https://crimea.ria.ru/20230606/strasti-po-lavre-kiev-dal-monakham-upts-tri-dnya-na-vyezd-iz-obiteli-1129219207.html

Страсти по лавре: Киев дал монахам УПЦ три дня на выезд из обители

Страсти по лавре: Киев дал монахам УПЦ три дня на выезд из обители - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Страсти по лавре: Киев дал монахам УПЦ три дня на выезд из обители

Украинские власти обязали монахов Украинской православный церкви в трехдневный срок покинуть Киево-Печерскую лавру, сообщил во вторник глава украинского... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T15:52

2023-06-06T15:52

2023-06-06T15:52

киево-печерская лавра

захват храмов упц на украине

украинская православная церковь (упц)

украина

новости

религия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Украинские власти обязали монахов Украинской православный церкви в трехдневный срок покинуть Киево-Печерскую лавру, сообщил во вторник глава украинского минкультуры Александр Ткаченко.По его словам, накануне министерская комиссия завершила комплекс мероприятий по передаче имущества обители Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Всего "комиссия проверила и возвращает в пользование государства 79 объектов", часть из которых якобы возведены монахами незаконно.При этом он отметил, что монахи УПЦ отказались принять акт приема-передачи государственного имущества через канцелярию, поэтому документы направлены по почте и в электронном виде.Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. 10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание монахам покинуть здания до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Монахи заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут главный оплот православия на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьмиНаместник Киево-Печерской лавры обратился к украинскому омбудсменуНа Украине массово захватывают храмы канонической церкви

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киево-печерская лавра, захват храмов упц на украине, украинская православная церковь (упц), украина, новости, религия, общество