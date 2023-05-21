ВСУ выпустили более 70 снарядов по Херсонской области
Боевики за сутки выпустили более 70 снарядов по девяти населенным пунктам Херсонщины
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины в течение дня и ночи обстреляли девять населенных пунктов левобережья Херсонской области, выпустив по ним более 70 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии: по населенному пункту Днепряны – восемь снарядов, по населенному пункту Кардашинка – шесть снарядов, по населенному пункту Подстепное – семь снарядов", – говорится в сообщении.
В течение дня украинские боевики наносили удары по гражданской инфраструктуре сел Крынки, Алешки и Корсунка, выпустив по ним 24 снаряда.
Кроме того, ночью киевский режим продолжил обстрелы Новой Каховки, Каховки, Алешек и Каиры, в общей сложности нанес 26 ударов из ствольной артиллерии.
Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
Как сообщалось, накануне ночью ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Голой Пристани, Таврийска, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии.
ВСУ регулярно обстреливают мирные города Херсонской области. В частности с июня прошлого года в результате обстрелов Новой Каховки повреждены крыши и стены более чем 250 жилых домов, также многократные удары наносились по крупным объектам инфраструктуры.
Читайте также на РИА Новости Крым: