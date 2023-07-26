https://crimea.ria.ru/20230726/goneniya-kieva-na-kanonicheskuyu-upts-v-oon-otdelyvayutsya-otpiskami-1130306055.html

Гонения Киева на каноническую УПЦ: в ООН отделываются отписками

Гонения Киева на каноническую УПЦ: в ООН отделываются отписками - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Гонения Киева на каноническую УПЦ: в ООН отделываются отписками

Международные организации, в том числе ООН, по-прежнему не демонстрируют адекватной реакции на политику киевского режима по притеснению канонической Украинской... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T13:29

2023-07-26T13:29

2023-07-26T13:30

министерство иностранных дел рф (мид рф)

украина

оон

церковный раскол на украине

украинская православная церковь (упц)

православная церковь украины (пцу)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Международные организации, в том числе ООН, по-прежнему не демонстрируют адекватной реакции на политику киевского режима по притеснению канонической Украинской православной церкви, ограничиваясь отписками в ответ на все обращения. Об этом говорится в докладе МИД России "О противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), ее священнослужителей и прихожан".Проблема канонического православия на Украине "по-прежнему не входит в число приоритетов у ООН и других профильных организаций", с сожалением констатировали в ведомстве.Также замалчивают информацию о преступлениях Киева и "ярые поборники" свободы вероисповедания – США, которые на уровне Комиссии конгресса по свободе вероисповедания в мире и Госдепартамента США регулярно выпускают доклады о нарушениях прав верующих в мире.Доклад о гонениях киевского режима на каноническую УПЦ опубликован на сайте Министерства иностранных дел РФ. В документе, состоящем из семи разделов, представлены факты и обстоятельства, демонстрирующие всю полноту творящегося на Украине политического произвола и правового беспредела в отношении УПЦ, грубейшего системного нарушения киевским режимом прав православных христиан, а также излагается реакция некоторых международных правозащитных организаций.Авторы документа констатировали, что киевские власти на протяжении многих лет активно проводят на Украине курс на ликвидацию канонической УПЦ, дискриминацию ее духовенства, преследование священнослужителей и верующих граждан. Для этой цели выстраивается законодательная система страны, ориентируются действия различных силовых структур.Читайте также на РИА Новости Крым:Папа Римский займется освобождением митрополита Киево-Печерской лаврыНаместник Киево-Печерской лавры может умереть в СИЗО - патриарх КириллПатриарх Кирилл назвал террором попытки изгнать верующих из Лавры

https://crimea.ria.ru/20230315/pravoslavie-s-granatoy-kak-ukraina-svyatoe-s-greshnym-pereputala-1127558415.html

украина

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министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, оон, церковный раскол на украине, украинская православная церковь (упц), православная церковь украины (пцу)