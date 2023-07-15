https://crimea.ria.ru/20230715/papa-rimskiy-zaymetsya-osvobozhdeniem-mitropolita-kievo-pecherskoy-lavry-1130081850.html
Папа Римский займется освобождением митрополита Киево-Печерской лавры
Папа Римский займется освобождением митрополита Киево-Печерской лавры - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Папа Римский займется освобождением митрополита Киево-Печерской лавры
Папа Римский Франциск откликнулся на обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла с призывом принять меры для защиты митрополита Киево-Печерской Лавры... РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T19:06
2023-07-15T19:06
2023-07-15T19:06
выселение монахов из киево-печерской лавры
киево-печерская лавра
митрополит павел (лебедь)
папа римский франциск
в мире
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церковный раскол на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Папа Римский Франциск откликнулся на обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла с призывом принять меры для защиты митрополита Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя). Об этом со ссылкой на главу Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова пишет РИА Новости.Ранее патриарх Кирилл обратился к ООН, ОБСЕ и главам церквей с просьбой обратить внимание на происходящее на Украине и принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры, который по решению суда помещен под стражу. По его словам, наместник Павел находится в преклонных годах, и изменение ему меры пресечения грозит серьезным ухудшением здоровья и даже смертью в следственном изоляторе. В пятницу украинские СМИ писали, что суд на Украине изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павлу (Лебедю) с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).Накануне СБУ заявила, что предъявила новые обвинения митрополиту Павлу по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.Читайте также на РИА Новости Крым:Митрополита Павла отправили в СИЗОНаместник Киево-Печерской лавры может умереть в СИЗО - патриарх КириллВывезенные из Киева в Лувр иконы – достояние Русской православной церкви
https://crimea.ria.ru/20230713/sbu-predyavila-novye-obvineniya-namestniku-kievo-pecherskoy-lavry-1130042348.html
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выселение монахов из киево-печерской лавры, киево-печерская лавра, митрополит павел (лебедь), папа римский франциск, в мире, религия, церковный раскол на украине, православие, общество, украина, новости
Папа Римский займется освобождением митрополита Киево-Печерской лавры
Папа Римский займется освобождением митрополита Лавры после обращения патриарха Кирилла
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Папа Римский Франциск откликнулся на обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла с призывом принять меры для защиты митрополита Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя). Об этом со ссылкой на главу Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова пишет РИА Новости.
Ранее патриарх Кирилл обратился
к ООН, ОБСЕ и главам церквей с просьбой обратить внимание на происходящее на Украине и принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры, который по решению суда помещен под стражу. По его словам, наместник Павел находится в преклонных годах, и изменение ему меры пресечения грозит серьезным ухудшением здоровья и даже смертью в следственном изоляторе.
"Я общался с папой Франциском напрямую. Он мне сказал, что знает об обращении патриарха Кирилла и будет заниматься вопросом освобождения митрополита Павла. Не знаю, как именно он это будет делать – может, сделает ли официальное заявление, напишет письмо или вмешается по дипломатическим каналам. Но то, что он откликнулся на обращение святейшего патриарха Кирилла – это факт", - сказал Севастьянов.
В пятницу украинские СМИ писали, что суд на Украине изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павлу
(Лебедю) с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).
Накануне СБУ заявила, что предъявила новые обвинения митрополиту Павлу по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.
В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.
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