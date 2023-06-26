Рейтинг@Mail.ru
Украина передаст Западу реликвии Киево-Печерской лавры - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230626/ukraina-peredast-zapadu-relikvii-kievo-pecherskoy-lavry-1129629323.html
Украина передаст Западу реликвии Киево-Печерской лавры
Украина передаст Западу реликвии Киево-Печерской лавры - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Украина передаст Западу реликвии Киево-Печерской лавры
Киевский режим передаст в музеи западных стран реликвии Киево-Печерской лавры. О соответствующей договоренности властей Украины и ЮНЕСКО сообщает Служба внешней РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T12:44
2023-06-26T12:44
религия
украина
киево-печерская лавра
юнеско
италия
франция
германия
ватикан
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127835885_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_edb15d8dd3bb0cb2af3017c4c0269eb5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Киевский режим передаст в музеи западных стран реликвии Киево-Печерской лавры. О соответствующей договоренности властей Украины и ЮНЕСКО сообщает Служба внешней разведки РФ, пишет РИА Новости."Временное" перемещениеЦерковное имущество уже описано, финансирование на вывоз выделено, глава УПЦ Онуфрий уведомлен о "временном" перемещении икон, мощей и утвари.Не первый прецедентВозвращать ценности на Украину не планируется, убеждены в СВР. Ведомство напоминает о прецеденте, когда с территории Украины тайно вывезли древние византийские иконы, которые в июне текущего года оказались в экспозиции французского Лувра. Спецоперацию организовали при посредничестве действующего в координации с ЮНЕСКО швейцарского Международного альянса по защите культурного наследия в зонах конфликтов под руководством частного американского коллекционера.Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. 10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание монахам покинуть здания до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Монахи заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут главный оплот православия на Украине. 2 мая в минкульте Украины заявили, что шестнадцать корпусов одной из главных святынь православных христиан – Киево-Печерской лавры – переданы в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра". При этом в самой святыне передачу своих объектов опровергли. В июне комиссия завершила комплекс мероприятий по передаче имущества обители Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Монахов снова обязали покинуть обитель. Читайте также на РИА Новости Крым:Силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьмиНа Украине массово захватывают храмы канонической церквиНа Западной Украине полиция громит и рушит храмы УПЦ
украина
италия
франция
германия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127835885_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ed349dde725abbbb43f18fd76af8b33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, украина, киево-печерская лавра, юнеско, италия, франция, германия, ватикан, общество, новости
Украина передаст Западу реликвии Киево-Печерской лавры

СВР: Киевский режим передаст на запад реликвии Киево-Печерской лавры

12:44 26.06.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Киевский режим передаст в музеи западных стран реликвии Киево-Печерской лавры. О соответствующей договоренности властей Украины и ЮНЕСКО сообщает Служба внешней разведки РФ, пишет РИА Новости.

"Временное" перемещение

"Между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, и последующей передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом "спасения от российских ракетных ударов", — сказано в сообщении.
Церковное имущество уже описано, финансирование на вывоз выделено, глава УПЦ Онуфрий уведомлен о "временном" перемещении икон, мощей и утвари.

Не первый прецедент

Возвращать ценности на Украину не планируется, убеждены в СВР. Ведомство напоминает о прецеденте, когда с территории Украины тайно вывезли древние византийские иконы, которые в июне текущего года оказались в экспозиции французского Лувра. Спецоперацию организовали при посредничестве действующего в координации с ЮНЕСКО швейцарского Международного альянса по защите культурного наследия в зонах конфликтов под руководством частного американского коллекционера.

"Для России защита Киево-Печерской лавры имеет глубинное духовное измерение, а значит, решимость довести до конца специальную военную операцию становится только тверже", - заявили в СВР.

Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. 10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание монахам покинуть здания до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Монахи заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут главный оплот православия на Украине.
2 мая в минкульте Украины заявили, что шестнадцать корпусов одной из главных святынь православных христиан – Киево-Печерской лавры – переданы в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра". При этом в самой святыне передачу своих объектов опровергли. В июне комиссия завершила комплекс мероприятий по передаче имущества обители Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Монахов снова обязали покинуть обитель.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьми
На Украине массово захватывают храмы канонической церкви
На Западной Украине полиция громит и рушит храмы УПЦ
 
РелигияУкраинаКиево-Печерская лавраЮНЕСКОИталияФранцияГерманияВатиканОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:54Очередь на Керченскую переправу растет: сколько машин ждут паромы
12:44Украина передаст Западу реликвии Киево-Печерской лавры
12:34На детской площадке в Симферополе собака напала на ребенка
12:26"ИнтерСтрой" открыл продажи в ЖК "На Фонтанке" в Алуште
12:18Пять дней после ЧП на Чонгарском мосту – как проехать в Крым
11:52ФСБ задержала двух жителей Ялты за сотрудничество со спецслужбами Украины
11:47Схрон с тротилом и пластитом нашли в Херсонской области
11:18Режим КТО отменен во всех регионах: "Вагнер" ушел
11:02Что происходит в Артемовске и на флангах города – данные Пушилина
10:46В Севастополе рухнула опора сети – троллейбусы изменили схему движения
10:27В Херсонской области наши войска успешно сдерживают натиск врага
10:15Спонсировал ВСУ: житель Приамурья задержан за госизмену
09:5294 прилета за сутки: ВСУ беспощадно обстреливают Херсонщину
09:32Погода и ситуация в Керченском проливе: как работает паромная переправа
09:21Смертельное ДТП в Крыму: погибли мотоциклист и подросток
08:51Запад готовит вооруженное вторжение радикалов в Белоруссию - КГБ
08:26Уличный общепит: доктор назвала летние гастрономические опасности
08:24Шойгу проверил пункт управления "Западной" группировки войск в зоне СВО
08:02Что ждет главный вуз Крыма – интервью и.о. ректора КФУ Курьянова
07:38В Крыму студент выиграл полмиллиона за разработку медицинского робота
Лента новостейМолния