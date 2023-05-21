https://crimea.ria.ru/20230521/100-obstrelov-vsu-byut-po-belgorodskoy-oblasti-iz-minometov-i-artillerii-1128855205.html

100 обстрелов: ВСУ бьют по Белгородской области из минометов и артиллерии

100 обстрелов: ВСУ бьют по Белгородской области из минометов и артиллерии - РИА Новости Крым, 21.05.2023

100 обстрелов: ВСУ бьют по Белгородской области из минометов и артиллерии

Украинские боевики за прошедшие сутки более 100 раз обстреляли Белгородскую область, по предварительным данным, пострадал один человек. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 21.05.2023

2023-05-21T10:55

2023-05-21T10:55

2023-05-21T11:03

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

общество

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/09/1128623273_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1518f0c78ec0e8e08c1d4426198c5bcf.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики за прошедшие сутки более 100 раз обстреляли Белгородскую область, по предварительным данным, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В Белгородском районе под обстрел попало село Щетиновка, было выпущено семь снарядов из артиллерии. Пострадавших и разрушений нет. Борисовский район попал под четыре минометных обстрела, из них хутор Лозовая Рудка дважды и села Богун-Городок и Цаповка по одному прилету. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Кроме того, в Волоконовском районе зафиксировано 24 минометных обстрела, из них 18 снарядов легли рядом с хутором Шаховка, четыре – в селе Тишанка и два – в хуторе Старый. Пострадавших и разрушений нет.В Грайворонском городском округе зафиксировано всего 35 обстрелов. По словам Гладкова, шесть минометных снарядов попали рядом с селом Дроновка и 29 снарядов из гранатомета – рядом с Новостроевкой-2. Пострадавших и разрушений нет."В Краснояружском районе работала артиллерия, рядом с поселком Красная Яруга зафиксирован прилет 11 снарядов, в селе Староселье - шесть. Разрушений нет. Один мирный житель на границе села Графовка получил минно-взрывную травму правой ноги, госпитализирован", - проинформировал губернатор.По Шебекинскому городскому округу всего зафиксировано 37 обстрелов. Восемь прилетов было в селе Архангельское, повреждено одно частное домовладение, пострадавших нет.Также под минометный обстрел попал хутор Балки – пять прилетов, пострадавших и разрушений нет. В село Муром прилетело 16 артиллерийских снарядов, без пострадавших, информация по разрушениям уточняется.Шебекино ночью обстреляли из реактивных систем залпового огня. Восемь снарядов попали на полигон ТБО, произошло возгорание мусора. Сейчас на свалке есть единичные очаги возгорания, которые продолжают тушить, параллельно ведется работа по засыпке грунтом. Пострадавших нет, добавил Гладков.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники атакуют Белгородскую область – есть пострадавшиеВосемь прилетов по Курской области – три села обесточеныДвое мирных жителей погибли в Белгородской области – что известно

https://crimea.ria.ru/20230520/shel-na-rybalku-v-belgorodskoy-oblasti-muzhchina-podorvalsya-na-mine-1128842091.html

https://crimea.ria.ru/20230515/poslednie-zvonki-v-belgorodskoy-oblasti-proydut-onlayn-1128724429.html

шебекино (город в белгородской области)

белгород

белгородская область

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгород, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, общество, россия, украина, новости