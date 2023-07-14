https://crimea.ria.ru/20230714/mitropolita-pavla-otpravili-v-sizo-1130072223.html

Митрополита Павла отправили в СИЗО

Митрополита Павла отправили в СИЗО - РИА Новости Крым, 14.07.2023

Митрополита Павла отправили в СИЗО

Суд на Украине изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павлу (Лебедю) с домашнего РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T22:13

2023-07-14T22:13

2023-07-14T22:22

митрополит павел (лебедь)

церковный раскол на украине

украина

православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь (упц)

религия

православие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Суд на Украине изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павлу (Лебедю) с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов), пишет украинское издание "Страна.ua".Ранее в пятницу украинское издание "Страна.ua" сообщило, что началось заседание суда по изменению меры пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей. Митрополит в начале заседания заявил, что ему поступает информация, что его отправят в СИЗО.Накануне СБУ заявила, что предъявила новые обвинения митрополиту Павлу по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд продлил арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту ПавлуНаместник Киево-Печерской лавры обратился к украинскому омбудсменуВ Лавре орудуют украинский Минкульт и полиция - что происходит

https://crimea.ria.ru/20230714/patriarkh-kirill-nazval-terrorom-popytki-izgnat-veruyuschikh-iz-lavry-1130067567.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

митрополит павел (лебедь), церковный раскол на украине, украина, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь (упц), религия, православие