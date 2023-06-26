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Сокровища и святыни Киево-Печерской лавры: что может отправиться на Запад - РИА Новости Крым, 26.06.2023
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Фотоленты
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Сокровища и святыни Киево-Печерской лавры: что может отправиться на Запад
Сокровища и святыни Киево-Печерской лавры: что может отправиться на Запад - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Сокровища и святыни Киево-Печерской лавры: что может отправиться на Запад
Киевский режим передаст в музеи западных стран реликвии Киево-Печерской лавры. Чего может лишиться православная культура?
2023-06-26T20:15
2023-06-26T20:15
киево-печерская лавра
выселение монахов из киево-печерской лавры
киев
украина
культура
православие
религия
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киево-печерская лавра, выселение монахов из киево-печерской лавры, киев, украина, культура, православие, религия
Сокровища и святыни Киево-Печерской лавры: что может отправиться на Запад

Какие сокровища и святыни Киево-Печерской лавры может потерять православная культура

20:15 26.06.2023
 
CC BY-SA 3.0 / W0zny / Lato 2013Икона Богоматери Киево-Печерской лавре
Икона Богоматери Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
CC BY-SA 3.0 / W0zny / Lato 2013
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Киевский режим передаст в музеи западных стран реликвии Киево-Печерской лавры. Чего может лишиться православная культура?
© РИА Новости . Stringer / Перейти в фотобанк

Киевский режим передаст в музеи западных стран реликвии Киево-Печерской лавры. О соответствующей договоренности властей Украины и ЮНЕСКО.

На фото: Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве.

Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве
1 из 10

Киевский режим передаст в музеи западных стран реликвии Киево-Печерской лавры. О соответствующей договоренности властей Украины и ЮНЕСКО.

На фото: Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве.

© РИА Новости . Stringer
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© РИА Новости . Stringer / Перейти в фотобанк

Церковное имущество уже описано, финансирование на вывоз выделено, глава УПЦ Онуфрий уведомлен о "временном" перемещении икон, мощей и утвари. На фото: Лампада с Благодатным огнем, доставленным из Иерусалима в Свято-Воскресенский храм около Киево-Печерской лавры.

Лампада с Благодатным огнем, доставленным из Иерусалима в Свято-Воскресенский храм около Киево-Печерской лавры
2 из 10

Церковное имущество уже описано, финансирование на вывоз выделено, глава УПЦ Онуфрий уведомлен о "временном" перемещении икон, мощей и утвари. На фото: Лампада с Благодатным огнем, доставленным из Иерусалима в Свято-Воскресенский храм около Киево-Печерской лавры.

© РИА Новости . Stringer
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CC BY-SA 3.0 / W0zny / Lato 2013

Возвращать ценности на Украину не планируется, убеждены в Служба внешней разведки РФ. На фото: Икона Богоматери Киево-Печерской лавре

Икона Богоматери Киево-Печерской лавре
3 из 10

Возвращать ценности на Украину не планируется, убеждены в Служба внешней разведки РФ. На фото: Икона Богоматери Киево-Печерской лавре

