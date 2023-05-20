https://crimea.ria.ru/20230520/29-udarov-za-noch-vsu-snova-byut-po-mirnym-goroda-khersonschiny-1128843941.html

29 ударов за ночь: ВСУ снова бьют по мирным города Херсонщины

29 ударов за ночь: ВСУ снова бьют по мирным города Херсонщины - РИА Новости Крым, 20.05.2023

29 ударов за ночь: ВСУ снова бьют по мирным города Херсонщины

От ночного обстрела ВСУ пострадали четыре населенных пункта левобережья Херсонской области, сообщает утром в субботу пресс-служба администрации Новокаховского... РИА Новости Крым, 20.05.2023

2023-05-20T10:33

2023-05-20T10:33

2023-05-20T10:33

обстрелы всу

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

каховка

новая каховка

голая пристань

таврийск

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. От ночного обстрела ВСУ пострадали четыре населенных пункта левобережья Херсонской области, сообщает утром в субботу пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.Данные о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняются.Кроме того, вчера в течение дня от артиллерийских обстрелов ВСУ пострадали Новая Каховка, Кардашинка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Солонцы, Голая Пристань – в общей сложности по этим населенным пунктам украинские боевики выпустили 50 снарядов из ствольной артиллерии.ВСУ регулярно обстреливают мирные города Херсонской области. В частности с июня прошлого года в результате обстрелов Новой Каховки повреждены крыши и стены более чем 250 жилых домов, также многократные удары наносились по крупным объектам инфраструктуры. Читайте также на РИА Новости Крым:Новая Каховка под массированным ударом ВСУВСУ обстреляли Таврийск - горит девятиэтажка: видеоВ Новой Каховке предотвратили серию массовых терактов

https://crimea.ria.ru/20230520/moschnye-vzryvy-progremeli-v-kieve-i-drugikh-gorodakh-ukrainy-1128843723.html

херсонская область

каховка

новая каховка

голая пристань

таврийск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), каховка, новая каховка, голая пристань, таврийск, происшествия, новости