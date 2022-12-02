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Эвакуации нет, свет и вода есть: что происходит в "захваченных" Пологах - РИА Новости Крым, 02.12.2022
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Эвакуации нет, свет и вода есть: что происходит в "захваченных" Пологах
Эвакуации нет, свет и вода есть: что происходит в "захваченных" Пологах - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Эвакуации нет, свет и вода есть: что происходит в "захваченных" Пологах
Информация об эвакуации и отключении света и воды в Михайловке и Васильевке и захвате города Пологи Запорожской области не соответствует действительности и... РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T14:45
2022-12-02T14:55
евгений балицкий
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Информация об эвакуации и отключении света и воды в Михайловке и Васильевке и захвате города Пологи Запорожской области не соответствует действительности и является фантазиями Киева, заявил руководитель региона Евгений Балицкий.Он подчеркнул, что провокации со стороны Киева не прекращаются, регион подвергается обстрелам со стороны Украины ежедневно, но противник получает "достойный и сокрушительный отпор".Руководитель региона также призвал всех отписаться от украинских пабликов, "чтобы не быть одураченными киевскими пропагандистами" и заверил, что границы Запорожской области надежно защищены.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, большинство жителей города Васильевка Запорожской области, который расположен на границе с Украиной, обеспечены российским газом и получают социальную и гуманитарную помощь.
https://crimea.ria.ru/20221202/khersonskaya-oblastru-vladimir-saldo-o-zhizni-do-i-posle-1125644987.html
запорожская область
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евгений балицкий, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии
Эвакуации нет, свет и вода есть: что происходит в "захваченных" Пологах

Власти Запорожской области опровергли информацию об эвакуации из Полог

14:45 02.12.2022 (обновлено: 14:55 02.12.2022)
 
© РИА Новости КрымГлава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Информация об эвакуации и отключении света и воды в Михайловке и Васильевке и захвате города Пологи Запорожской области не соответствует действительности и является фантазиями Киева, заявил руководитель региона Евгений Балицкий.
"Проукраинские информационные ресурсы несколько дней распространяют ложную информацию, что якобы город Пологи захвачен ВСУ, что из Михайловки и Васильевки эвакуируют администрацию и жителей, что в Запорожской области нет света и воды. Надеюсь, всем понятно, что это фантазии пропагандистской машины Киева, работающей с единой целью – внести дестабилизацию в нашу мирную жизнь, посеять панику и одурачить своих же военных, которых их иностранные кураторы ежедневно посылают на смерть", — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что провокации со стороны Киева не прекращаются, регион подвергается обстрелам со стороны Украины ежедневно, но противник получает "достойный и сокрушительный отпор".
"Сегодня ночью был нанесен артиллерийский удар по трансформаторной подстанции города Токмак Пологовского района, отработала система ПВО в небе над Мелитополем, пресечена попытка провокации на подстанции в Энергодаре", — написал Балицкий.
Руководитель региона также призвал всех отписаться от украинских пабликов, "чтобы не быть одураченными киевскими пропагандистами" и заверил, что границы Запорожской области надежно защищены.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, большинство жителей города Васильевка Запорожской области, который расположен на границе с Украиной, обеспечены российским газом и получают социальную и гуманитарную помощь.
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