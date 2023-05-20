https://crimea.ria.ru/20230520/29-udarov-za-noch-vsu-snova-byut-po-mirnym-goroda-khersonschiny-1128843941.html
29 ударов за ночь: ВСУ снова бьют по мирным города Херсонщины
29 ударов за ночь: ВСУ снова бьют по мирным города Херсонщины - РИА Новости Крым, 20.05.2023
29 ударов за ночь: ВСУ снова бьют по мирным города Херсонщины
От ночного обстрела ВСУ пострадали четыре населенных пункта левобережья Херсонской области, сообщает утром в субботу пресс-служба администрации Новокаховского... РИА Новости Крым, 20.05.2023
2023-05-20T10:33
2023-05-20T10:33
2023-05-20T10:33
обстрелы всу
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
каховка
новая каховка
голая пристань
таврийск
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/15/1122113357_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_1cf950e5df0b7c68a477e2aa5f20c713.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. От ночного обстрела ВСУ пострадали четыре населенных пункта левобережья Херсонской области, сообщает утром в субботу пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.Данные о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняются.Кроме того, вчера в течение дня от артиллерийских обстрелов ВСУ пострадали Новая Каховка, Кардашинка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Солонцы, Голая Пристань – в общей сложности по этим населенным пунктам украинские боевики выпустили 50 снарядов из ствольной артиллерии.ВСУ регулярно обстреливают мирные города Херсонской области. В частности с июня прошлого года в результате обстрелов Новой Каховки повреждены крыши и стены более чем 250 жилых домов, также многократные удары наносились по крупным объектам инфраструктуры. Читайте также на РИА Новости Крым:Новая Каховка под массированным ударом ВСУВСУ обстреляли Таврийск - горит девятиэтажка: видеоВ Новой Каховке предотвратили серию массовых терактов
https://crimea.ria.ru/20230520/moschnye-vzryvy-progremeli-v-kieve-i-drugikh-gorodakh-ukrainy-1128843723.html
херсонская область
каховка
новая каховка
голая пристань
таврийск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/15/1122113357_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0607a59cc51f1ebf04c6ff2669d5bf35.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрелы всу, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), каховка, новая каховка, голая пристань, таврийск, происшествия, новости
29 ударов за ночь: ВСУ снова бьют по мирным города Херсонщины
ВСУ ночью обстреляли населенные пункты Херсонской области