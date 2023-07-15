https://crimea.ria.ru/20230715/namestnik-kievo-pecherskoy-lavry-mozhet-umeret-v-sizo---patriarkh-kirill-1130079419.html

Наместник Киево-Печерской лавры может умереть в СИЗО - патриарх Кирилл

Наместник Киево-Печерской лавры может умереть в СИЗО - патриарх Кирилл - РИА Новости Крым, 15.07.2023

Наместник Киево-Печерской лавры может умереть в СИЗО - патриарх Кирилл

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел находится в преклонных годах, и изменение ему меры пресечения на содержание под стражей грозит серьезным... РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T16:07

2023-07-15T16:07

2023-07-15T16:07

патриарх кирилл (владимир гундяев)

митрополит павел (лебедь)

религия

церковный раскол на украине

православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь (упц)

выселение монахов из киево-печерской лавры

киево-печерская лавра

в мире

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110252/30/1102523003_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_0b4a9813b47067a181cba906abe5c263.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ. 15 июл - РИА Новости Крым. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел находится в преклонных годах, и изменение ему меры пресечения на содержание под стражей грозит серьезным ухудшением здоровья. Такую обеспокоенность выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Он также подчеркнул, что данное решение суда продиктовано украинскими властями в рамках попыток "насильственно изъять Киево-Печерскую лавру из ведения Украинской Православной Церкви"."Данное решение суда, неправосудное и очевидно продиктованное властями Украины, имеет своей целью запугать верующих, заставить их отказаться от защиты своей религиозной свободы и святынь, и является частью масштабных гонений, развернутых украинскими властями против Украинской Православной Церкви. Религиозный деятель не может и не должен подвергаться такого рода репрессивным мерам за свои религиозные убеждения", - заявил патриарх Кирилл.Он обратился к ООН, ОБСЕ и главам церквей с просьбой принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.В пятницу украинские СМИ писали, что суд на Украине изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павлу (Лебедю) с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).Накануне СБУ заявила, что предъявила новые обвинения митрополиту Павлу по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.Читайте также на РИА Новости Крым:Митрополита Павла отправили в СИЗОСБУ предъявила новые обвинения наместнику Киево-Печерской лаврыПатриарх Кирилл назвал террором попытки изгнать верующих из Лавры

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

патриарх кирилл (владимир гундяев), митрополит павел (лебедь), религия, церковный раскол на украине, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь (упц), выселение монахов из киево-печерской лавры, киево-печерская лавра, в мире, общество, новости