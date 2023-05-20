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29 ударов за ночь: ВСУ снова бьют по мирным города Херсонщины - РИА Новости Крым, 20.05.2023
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29 ударов за ночь: ВСУ снова бьют по мирным города Херсонщины
29 ударов за ночь: ВСУ снова бьют по мирным города Херсонщины - РИА Новости Крым, 20.05.2023
29 ударов за ночь: ВСУ снова бьют по мирным города Херсонщины
От ночного обстрела ВСУ пострадали четыре населенных пункта левобережья Херсонской области, сообщает утром в субботу пресс-служба администрации Новокаховского... РИА Новости Крым, 20.05.2023
2023-05-20T10:33
2023-05-20T10:33
обстрелы всу
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
каховка
новая каховка
голая пристань
таврийск
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. От ночного обстрела ВСУ пострадали четыре населенных пункта левобережья Херсонской области, сообщает утром в субботу пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.Данные о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняются.Кроме того, вчера в течение дня от артиллерийских обстрелов ВСУ пострадали Новая Каховка, Кардашинка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Солонцы, Голая Пристань – в общей сложности по этим населенным пунктам украинские боевики выпустили 50 снарядов из ствольной артиллерии.ВСУ регулярно обстреливают мирные города Херсонской области. В частности с июня прошлого года в результате обстрелов Новой Каховки повреждены крыши и стены более чем 250 жилых домов, также многократные удары наносились по крупным объектам инфраструктуры. Читайте также на РИА Новости Крым:Новая Каховка под массированным ударом ВСУВСУ обстреляли Таврийск - горит девятиэтажка: видеоВ Новой Каховке предотвратили серию массовых терактов
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херсонская область
каховка
новая каховка
голая пристань
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обстрелы всу, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), каховка, новая каховка, голая пристань, таврийск, происшествия, новости
29 ударов за ночь: ВСУ снова бьют по мирным города Херсонщины

ВСУ ночью обстреляли населенные пункты Херсонской области

10:33 20.05.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкТабличка "При обстреле в укрытие" в поселке Ясное пригорода Докучаевска возле линии соприкосновения
Табличка При обстреле в укрытие в поселке Ясное пригорода Докучаевска возле линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. От ночного обстрела ВСУ пострадали четыре населенных пункта левобережья Херсонской области, сообщает утром в субботу пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Голой Пристани, Таврийска, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии", – сказано в сообщении.
Данные о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняются.
Кроме того, вчера в течение дня от артиллерийских обстрелов ВСУ пострадали Новая Каховка, Кардашинка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Солонцы, Голая Пристань – в общей сложности по этим населенным пунктам украинские боевики выпустили 50 снарядов из ствольной артиллерии.
ВСУ регулярно обстреливают мирные города Херсонской области. В частности с июня прошлого года в результате обстрелов Новой Каховки повреждены крыши и стены более чем 250 жилых домов, также многократные удары наносились по крупным объектам инфраструктуры.
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