https://crimea.ria.ru/20230519/vsu-vypustili-68-snaryadov-po-khersonskoy-oblasti-1128818478.html

ВСУ выпустили 68 снарядов по Херсонской области

ВСУ выпустили 68 снарядов по Херсонской области - РИА Новости Крым, 19.05.2023

ВСУ выпустили 68 снарядов по Херсонской области

Украинские боевики за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 68 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T09:43

2023-05-19T09:43

2023-05-19T09:52

херсонская область

новые регионы россии

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 68 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Кроме того, в течение дня украинские боевики бомбили гражданскую инфраструктуру в Корсунке, выпустив семь снарядов, Алешках – девять, по Солонцам - восемь, а по Казачьему Лагерю выпущено пять снарядов. Еще шесть боеприпасов попали в населенный пункт Каиры и семь – в Старую Збурьевку. В общей сложности боевики выпустили 68 снарядов."Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - уточнили в экстренных службах.Накануне от ночного обстрела ВСУ пострадали пять населенных пунктов левобережья Херсонской области.Двумя днями ранее украинские боевики за сутки выпустили по населенным пунктам 135 снарядов из ствольной артиллерии и РСЗО.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили 250 снарядов по Херсонщине: есть жертвыСбросили взрывчатку: новая атака ВСУ на Курскую областьЛевый берег Херсонщины под массированным обстрелом - что известно

https://crimea.ria.ru/20230511/sklad-s-boepripasami-vsu-unichtozhen-v-khersone-1128666381.html

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), происшествия, общество, новости