https://crimea.ria.ru/20230715/papa-rimskiy-zaymetsya-osvobozhdeniem-mitropolita-kievo-pecherskoy-lavry-1130081850.html

Папа Римский займется освобождением митрополита Киево-Печерской лавры

Папа Римский займется освобождением митрополита Киево-Печерской лавры - РИА Новости Крым, 15.07.2023

Папа Римский займется освобождением митрополита Киево-Печерской лавры

Папа Римский Франциск откликнулся на обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла с призывом принять меры для защиты митрополита Киево-Печерской Лавры... РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T19:06

2023-07-15T19:06

2023-07-15T19:06

выселение монахов из киево-печерской лавры

киево-печерская лавра

митрополит павел (лебедь)

папа римский франциск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Папа Римский Франциск откликнулся на обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла с призывом принять меры для защиты митрополита Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя). Об этом со ссылкой на главу Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова пишет РИА Новости.Ранее патриарх Кирилл обратился к ООН, ОБСЕ и главам церквей с просьбой обратить внимание на происходящее на Украине и принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры, который по решению суда помещен под стражу. По его словам, наместник Павел находится в преклонных годах, и изменение ему меры пресечения грозит серьезным ухудшением здоровья и даже смертью в следственном изоляторе. В пятницу украинские СМИ писали, что суд на Украине изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павлу (Лебедю) с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).Накануне СБУ заявила, что предъявила новые обвинения митрополиту Павлу по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.Читайте также на РИА Новости Крым:Митрополита Павла отправили в СИЗОНаместник Киево-Печерской лавры может умереть в СИЗО - патриарх КириллВывезенные из Киева в Лувр иконы – достояние Русской православной церкви

https://crimea.ria.ru/20230713/sbu-predyavila-novye-obvineniya-namestniku-kievo-pecherskoy-lavry-1130042348.html

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