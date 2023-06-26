https://crimea.ria.ru/20230626/ukraina-peredast-zapadu-relikvii-kievo-pecherskoy-lavry-1129629323.html

Украина передаст Западу реликвии Киево-Печерской лавры

Украина передаст Западу реликвии Киево-Печерской лавры - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Украина передаст Западу реликвии Киево-Печерской лавры

Киевский режим передаст в музеи западных стран реликвии Киево-Печерской лавры. О соответствующей договоренности властей Украины и ЮНЕСКО сообщает Служба внешней РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T12:44

2023-06-26T12:44

2023-06-26T12:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Киевский режим передаст в музеи западных стран реликвии Киево-Печерской лавры. О соответствующей договоренности властей Украины и ЮНЕСКО сообщает Служба внешней разведки РФ, пишет РИА Новости."Временное" перемещениеЦерковное имущество уже описано, финансирование на вывоз выделено, глава УПЦ Онуфрий уведомлен о "временном" перемещении икон, мощей и утвари.Не первый прецедентВозвращать ценности на Украину не планируется, убеждены в СВР. Ведомство напоминает о прецеденте, когда с территории Украины тайно вывезли древние византийские иконы, которые в июне текущего года оказались в экспозиции французского Лувра. Спецоперацию организовали при посредничестве действующего в координации с ЮНЕСКО швейцарского Международного альянса по защите культурного наследия в зонах конфликтов под руководством частного американского коллекционера.Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. 10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание монахам покинуть здания до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Монахи заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут главный оплот православия на Украине. 2 мая в минкульте Украины заявили, что шестнадцать корпусов одной из главных святынь православных христиан – Киево-Печерской лавры – переданы в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра". При этом в самой святыне передачу своих объектов опровергли. В июне комиссия завершила комплекс мероприятий по передаче имущества обители Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Монахов снова обязали покинуть обитель. Читайте также на РИА Новости Крым:Силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьмиНа Украине массово захватывают храмы канонической церквиНа Западной Украине полиция громит и рушит храмы УПЦ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, украина, киево-печерская лавра, юнеско, италия, франция, германия, ватикан, общество, новости