https://crimea.ria.ru/20230622/popova-otsenila-kachestvo-vody-v-krymu-posle-razrusheniya-ges-1129563054.html

Попова оценила качество воды в Крыму после разрушения ГЭС

Попова оценила качество воды в Крыму после разрушения ГЭС - РИА Новости Крым, 22.06.2023

Попова оценила качество воды в Крыму после разрушения ГЭС

Морская вода на побережье Крыма и вода в Днепре никаких рисков не несут, специалисты после разрушения Каховской ГЭС постоянно проводят исследования проб и... РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T16:01

2023-06-22T16:01

2023-06-22T16:01

вода в крыму

разрушение каховской гэс

качество воды

анна попова

роспотребнадзор

безопасность республики крым и севастополя

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Морская вода на побережье Крыма и вода в Днепре никаких рисков не несут, специалисты после разрушения Каховской ГЭС постоянно проводят исследования проб и контролируют качество воды. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщает РИА Новости.Уже отобрано более 350 проб питьевой воды, морской воды, воды из Северо-Крымского канала, воды поверхностных водоемов в зоне подтопления, донных отложений и грунта. Кроме того, на подтопленных ранее территориях организовано проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды.После происшествия эксперты "Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН" сообщили, что для Крыма нет рисков загрязнения питьевой воды или прибрежных вод Черного моря после подрыва Каховской ГЭС. Большая часть взвешенных и загрязняющих веществ из Днепровской воды осядет на дно Черного моря в прибрежных районах Украины, а меньшая будет переноситься вдоль побережья Румынии, Болгарии, Турции, Грузии. Кроме того, в регионе есть достаточные запасы воды для бесперебойного водоснабжения и обеспечения нужд крымчан и туристов.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Погибли 46 человек, более 100 в больнице. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Случаев холеры и других опасных инфекций в Херсонской области не выявленоЧисло жертв теракта ВСУ на Каховской ГЭС выросло до 46 человекВласти оценили угрозу эпидемий в Крыму после разрушения Каховской ГЭС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, разрушение каховской гэс, качество воды, анна попова, роспотребнадзор, безопасность республики крым и севастополя, новости