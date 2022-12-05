https://crimea.ria.ru/20221205/khozyayka-prifrontovoy-zony-natalya-romanichenko-o-zhizni-v-vasilevke-1125652635.html

"Хозяйка" прифронтовой зоны: Наталья Романиченко о жизни в Васильевке

"Хозяйка" прифронтовой зоны: Наталья Романиченко о жизни в Васильевке - РИА Новости Крым, 04.12.2022

"Хозяйка" прифронтовой зоны: Наталья Романиченко о жизни в Васильевке

Город Васильевка расположен на границе Запорожской области и Украины, недалеко от линии боевого соприкосновения. Будни прифронтового района – это череда... РИА Новости Крым, 04.12.2022

2022-12-05T08:02

2022-12-05T08:02

2022-12-04T22:34

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

интервью

новые регионы россии

общество

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ВАСИЛЬЕВКА, 5 дек – РИА Новости Крым. Город Васильевка расположен на границе Запорожской области и Украины, недалеко от линии боевого соприкосновения. Будни прифронтового района – это череда "прилетов" и восстановительных работ. И все это время у "руля" стоит хрупкая с виду, но сильная внутри молодая женщина – Наталья Романиченко. О жизни под обстрелами, восстановлении района, любви к своему делу и вере в людей она рассказала в эксклюзивном интервью корреспонденту РИА Новости Крым.Такой сложный прифронтовой район и вдруг руководитель-женщина. Вы помните свою первую мысль, когда вам предложили возглавить администрацию?- Попросила 5 минут подумать. Я действительно очень люблю Васильевку и Васильевский район, я здесь родилась и выросла, и у меня болит душа за наш край и его жителей. Считаю, что в нынешних условиях пол не имеет значения. Есть задачи, которые нужно выполнять и мы занимаемся этим 24/7.Как семья отнеслась к такому выбору?- Первое время отговаривали и переживали, чтобы не произошло диверсий или нападений. Но сейчас они видят результат и относятся к этому более спокойно, поддерживают меня и я им благодарна за это.Вот уже два месяца как Запорожская область является частью России, но линия боевого соприкосновения пока все же слишком близко. В результате обстрелов ВСУ повреждены сотни домов, соцобъекты, инфраструктура. Как сегодня живет город и район?- Прифронтовая Васильевка сегодня живет обычной мирной жизнью в реалиях, в которых мы находимся. У нас практически все жители получают соцвыплаты, пенсии, гуманитарную помощь. Льготным категориям граждан выдается уголь. Однако главная задача коммунальных служб – полностью восстановить газоснабжение. Васильевский район более чем на 70% газифицирован, это один из самых газифицированных районов области, и многим мы уже дали газ. Практически все уже с теплом, что очень важно с учетом установившейся холодной погоды.Обстрелы продолжаются?- Да. Украинские войска стреляют хаотично. Иногда слышны вдали, а порой и прямо рядом. Несколько дней назад был обстрел в районе города и повреждения получили детский сад, училище и некоторые другие объекты. Хорошо, что этот детский сад в целях безопасности мы не запустили, и там на тот момент не было детей. А если бы они там были?Украина наращивает силы в Запорожской области — власти >>Жилые дома и объекты восстанавливаете?- Восстановительные работы ведутся каждый день, поскольку мы понимаем, что это одна из ключевых проблем на сегодняшний день. Обстрелов было много и, соответственно, много повреждений. Есть пожилые люди, которые остались одни и помочь им просто некому, мы им оказываем помощь в первую очередь. Принимаем заявления о выплате компенсаций, здесь люди активно подают документы. Наряду с этим помогаем с остеклением и ремонтными работами.Другие российские регионы помогают?Шефы Васильевского района – Новгородская область. Губернатор неоднократно приезжал, осматривал территории и оказывал помощь, представители области участвуют во всех процессах налаживания жизни. Например, в Тимашовке установили ФАП, потому что амбулатории там давно не существует. Кроме того, в результате обстрелов в нашей школе было повреждено отопление, но на данный момент она отремонтирована и запущена в работу, там есть тепло. В больнице благодаря шефской помощи Великого Новгорода тоже осуществили все, что планировали. Следующим этапом станет полная реконструкция больницы.