https://crimea.ria.ru/20230505/zhiteley-18-naselennykh-punktov-zaporozhskoy-oblasti-vremenno-pereselyat-1128562317.html
Жителей 18 населенных пунктов Запорожской области временно переселят
Жителей 18 населенных пунктов Запорожской области временно переселят - РИА Новости Крым, 05.05.2023
Жителей 18 населенных пунктов Запорожской области временно переселят
Жителей Запорожской области из населенных пунктов возле линии боевого соприкосновения временно переместят вглубь региона. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T15:59
2023-05-05T15:59
2023-05-05T16:45
запорожская область
новые регионы россии
евгений балицкий
украина
россия
всу (вооруженные силы украины)
общество
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Жителей Запорожской области из населенных пунктов возле линии боевого соприкосновения временно переместят вглубь региона. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Решение о временном перемещении принято на совещании Совета безопасности Запорожской области в пятницу.Он уточнил, что организуют перемещение жителей населенных пунктов Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка. "Мы не можем рисковать безопасностью людей и обеспечим средства для организованного выезда, единовременные выплаты, размещение и питание. Временное перемещение будет организовано в пределах региона", - подчеркнул глава региона. По его словам, старшие школьники продолжат обучение в образовательных учреждениях, чтобы закончить учебный год, а малыши отправятся на оздоровление и отдых в детские лагери. 18 октября 2022 года врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об организованном перемещении жителей правобережной части региона на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара ВСУ по Каховской ГЭС. 31 октября власти расширили зону эвакуации на 15 километров от Днепра. Тогда в нее вошли левобережные территории Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.Люди переехали вглубь Херсонской области или выехали в другие российские регионы. Так, временных переселенцев приняли Крым, Краснодарский край, Ростовская область и другие области страны. Там они смогли оформить государственные жилищные сертификаты и единовременную выплату.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреливают Васильевку и Пологи Запорожской области: есть жертвы"Хозяйка" прифронтовой зоны: Наталья Романиченко о жизни в ВасильевкеВойна и мир прифронтовой Васильевки: фоторепортаж
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запорожская область, новые регионы россии, евгений балицкий, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), общество, безопасность
Жителей 18 населенных пунктов Запорожской области временно переселят
Балицкий: жителей 18 прифронтовых поселений Запорожской области временно отселят
15:59 05.05.2023 (обновлено: 16:45 05.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Жителей Запорожской области из населенных пунктов возле линии боевого соприкосновения временно переместят вглубь региона. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Решение о временном перемещении принято на совещании Совета безопасности Запорожской области в пятницу.
"За последние несколько дней противник усилил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. В связи с этим мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области", - написал Балицкий в своем Telegram.
Он уточнил, что организуют перемещение жителей населенных пунктов Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.
"Мы не можем рисковать безопасностью людей и обеспечим средства для организованного выезда, единовременные выплаты, размещение и питание. Временное перемещение будет организовано в пределах региона", - подчеркнул глава региона.
По его словам, старшие школьники продолжат обучение в образовательных учреждениях, чтобы закончить учебный год, а малыши отправятся на оздоровление и отдых в детские лагери.
"Акцентирую, что это вынужденная мера для обеспечения безопасности жителей прифронтовых территорий. Киевские преступники прицельно работают по гражданской инфраструктуре, мы учитываем их методы войны и принимаем соответствующие решения", - написал Балицкий.
18 октября 2022 года врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об организованном перемещении жителей
правобережной части региона на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара ВСУ по Каховской ГЭС. 31 октября власти расширили зону эвакуации на 15 километров от Днепра. Тогда в нее вошли левобережные территории Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.
Люди переехали вглубь Херсонской области или выехали в другие российские регионы. Так, временных переселенцев приняли Крым, Краснодарский край, Ростовская область и другие области страны. Там они смогли оформить государственные жилищные сертификаты и единовременную выплату.
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