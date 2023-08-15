https://crimea.ria.ru/20230815/s-lomami-i-avtomatami-korpusa-kievo-pecherskoy-lavry-shturmuyut-siloviki-1130738495.html

С ломами и автоматами: корпуса Киево-Печерской лавры штурмуют силовики

С ломами и автоматами: корпуса Киево-Печерской лавры штурмуют силовики - РИА Новости Крым, 15.08.2023

С ломами и автоматами: корпуса Киево-Печерской лавры штурмуют силовики

Украинские силовики штурмуют три жилых корпуса Киево-Печерской лавры, сообщает во вторник пресс-служба Украинской Православной Церкви (УПЦ). РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T10:08

2023-08-15T10:08

2023-08-15T10:08

захват храмов упц на украине

церковный раскол на украине

украинская православная церковь (упц)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Украинские силовики штурмуют три жилых корпуса Киево-Печерской лавры, сообщает во вторник пресс-служба Украинской Православной Церкви (УПЦ).Сообщается, что в указанных корпусах проживают не только паломники, но и часть братии Киево-Печерской Лавры. К этому времени силовики срезали замки и ворвались в 57-й корпус. Как уточняет Telegram-канал "Лавра Сейчас", двери болгаркой, кувалдой и ломом взламывали несколько человек, которых сопровождали силовики. После эти люди ворвались в помещение жилого корпуса вместе с украинскими полицейскими, вооруженными автоматами. Киевский режим проводит самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь. 10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.Прихожане и насельники Киево-Печерской лавры регулярно сталкиваются с попытками выселить монахов канонической УПЦ из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей Православной церкви Украины.Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу СБУ предъявила обвинения в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "оправдании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины".Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). 9 августа за митрополита Павла внесли залог в размере 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов). В СБУ заявили, что освобождение из-под стражи не означает освобождения от уголовной ответственности и не повлияет на рассмотрение дела.14 августа стало известно, что митрополит Павел (Лебедь) срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован.Читайте также на РИА Новости Крым:Наместник Киево-Печерской лавры может умереть в СИЗО - патриарх КириллПапа Римский займется освобождением митрополита Киево-Печерской лаврыГонения Киева на каноническую УПЦ: в ООН отделываются отписками

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