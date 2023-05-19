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ВСУ выпустили 68 снарядов по Херсонской области - РИА Новости Крым, 19.05.2023
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ВСУ выпустили 68 снарядов по Херсонской области
ВСУ выпустили 68 снарядов по Херсонской области - РИА Новости Крым, 19.05.2023
ВСУ выпустили 68 снарядов по Херсонской области
Украинские боевики за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 68 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T09:43
2023-05-19T09:52
херсонская область
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 68 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Кроме того, в течение дня украинские боевики бомбили гражданскую инфраструктуру в Корсунке, выпустив семь снарядов, Алешках – девять, по Солонцам - восемь, а по Казачьему Лагерю выпущено пять снарядов. Еще шесть боеприпасов попали в населенный пункт Каиры и семь – в Старую Збурьевку. В общей сложности боевики выпустили 68 снарядов."Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - уточнили в экстренных службах.Накануне от ночного обстрела ВСУ пострадали пять населенных пунктов левобережья Херсонской области.Двумя днями ранее украинские боевики за сутки выпустили по населенным пунктам 135 снарядов из ствольной артиллерии и РСЗО.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили 250 снарядов по Херсонщине: есть жертвыСбросили взрывчатку: новая атака ВСУ на Курскую областьЛевый берег Херсонщины под массированным обстрелом - что известно
https://crimea.ria.ru/20230511/sklad-s-boepripasami-vsu-unichtozhen-v-khersone-1128666381.html
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херсонская область, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), происшествия, общество, новости
ВСУ выпустили 68 снарядов по Херсонской области

Украинские боевики обстреляли десять населенных пунктов левобережья Херсонской области

09:43 19.05.2023 (обновлено: 09:52 19.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ
Город Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 68 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. В течение ночи ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Новой Каховке, Каховке, Крынкам и Горностаевке 26 снарядов из ствольной артиллерии", - сказано в сообщении.
Кроме того, в течение дня украинские боевики бомбили гражданскую инфраструктуру в Корсунке, выпустив семь снарядов, Алешках – девять, по Солонцам - восемь, а по Казачьему Лагерю выпущено пять снарядов. Еще шесть боеприпасов попали в населенный пункт Каиры и семь – в Старую Збурьевку. В общей сложности боевики выпустили 68 снарядов.
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"Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - уточнили в экстренных службах.
Накануне от ночного обстрела ВСУ пострадали пять населенных пунктов левобережья Херсонской области.
Двумя днями ранее украинские боевики за сутки выпустили по населенным пунктам 135 снарядов из ствольной артиллерии и РСЗО.
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Херсонская областьНовые регионы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияОбществоНовости
 
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