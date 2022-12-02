https://crimea.ria.ru/20221202/evakuatsii-net-svet-i-voda-est-chto-proiskhodit-v-zakhvachennykh-pologakh-1125652452.html

Эвакуации нет, свет и вода есть: что происходит в "захваченных" Пологах

Эвакуации нет, свет и вода есть: что происходит в "захваченных" Пологах - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Эвакуации нет, свет и вода есть: что происходит в "захваченных" Пологах

Информация об эвакуации и отключении света и воды в Михайловке и Васильевке и захвате города Пологи Запорожской области не соответствует действительности и... РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T14:45

2022-12-02T14:45

2022-12-02T14:55

евгений балицкий

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Информация об эвакуации и отключении света и воды в Михайловке и Васильевке и захвате города Пологи Запорожской области не соответствует действительности и является фантазиями Киева, заявил руководитель региона Евгений Балицкий.Он подчеркнул, что провокации со стороны Киева не прекращаются, регион подвергается обстрелам со стороны Украины ежедневно, но противник получает "достойный и сокрушительный отпор".Руководитель региона также призвал всех отписаться от украинских пабликов, "чтобы не быть одураченными киевскими пропагандистами" и заверил, что границы Запорожской области надежно защищены.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, большинство жителей города Васильевка Запорожской области, который расположен на границе с Украиной, обеспечены российским газом и получают социальную и гуманитарную помощь.

https://crimea.ria.ru/20221202/khersonskaya-oblastru-vladimir-saldo-o-zhizni-do-i-posle-1125644987.html

запорожская область

новые регионы россии

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2022

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евгений балицкий, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии