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Страсти по лавре: Киев дал монахам УПЦ три дня на выезд из обители
Страсти по лавре: Киев дал монахам УПЦ три дня на выезд из обители - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Страсти по лавре: Киев дал монахам УПЦ три дня на выезд из обители
Украинские власти обязали монахов Украинской православный церкви в трехдневный срок покинуть Киево-Печерскую лавру, сообщил во вторник глава украинского... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T15:52
2023-06-06T15:52
2023-06-06T15:52
киево-печерская лавра
захват храмов упц на украине
украинская православная церковь (упц)
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новости
религия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Украинские власти обязали монахов Украинской православный церкви в трехдневный срок покинуть Киево-Печерскую лавру, сообщил во вторник глава украинского минкультуры Александр Ткаченко.По его словам, накануне министерская комиссия завершила комплекс мероприятий по передаче имущества обители Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Всего "комиссия проверила и возвращает в пользование государства 79 объектов", часть из которых якобы возведены монахами незаконно.При этом он отметил, что монахи УПЦ отказались принять акт приема-передачи государственного имущества через канцелярию, поэтому документы направлены по почте и в электронном виде.Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. 10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание монахам покинуть здания до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Монахи заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут главный оплот православия на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьмиНаместник Киево-Печерской лавры обратился к украинскому омбудсменуНа Украине массово захватывают храмы канонической церкви
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киево-печерская лавра, захват храмов упц на украине, украинская православная церковь (упц), украина, новости, религия, общество
Страсти по лавре: Киев дал монахам УПЦ три дня на выезд из обители
Украинские власти дали монахам УПЦ три дня на выезд из Киево-Печеркой лавры
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Украинские власти обязали монахов Украинской православный церкви в трехдневный срок покинуть Киево-Печерскую лавру, сообщил во вторник глава украинского минкультуры Александр Ткаченко.
По его словам, накануне министерская комиссия завершила комплекс мероприятий по передаче имущества обители Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Всего "комиссия проверила и возвращает в пользование государства 79 объектов", часть из которых якобы возведены монахами незаконно.
"После того, как заповедник направил требование УПЦ МП о безотлагательном освобождении, прекращении пользования и возвращении заповеднику его имущества, последняя должна в течение трех рабочих дней со дня их получения это сделать. В случае отказа – будет суд для принятия соответствующего решения по устранению препятствий заповеднику в пользовании имуществом", – написал
Ткаченко в своем Telegram-канале.
При этом он отметил, что монахи УПЦ отказались принять акт приема-передачи государственного имущества через канцелярию, поэтому документы направлены по почте и в электронном виде.
Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. 10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание монахам покинуть здания до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Монахи заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут главный оплот православия на Украине.
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