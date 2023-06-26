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В Совфеде резко осудили планы Киева передать реликвии лавры Западу - РИА Новости Крым, 26.06.2023
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В Совфеде резко осудили планы Киева передать реликвии лавры Западу
В Совфеде резко осудили планы Киева передать реликвии лавры Западу - РИА Новости Крым, 26.06.2023
В Совфеде резко осудили планы Киева передать реликвии лавры Западу
Передача реликвий Киево-Печерской лавры музеям западных стран является очередным предательством памяти предков со стороны киевского режима и новой попыткой... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T14:46
2023-06-26T14:46
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сергей цеков
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киево-печерская лавра
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Передача реликвий Киево-Печерской лавры музеям западных стран является очередным предательством памяти предков со стороны киевского режима и новой попыткой разрушить восточнославянское единство, одной из главных скреп которого является православие. Такое мнение РИА Новости Крым выразил сенатор РФ от крымского региона, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила о достигнутой договоренности между украинскими властями и ЮНЕСКО о передаче реликвий Киево-Печерской лавры в музеи Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом "спасения от российских ракетных ударов".Сенатор подчеркивает: в каждой стране мира трепетно хранят собственные духовные ценности, такие реликвии всегда должны оставаться на тех территориях, где имеют истинное духовное значение для народа. При этом украинские власти грабят не просто собственную страну, а весь восточнославянский мир."Эти ценности должны храниться на территории Украины, а фактически - на территории нашего Восточнославянского Отечества. Сейчас оно испытывает определенный кризис, но то, что оно будет существовать, - в этом нет сомнений. Если же реликвии окажутся на Западе, потом назад их никто не вернет. Все, что вывезут, мы потеряем навсегда", - убежден сенатор.Читайте также на РИА Новости Крым:Страсти по лавре: Киев дал монахам УПЦ три дня на выезд из обители"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала"Сатанизм как он есть": Захарова об указе Зеленского о священниках УПЦ
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сергей цеков, религия, киево-печерская лавра, украинская православная церковь (упц), мнения, новости, юнеско, православие, россия, украина
В Совфеде резко осудили планы Киева передать реликвии лавры Западу

Сенатор Цеков: киевский режим продолжает разрушать Украину и предавать память предков

14:46 26.06.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВстреча в Совете Федерации с иностранными наблюдателями на выборах
Встреча в Совете Федерации с иностранными наблюдателями на выборах - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Передача реликвий Киево-Печерской лавры музеям западных стран является очередным предательством памяти предков со стороны киевского режима и новой попыткой разрушить восточнославянское единство, одной из главных скреп которого является православие. Такое мнение РИА Новости Крым выразил сенатор РФ от крымского региона, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.
Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила о достигнутой договоренности между украинскими властями и ЮНЕСКО о передаче реликвий Киево-Печерской лавры в музеи Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом "спасения от российских ракетных ударов".
"Украинские власти в очередной раз предают память своих предков, которые формировали, защищали наше единое Отечество. Стержнем это единства была православная вера и каноническая православная церковь. Они разрушают Украину и предают украинский народ", - убежден Цеков.
Сенатор подчеркивает: в каждой стране мира трепетно хранят собственные духовные ценности, такие реликвии всегда должны оставаться на тех территориях, где имеют истинное духовное значение для народа. При этом украинские власти грабят не просто собственную страну, а весь восточнославянский мир.
"Эти ценности должны храниться на территории Украины, а фактически - на территории нашего Восточнославянского Отечества. Сейчас оно испытывает определенный кризис, но то, что оно будет существовать, - в этом нет сомнений. Если же реликвии окажутся на Западе, потом назад их никто не вернет. Все, что вывезут, мы потеряем навсегда", - убежден сенатор.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымСергей ЦековРелигияКиево-Печерская лавраУкраинская православная церковь (УПЦ)МненияНовостиЮНЕСКОПравославиеРоссияУкраина
 
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