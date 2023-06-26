Киевский режим передаст в музеи западных стран реликвии Киево-Печерской лавры. О соответствующей договоренности властей Украины и ЮНЕСКО.
На фото: Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве.
Киевский режим передаст в музеи западных стран реликвии Киево-Печерской лавры. О соответствующей договоренности властей Украины и ЮНЕСКО.
На фото: Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве.
Церковное имущество уже описано, финансирование на вывоз выделено, глава УПЦ Онуфрий уведомлен о "временном" перемещении икон, мощей и утвари. На фото: Лампада с Благодатным огнем, доставленным из Иерусалима в Свято-Воскресенский храм около Киево-Печерской лавры.
Церковное имущество уже описано, финансирование на вывоз выделено, глава УПЦ Онуфрий уведомлен о "временном" перемещении икон, мощей и утвари. На фото: Лампада с Благодатным огнем, доставленным из Иерусалима в Свято-Воскресенский храм около Киево-Печерской лавры.
Возвращать ценности на Украину не планируется, убеждены в Служба внешней разведки РФ. На фото: Икона Богоматери Киево-Печерской лавре
Возвращать ценности на Украину не планируется, убеждены в Служба внешней разведки РФ. На фото: Икона Богоматери Киево-Печерской лавре
Киевский режим передаст в музеи западных стран реликвии Киево-Печерской лавры. О соответствующей договоренности властей Украины и ЮНЕСКО.
На фото: Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве.
Церковное имущество уже описано, финансирование на вывоз выделено, глава УПЦ Онуфрий уведомлен о "временном" перемещении икон, мощей и утвари. На фото: Лампада с Благодатным огнем, доставленным из Иерусалима в Свято-Воскресенский храм около Киево-Печерской лавры.
Возвращать ценности на Украину не планируется, убеждены в Служба внешней разведки РФ. На фото: Икона Богоматери Киево-Печерской лавре