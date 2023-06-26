Сокровища и святыни Киево-Печерской лавры: что может отправиться на Запад

Церковное имущество уже описано, финансирование на вывоз выделено, глава УПЦ Онуфрий уведомлен о "временном" перемещении икон, мощей и утвари. На фото: Лампада с Благодатным огнем, доставленным из Иерусалима в Свято-Воскресенский храм около Киево-Печерской лавры.