выросло до пяти человек
5 мая Балицкий заявил о временном перемещении вглубь региона жителей 18 населенных пунктов, находящихся возле линии боевого соприкосновения, по причине усилившихся обстрелов со стороны ВСУ. Речь о населенных пунктах Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.
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Запорожская областьЕвгений БалицкийВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияОбществоНовые регионы РоссииНовости
 
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