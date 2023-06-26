https://crimea.ria.ru/20230626/v-sovfede-rezko-osudili-plany-kieva-peredat-relikvii-lavry-zapadu-1129631813.html

В Совфеде резко осудили планы Киева передать реликвии лавры Западу

В Совфеде резко осудили планы Киева передать реликвии лавры Западу - РИА Новости Крым, 26.06.2023

В Совфеде резко осудили планы Киева передать реликвии лавры Западу

Передача реликвий Киево-Печерской лавры музеям западных стран является очередным предательством памяти предков со стороны киевского режима и новой попыткой... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T14:46

2023-06-26T14:46

2023-06-26T14:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Передача реликвий Киево-Печерской лавры музеям западных стран является очередным предательством памяти предков со стороны киевского режима и новой попыткой разрушить восточнославянское единство, одной из главных скреп которого является православие. Такое мнение РИА Новости Крым выразил сенатор РФ от крымского региона, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила о достигнутой договоренности между украинскими властями и ЮНЕСКО о передаче реликвий Киево-Печерской лавры в музеи Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом "спасения от российских ракетных ударов".Сенатор подчеркивает: в каждой стране мира трепетно хранят собственные духовные ценности, такие реликвии всегда должны оставаться на тех территориях, где имеют истинное духовное значение для народа. При этом украинские власти грабят не просто собственную страну, а весь восточнославянский мир."Эти ценности должны храниться на территории Украины, а фактически - на территории нашего Восточнославянского Отечества. Сейчас оно испытывает определенный кризис, но то, что оно будет существовать, - в этом нет сомнений. Если же реликвии окажутся на Западе, потом назад их никто не вернет. Все, что вывезут, мы потеряем навсегда", - убежден сенатор.Читайте также на РИА Новости Крым:Страсти по лавре: Киев дал монахам УПЦ три дня на выезд из обители"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала"Сатанизм как он есть": Захарова об указе Зеленского о священниках УПЦ

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

сергей цеков, религия, киево-печерская лавра, украинская православная церковь (упц), мнения, новости, юнеско, православие, россия, украина