https://crimea.ria.ru/20230626/ukraina-peredast-zapadu-relikvii-kievo-pecherskoy-lavry-1129629323.html
Украина передаст Западу реликвии Киево-Печерской лавры
Украина передаст Западу реликвии Киево-Печерской лавры - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Украина передаст Западу реликвии Киево-Печерской лавры
Киевский режим передаст в музеи западных стран реликвии Киево-Печерской лавры. О соответствующей договоренности властей Украины и ЮНЕСКО сообщает Служба внешней РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T12:44
2023-06-26T12:44
2023-06-26T12:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Киевский режим передаст в музеи западных стран реликвии Киево-Печерской лавры. О соответствующей договоренности властей Украины и ЮНЕСКО сообщает Служба внешней разведки РФ, пишет РИА Новости."Временное" перемещениеЦерковное имущество уже описано, финансирование на вывоз выделено, глава УПЦ Онуфрий уведомлен о "временном" перемещении икон, мощей и утвари.Не первый прецедентВозвращать ценности на Украину не планируется, убеждены в СВР. Ведомство напоминает о прецеденте, когда с территории Украины тайно вывезли древние византийские иконы, которые в июне текущего года оказались в экспозиции французского Лувра. Спецоперацию организовали при посредничестве действующего в координации с ЮНЕСКО швейцарского Международного альянса по защите культурного наследия в зонах конфликтов под руководством частного американского коллекционера.Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. 10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание монахам покинуть здания до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Монахи заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут главный оплот православия на Украине. 2 мая в минкульте Украины заявили, что шестнадцать корпусов одной из главных святынь православных христиан – Киево-Печерской лавры – переданы в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра". При этом в самой святыне передачу своих объектов опровергли. В июне комиссия завершила комплекс мероприятий по передаче имущества обители Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Монахов снова обязали покинуть обитель. Читайте также на РИА Новости Крым:Силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьмиНа Украине массово захватывают храмы канонической церквиНа Западной Украине полиция громит и рушит храмы УПЦ
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РИА Новости Крым
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религия, украина, киево-печерская лавра, юнеско, италия, франция, германия, ватикан, общество, новости
Украина передаст Западу реликвии Киево-Печерской лавры
СВР: Киевский режим передаст на запад реликвии Киево-Печерской лавры
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Киевский режим передаст в музеи западных стран реликвии Киево-Печерской лавры. О соответствующей договоренности властей Украины и ЮНЕСКО сообщает Служба внешней разведки РФ, пишет РИА Новости.
"Временное" перемещение
"Между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, и последующей передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом "спасения от российских ракетных ударов", — сказано в сообщении.
Церковное имущество уже описано, финансирование на вывоз выделено, глава УПЦ Онуфрий уведомлен о "временном" перемещении икон, мощей и утвари.
Не первый прецедент
Возвращать ценности на Украину не планируется, убеждены в СВР. Ведомство напоминает о прецеденте, когда с территории Украины тайно вывезли древние византийские иконы, которые в июне текущего года оказались в экспозиции французского Лувра. Спецоперацию организовали при посредничестве действующего в координации с ЮНЕСКО швейцарского Международного альянса по защите культурного наследия в зонах конфликтов под руководством частного американского коллекционера.
"Для России защита Киево-Печерской лавры имеет глубинное духовное измерение, а значит, решимость довести до конца специальную военную операцию становится только тверже", - заявили в СВР.
Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. 10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание монахам покинуть здания до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Монахи заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут главный оплот православия на Украине.
2 мая в минкульте Украины заявили, что шестнадцать корпусов одной из главных святынь православных христиан – Киево-Печерской лавры – переданы в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра"
. При этом в самой святыне передачу своих объектов опровергли. В июне комиссия завершила комплекс мероприятий по передаче имущества обители Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Монахов снова обязали покинуть обитель.
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