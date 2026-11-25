https://crimea.ria.ru/20261125/evropa-protiv-sportsmenov-iz-rf-o-chem-i-zachem-novye-sanktsii-1161344606.html

Европа против спортсменов из РФ: о чем и зачем новые санкции

Европа против спортсменов из РФ: о чем и зачем новые санкции - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Европа против спортсменов из РФ: о чем и зачем новые санкции

Новые санкции Евросоюза против РФ, в том числе очередные масштабные ограничения для российских спортсменов, являются демонстративным топтанием прав человека и... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T06:06

2026-11-25T06:06

2026-11-25T06:06

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мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Новые санкции Евросоюза против РФ, в том числе очередные масштабные ограничения для российских спортсменов, являются демонстративным топтанием прав человека и вердиктов международных институций, в которых недвусмысленно выступили в защиту россиян. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов, отметив, что это же свидетельствует о единстве Европы и ее неготовности договариваться с Россией.Еврокомиссия в 22‑м пакете санкций против РФ предложила запретить российским спортсменам выступать "от имени России" на соревнованиях на территории Евросоюза. Также предлагается ввести запрет на демонстрацию российских официальных символов и российское спонсорство спортивных и культурных организаций. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте ЕК. Позже информацию подтвердила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. По словам Светова, после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал допустить россиян к международным турнирам, подобная выходка Европы является очередным свидетельством ее истинного отношения к международному праву.Помимо этого, в этом решении заключается и инструмент подавления конкурентов, то есть чтобы россиян не избирали в руководство спортивных организаций, добавил он.Эта потрясающая своей беззаконностью частность, как остальное содержание очередного пакета антироссийских санкций ЕС, включая историю с визами, рестрикции в отношении банков и прочее, демонстрирует, что против РФ для Европы все средства хороши, поскольку, говоря словам главы МИД Германии, противодействие России – смысл их политики, подчеркнул Светов."И этот пакет санкций принимается еще и для чего? Чтобы продемонстрировать единство этих 27 европейских стран. Мы слышим, то одна, то другая страна вроде что-то говорит, какие-то свои собственные интересы в пакете санкций отстаивают, но потом они единогласно голосуют. И он будет принят", – сказал эксперт.Это же, по мнению Светова, является и доказательством того, что приглашение Европе приехать ее представителям в Москву рассматривать там некому – все сводится там к ультиматумам."Все понятно, разговора не будет", – резюмировал эксперт.Крокодила уговорить нельзя: как саммит в Шэньчжэне повлияет на Украину и ЕвропуРанее ЕС ввел новые антироссийские санкции против физических лиц и компаний, в список которых попали основательница Wildberries Татьяна Ким, а также ряд нефтеперерабатывающих заводов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, мнения, юрий светов, санкции против россии, санкции, россия, европа