https://crimea.ria.ru/20230521/vsu-vypustili-bolee-70-snaryadov-po-khersonskoy-oblasti-1128855015.html

ВСУ выпустили более 70 снарядов по Херсонской области

ВСУ выпустили более 70 снарядов по Херсонской области - РИА Новости Крым, 21.05.2023

ВСУ выпустили более 70 снарядов по Херсонской области

Вооруженные формирования Украины в течение дня и ночи обстреляли девять населенных пунктов левобережья Херсонской области, выпустив по ним более 70 снарядов. Об РИА Новости Крым, 21.05.2023

2023-05-21T10:32

2023-05-21T10:32

2023-05-21T10:32

херсонская область

новые регионы россии

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

сво

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127612154_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7ab051694c15d5a9ede6f8bc03250a81.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины в течение дня и ночи обстреляли девять населенных пунктов левобережья Херсонской области, выпустив по ним более 70 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В течение дня украинские боевики наносили удары по гражданской инфраструктуре сел Крынки, Алешки и Корсунка, выпустив по ним 24 снаряда.Кроме того, ночью киевский режим продолжил обстрелы Новой Каховки, Каховки, Алешек и Каиры, в общей сложности нанес 26 ударов из ствольной артиллерии.Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Как сообщалось, накануне ночью ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Голой Пристани, Таврийска, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии.ВСУ регулярно обстреливают мирные города Херсонской области. В частности с июня прошлого года в результате обстрелов Новой Каховки повреждены крыши и стены более чем 250 жилых домов, также многократные удары наносились по крупным объектам инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили 68 снарядов по Херсонской областиВСУ обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской областиРазрушений не счесть: глава Новой Каховки о последствиях обстрелов ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230519/slukhi-o-moey-smerti-preuvelicheny--mer-novoy-kakhovki-o-popytke-pokusheniya-1128833551.html

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво, общество, новости