CC BY-SA 3.0 / W0zny / Lato 2013
© РИА Новости . Stringer / Перейти в фотобанкВерующие во время Рождественского богослужения в Киево-Печерской лавре.
Верующие во время Рождественского богослужения в Киево-Печерской лавре
4 из 10
Верующие во время Рождественского богослужения в Киево-Печерской лавре.
© РИА Новости . Stringer
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© РИА Новости . Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкБожественная литургия на Соборной площади Киево-Печерской Лавры в Киеве.
Божественная литургия на Соборной площади Киево-Печерской Лавры
5 из 10
Божественная литургия на Соборной площади Киево-Печерской Лавры в Киеве.
© РИА Новости . Sergey Pyatakov
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© РИА Новости . Andrey Stenin / Перейти в фотобанкСвященнослужители несут дары Волхвов в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры в Киеве.
Священнослужители несут дары Волхвов в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры, Киев
6 из 10
Священнослужители несут дары Волхвов в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры в Киеве.
© РИА Новости . Andrey Stenin
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© РИА Новости . Grigoriy Vasilenko / Перейти в фотобанкПластина жертвенника ( 1768 г.) Успенского собора Киево-Печерской лавры, представлена в экспозиции на открытии Музея истории Киево-Печерской лавры.
Пластина жертвенника ( 1768 г.) Успенского собора Киево-Печерской лавры, представлена в экспозиции на открытии Музея истории Киево-Печерской лавры
7 из 10
Пластина жертвенника ( 1768 г.) Успенского собора Киево-Печерской лавры, представлена в экспозиции на открытии Музея истории Киево-Печерской лавры.
© РИА Новости . Grigoriy Vasilenko
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© РИА Новости . Oleg Makarov / Перейти в фотобанкПоклонение мощам святых в дальних пещерах Святой Успенской Киево-Печерской лавры. Торжественное празднование 1000-летия крещения Руси. Украинская ССР.
Поклонение мощам святых в дальних пещерах Святой Успенской Киево-Печерской лавры, Киев
8 из 10
Поклонение мощам святых в дальних пещерах Святой Успенской Киево-Печерской лавры. Торжественное празднование 1000-летия крещения Руси. Украинская ССР.
© РИА Новости . Oleg Makarov
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© Grigoriy Vasilenko / Перейти в фотобанкИкона "Преподобный Антоний Печерский копает пещеру" (конец XIX века) представлена в экспозиции на открытии Музея истории Киево-Печерской лавры.
Икона Преподобный Антоний Печерский копает пещеру, Киево-Печерская лавра, Киев
9 из 10
Икона "Преподобный Антоний Печерский копает пещеру" (конец XIX века) представлена в экспозиции на открытии Музея истории Киево-Печерской лавры.
© Grigoriy Vasilenko
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CC BY-SA 3.0 / Petar Milošević / Orthodox pilgrim praying in front of icon of Saint Mary in Kiev Pechersk Lavra, UkraineПравославная христианка молится перед иконе Богородицы. Киево-Печерская лавра, Киев, Украина
Прихожанка молится перед иконе Богородицы. Киево-Печерская лавра
10 из 10
Православная христианка молится перед иконе Богородицы. Киево-Печерская лавра, Киев, Украина
CC BY-SA 3.0 / Petar Milošević / Orthodox pilgrim praying in front of icon of Saint Mary in Kiev Pechersk Lavra, Ukraine
1 из 10

Киевский режим передаст в музеи западных стран реликвии Киево-Печерской лавры. О соответствующей договоренности властей Украины и ЮНЕСКО.

На фото: Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве.

© РИА Новости . Stringer
Перейти в фотобанк
2 из 10

Церковное имущество уже описано, финансирование на вывоз выделено, глава УПЦ Онуфрий уведомлен о "временном" перемещении икон, мощей и утвари. На фото: Лампада с Благодатным огнем, доставленным из Иерусалима в Свято-Воскресенский храм около Киево-Печерской лавры.

© РИА Новости . Stringer
Перейти в фотобанк
3 из 10

Возвращать ценности на Украину не планируется, убеждены в Служба внешней разведки РФ. На фото: Икона Богоматери Киево-Печерской лавре

CC BY-SA 3.0 / W0zny / Lato 2013
4 из 10
Верующие во время Рождественского богослужения в Киево-Печерской лавре.
© РИА Новости . Stringer
Перейти в фотобанк
5 из 10
Божественная литургия на Соборной площади Киево-Печерской Лавры в Киеве.
© РИА Новости . Sergey Pyatakov
Перейти в фотобанк
6 из 10
Священнослужители несут дары Волхвов в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры в Киеве.
© РИА Новости . Andrey Stenin
Перейти в фотобанк
7 из 10
Пластина жертвенника ( 1768 г.) Успенского собора Киево-Печерской лавры, представлена в экспозиции на открытии Музея истории Киево-Печерской лавры.
© РИА Новости . Grigoriy Vasilenko
Перейти в фотобанк
8 из 10
Поклонение мощам святых в дальних пещерах Святой Успенской Киево-Печерской лавры. Торжественное празднование 1000-летия крещения Руси. Украинская ССР.
© РИА Новости . Oleg Makarov
Перейти в фотобанк
9 из 10
Икона "Преподобный Антоний Печерский копает пещеру" (конец XIX века) представлена в экспозиции на открытии Музея истории Киево-Печерской лавры.
© Grigoriy Vasilenko
Перейти в фотобанк
10 из 10
Православная христианка молится перед иконе Богородицы. Киево-Печерская лавра, Киев, Украина
CC BY-SA 3.0 / Petar Milošević / Orthodox pilgrim praying in front of icon of Saint Mary in Kiev Pechersk Lavra, Ukraine
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
12:44
Украина передаст Западу реликвии Киево-Печерской лавры
ФотолентыКиево-Печерская лавраВыселение монахов из Киево-Печерской лаврыКиевУкраинаКультураПравославиеРелигия
 
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