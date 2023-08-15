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С ломами и автоматами: корпуса Киево-Печерской лавры штурмуют силовики - РИА Новости Крым, 15.08.2023
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С ломами и автоматами: корпуса Киево-Печерской лавры штурмуют силовики
С ломами и автоматами: корпуса Киево-Печерской лавры штурмуют силовики - РИА Новости Крым, 15.08.2023
С ломами и автоматами: корпуса Киево-Печерской лавры штурмуют силовики
Украинские силовики штурмуют три жилых корпуса Киево-Печерской лавры, сообщает во вторник пресс-служба Украинской Православной Церкви (УПЦ). РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T10:08
2023-08-15T10:08
захват храмов упц на украине
церковный раскол на украине
украинская православная церковь (упц)
киево-печерская лавра
новости
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Украинские силовики штурмуют три жилых корпуса Киево-Печерской лавры, сообщает во вторник пресс-служба Украинской Православной Церкви (УПЦ).Сообщается, что в указанных корпусах проживают не только паломники, но и часть братии Киево-Печерской Лавры. К этому времени силовики срезали замки и ворвались в 57-й корпус. Как уточняет Telegram-канал "Лавра Сейчас", двери болгаркой, кувалдой и ломом взламывали несколько человек, которых сопровождали силовики. После эти люди ворвались в помещение жилого корпуса вместе с украинскими полицейскими, вооруженными автоматами. Киевский режим проводит самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь. 10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.Прихожане и насельники Киево-Печерской лавры регулярно сталкиваются с попытками выселить монахов канонической УПЦ из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей Православной церкви Украины.Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу СБУ предъявила обвинения в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "оправдании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины".Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). 9 августа за митрополита Павла внесли залог в размере 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов). В СБУ заявили, что освобождение из-под стражи не означает освобождения от уголовной ответственности и не повлияет на рассмотрение дела.14 августа стало известно, что митрополит Павел (Лебедь) срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован.Читайте также на РИА Новости Крым:Наместник Киево-Печерской лавры может умереть в СИЗО - патриарх КириллПапа Римский займется освобождением митрополита Киево-Печерской лаврыГонения Киева на каноническую УПЦ: в ООН отделываются отписками
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захват храмов упц на украине, церковный раскол на украине, украинская православная церковь (упц), киево-печерская лавра, новости, украина, политика
С ломами и автоматами: корпуса Киево-Печерской лавры штурмуют силовики

Украинские силовики штурмуют жилые корпуса Киево-Печерской лавры

10:08 15.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Украинские силовики штурмуют три жилых корпуса Киево-Печерской лавры, сообщает во вторник пресс-служба Украинской Православной Церкви (УПЦ).
"Прямо сейчас происходит штурм 54, 57 И 58 корпусов лавры, полиция оцепила указанные корпуса", - сказано в Telegram-канале УПЦ.
Сообщается, что в указанных корпусах проживают не только паломники, но и часть братии Киево-Печерской Лавры. К этому времени силовики срезали замки и ворвались в 57-й корпус. Как уточняет Telegram-канал "Лавра Сейчас", двери болгаркой, кувалдой и ломом взламывали несколько человек, которых сопровождали силовики. После эти люди ворвались в помещение жилого корпуса вместе с украинскими полицейскими, вооруженными автоматами.
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Киевский режим проводит самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь. 10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.
Прихожане и насельники Киево-Печерской лавры регулярно сталкиваются с попытками выселить монахов канонической УПЦ из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей Православной церкви Украины.
Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу СБУ предъявила обвинения в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "оправдании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины".
Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).
9 августа за митрополита Павла внесли залог в размере 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов). В СБУ заявили, что освобождение из-под стражи не означает освобождения от уголовной ответственности и не повлияет на рассмотрение дела.
14 августа стало известно, что митрополит Павел (Лебедь) срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован.
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Гонения Киева на каноническую УПЦ: в ООН отделываются отписками
Захват храмов УПЦ на УкраинеЦерковный раскол на УкраинеУкраинская православная церковь (УПЦ)Киево-Печерская лавраНовостиУкраинаПолитика
 
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