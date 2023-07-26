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Гонения Киева на каноническую УПЦ: в ООН отделываются отписками
Гонения Киева на каноническую УПЦ: в ООН отделываются отписками - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Гонения Киева на каноническую УПЦ: в ООН отделываются отписками
Международные организации, в том числе ООН, по-прежнему не демонстрируют адекватной реакции на политику киевского режима по притеснению канонической Украинской... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T13:29
2023-07-26T13:29
2023-07-26T13:30
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
оон
церковный раскол на украине
украинская православная церковь (упц)
православная церковь украины (пцу)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Международные организации, в том числе ООН, по-прежнему не демонстрируют адекватной реакции на политику киевского режима по притеснению канонической Украинской православной церкви, ограничиваясь отписками в ответ на все обращения. Об этом говорится в докладе МИД России "О противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), ее священнослужителей и прихожан".Проблема канонического православия на Украине "по-прежнему не входит в число приоритетов у ООН и других профильных организаций", с сожалением констатировали в ведомстве.Также замалчивают информацию о преступлениях Киева и "ярые поборники" свободы вероисповедания – США, которые на уровне Комиссии конгресса по свободе вероисповедания в мире и Госдепартамента США регулярно выпускают доклады о нарушениях прав верующих в мире.Доклад о гонениях киевского режима на каноническую УПЦ опубликован на сайте Министерства иностранных дел РФ. В документе, состоящем из семи разделов, представлены факты и обстоятельства, демонстрирующие всю полноту творящегося на Украине политического произвола и правового беспредела в отношении УПЦ, грубейшего системного нарушения киевским режимом прав православных христиан, а также излагается реакция некоторых международных правозащитных организаций.Авторы документа констатировали, что киевские власти на протяжении многих лет активно проводят на Украине курс на ликвидацию канонической УПЦ, дискриминацию ее духовенства, преследование священнослужителей и верующих граждан. Для этой цели выстраивается законодательная система страны, ориентируются действия различных силовых структур.Читайте также на РИА Новости Крым:Папа Римский займется освобождением митрополита Киево-Печерской лаврыНаместник Киево-Печерской лавры может умереть в СИЗО - патриарх КириллПатриарх Кирилл назвал террором попытки изгнать верующих из Лавры
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министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, оон, церковный раскол на украине, украинская православная церковь (упц), православная церковь украины (пцу)
Гонения Киева на каноническую УПЦ: в ООН отделываются отписками
МИД России: адекватной реакции ООН на антиправославную политику Киева по-прежнему нет
13:29 26.07.2023 (обновлено: 13:30 26.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Международные организации, в том числе ООН, по-прежнему не демонстрируют адекватной реакции на политику киевского режима по притеснению канонической Украинской православной церкви, ограничиваясь отписками в ответ на все обращения. Об этом говорится в докладе МИД России "О противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), ее священнослужителей и прихожан".
"В ответ на обращения МИД России профильные международные структуры, как правило, ограничиваются отписками о том, что они мониторят происходящее. По-прежнему нет адекватной реакции на антиправославную политику правящего в Киеве режима, многочисленные случаи захвата недвижимости и имущества УПЦ, факты произвола и насилия в отношении священнослужителей и верующих", - говорится в документе.
Проблема канонического православия на Украине "по-прежнему не входит в число приоритетов у ООН и других профильных организаций", с сожалением констатировали в ведомстве.
Также замалчивают информацию о преступлениях Киева и "ярые поборники" свободы вероисповедания – США, которые на уровне Комиссии конгресса по свободе вероисповедания в мире и Госдепартамента США регулярно выпускают доклады о нарушениях прав верующих в мире.
"За время гонений православных верующих на Украине они, однако, не выступили с критикой разрушительной церковной политики (президента Украины) Владимира Зеленского, тем самым, видимо, давая понять, что одобряют противоправные действия своих подопечных", - отметили в МИД России.
Доклад о гонениях киевского режима на каноническую УПЦ опубликован
на сайте Министерства иностранных дел РФ. В документе, состоящем из семи разделов, представлены факты и обстоятельства, демонстрирующие всю полноту творящегося на Украине политического произвола и правового беспредела в отношении УПЦ, грубейшего системного нарушения киевским режимом прав православных христиан, а также излагается реакция некоторых международных правозащитных организаций.
Авторы документа констатировали, что киевские власти на протяжении многих лет активно проводят на Украине курс на ликвидацию канонической УПЦ, дискриминацию ее духовенства, преследование священнослужителей и верующих граждан. Для этой цели выстраивается законодательная система страны, ориентируются действия различных силовых структур.
"Происходящие на Украине события вписываются в общую картину системного кризиса мирового православия, вызванного политикой Константинопольского патриархата, США и других стран Запада, поощряющей раскольников. Киевские власти и Запад пытаются разъединить русский и украинский народы, разрушить духовную близость православных верующих двух стран, даже невзирая на решение УПЦ о независимости от Московского патриархата", – отметили во внешнеполитическом ведомстве.
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