Также, насколько известно, с медициной помогает Крым?- Мы активно участвуем в решении всех проблемных вопросов, которые возникают у наших людей, в том числе по медицинскому обслуживанию. Вот недавно возила на прием двух онкобольных. По направлению нашей больницы людей отправили в Мелитополь, там их обследовали и потом направили в Крым на лечение совершенно бесплатно. Когда такое было? Да никогда. При Украине такого не было.Кстати, об Украине. На территории Васильевкого района работает контрольно-пропускной пункт, который остался единственными "воротами" для людей с территории соседней страны. Он работает? Люди едут?- Со стороны Украины выпускают очень малое машин – по 20-40 в день, хотя желающих намного больше. Некоторые люди больше месяца ожидают очереди на въезд на нашу территорию. А в последние дни машин не было вообще из-за того, что была очень дождливая погода и размыло единственный переход. Соответственно, людей не выпускали. Сейчас погодные условия наладились и земля подсохла, поэтому ждем людей, которые планируют возвращаться.Жизнь в очереди на КПП: Украина блокирует выезд людей на Запорожье >>Возвращаются с той стороны в Запорожскую область?- Люди с удовольствием едут домой, они видят, что здесь есть все блага для нормальной жизни, что мы участвуем в решении всех проблемных вопросов. Я - своего рода индикатор ситуации для них. Если я на месте и местные жители меня видят – значит, все хорошо. Так изначально пошло. Мы уверены, что никто отсюда не уйдет, людей и территории не оставит, и мы доносим эту информацию до населения. Люди нас слышат, принимают, успокаиваются и живут.А с защитниками области вы общаетесь?- Я знакома со многими командирами, у нас полное взаимопонимание и все возникающие у меня вопросы не остаются без внимания. Соответственно, если им нужна помощь, то мы оказываем ее. Тут важно не то, военный ты или гражданский, а человеческие взаимоотношения.Работа - работой, но без отдыха трудно. Удается ли вам отдыхать?- Когда я вижу детей, то это настоящая перезагрузка и положительные эмоции. Меня младший сын спрашивает "Мама, когда ты будешь уже с нами жить?", и это вопрос, на который у меня сейчас нет ответа. Очень много задач и дети сейчас не могут жить со мной для их же безопасности.Для матери это испытание. Хоть раз было желание все бросить?- Нет. И если кто-то у меня когда-то спросит, жалею ли я о своем выборе, учитывая угрозы мне и моим детям, небезопасную обстановку, то я скажу – нет, не жалею. Когда я понимаю, что могу чем-то помочь и сделать наших людей чуть счастливее и спокойнее, то я искренне рада. Значит, я на своем месте.Эвакуации нет, свет и вода есть: что происходит в "захваченных" Пологах >>За окном декабрь и совсем скоро Новый год. Как планируете отмечать?- Пока даже не думала об этом, есть много задач, которые нужно успеть выполнить. Конечно, хотелось бы провести его с моими детьми, но пока не знаю, получится ли. Надеюсь на это.А для города и района планируете какие-то мероприятия? Все же первый Новый год уже в российском статусе.- Многие жители меня спрашивают об этом, сделаем ли? Конечно! В Васильевке мы установим елку и 19 декабря планируем ее открыть. Будем делать все для того, чтобы даже в нынешних условиях у людей была нормальная жизнь. Для детей организуем праздники. В целях безопасности их соберем малыми группами и проведем утренники в школах, детских садах, как и положено.И каждый из них сможет загадать новогодние желания Деду Морозу. А сами бы что загадали?- Чтобы были живы все близкие и родные. У меня сейчас семья большая – весь Васильевский район и не только, и жизнь и здоровье - это самое важное.

https://crimea.ria.ru/20221202/zhizn-v-prifrontovoy-zone-budni-vasilevki-v-zaporozhskoy-oblasti-1125646470.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, интервью, новые регионы россии, общество