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ВСУ выпустили более 70 снарядов по Херсонской области - РИА Новости Крым, 21.05.2023
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ВСУ выпустили более 70 снарядов по Херсонской области
ВСУ выпустили более 70 снарядов по Херсонской области - РИА Новости Крым, 21.05.2023
ВСУ выпустили более 70 снарядов по Херсонской области
Вооруженные формирования Украины в течение дня и ночи обстреляли девять населенных пунктов левобережья Херсонской области, выпустив по ним более 70 снарядов. Об РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-21T10:32
2023-05-21T10:32
херсонская область
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
сво
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины в течение дня и ночи обстреляли девять населенных пунктов левобережья Херсонской области, выпустив по ним более 70 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В течение дня украинские боевики наносили удары по гражданской инфраструктуре сел Крынки, Алешки и Корсунка, выпустив по ним 24 снаряда.Кроме того, ночью киевский режим продолжил обстрелы Новой Каховки, Каховки, Алешек и Каиры, в общей сложности нанес 26 ударов из ствольной артиллерии.Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Как сообщалось, накануне ночью ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Голой Пристани, Таврийска, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии.ВСУ регулярно обстреливают мирные города Херсонской области. В частности с июня прошлого года в результате обстрелов Новой Каховки повреждены крыши и стены более чем 250 жилых домов, также многократные удары наносились по крупным объектам инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили 68 снарядов по Херсонской областиВСУ обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской областиРазрушений не счесть: глава Новой Каховки о последствиях обстрелов ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230519/slukhi-o-moey-smerti-preuvelicheny--mer-novoy-kakhovki-o-popytke-pokusheniya-1128833551.html
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Новости
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херсонская область, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво, общество, новости
ВСУ выпустили более 70 снарядов по Херсонской области

Боевики за сутки выпустили более 70 снарядов по девяти населенным пунктам Херсонщины

10:32 21.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ
Город Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины в течение дня и ночи обстреляли девять населенных пунктов левобережья Херсонской области, выпустив по ним более 70 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии: по населенному пункту Днепряны – восемь снарядов, по населенному пункту Кардашинка – шесть снарядов, по населенному пункту Подстепное – семь снарядов", – говорится в сообщении.
В течение дня украинские боевики наносили удары по гражданской инфраструктуре сел Крынки, Алешки и Корсунка, выпустив по ним 24 снаряда.
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Кроме того, ночью киевский режим продолжил обстрелы Новой Каховки, Каховки, Алешек и Каиры, в общей сложности нанес 26 ударов из ствольной артиллерии.
Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
Как сообщалось, накануне ночью ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Голой Пристани, Таврийска, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии.
ВСУ регулярно обстреливают мирные города Херсонской области. В частности с июня прошлого года в результате обстрелов Новой Каховки повреждены крыши и стены более чем 250 жилых домов, также многократные удары наносились по крупным объектам инфраструктуры.
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Херсонская областьНовые регионы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияСВООбществоНовости
 
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