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"Делаем все необходимое": как работает Запорожская АЭС на резервной линии - РИА Новости Крым, 04.07.2023
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"Делаем все необходимое": как работает Запорожская АЭС на резервной линии
"Делаем все необходимое": как работает Запорожская АЭС на резервной линии - РИА Новости Крым, 04.07.2023
"Делаем все необходимое": как работает Запорожская АЭС на резервной линии
На Запорожской АЭС обстановка стабильная, эксплуатирующая организация делает все необходимое для обеспечения бесперебойной работы объекта. Об этом в комментарии РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T14:15
2023-07-04T14:15
эксклюзивы риа новости крым
заэс (запорожская атомная электростанция)
алексей ясинский
новости
безопасность
запорожская область
украина
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. На Запорожской АЭС обстановка стабильная, эксплуатирующая организация делает все необходимое для обеспечения бесперебойной работы объекта. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский.Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 4 июля, Киев отключил Запорожскую АЭС от 750-й ЛЭП.Также он отметил, что мощностей резервной линии для стабильной работы ЗАЭС хватает, "никаких рисков для работы станции сейчас нет".В Telegram-канале ЗАЭС также сообщается, что радиационный фон на территории объекта находится в норме.В мае в результате отключения высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская" Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение и была переведена на дизель-генераторы. Острой угрозы ядерной безопасности из-за этого и нештатной ситуации на Запорожской АЭС не было.МАГАТЭ тогда отмечало, что переход на дизельные генераторы на ЗАЭС случался уже не менее семи раз.Глава МАГАТЭ Гросси знает, кто стоит за обстрелами ЗАЭС – Лавров &gt;&gt;Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударные беспилотники перехвачены над ЗАЭСЕсть ли радиационные риски на ЗАЭСОбедненный уран для Киева: какую судьбу Запад готовит украинцам
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заэс (запорожская атомная электростанция), алексей ясинский, новости , безопасность, запорожская область, украина, сво
"Делаем все необходимое": как работает Запорожская АЭС на резервной линии

Запорожская АЭС после перехода на резервную линию работает стабильно

14:15 04.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. На Запорожской АЭС обстановка стабильная, эксплуатирующая организация делает все необходимое для обеспечения бесперебойной работы объекта. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский.
Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 4 июля, Киев отключил Запорожскую АЭС от 750-й ЛЭП.
"На станции обстановка стабильная. Автоматика сработала в нужном режиме. Переключили на резервную линию в 330 кВ (мощность "Днепровской ЛЭП – 750 кВ – ред.). Концерн "Росэнергоатом", эксплуатирующая организация ЗАЭС, делает все необходимое для стабильной работы объекта", - прокомментировал Ясинский.
Также он отметил, что мощностей резервной линии для стабильной работы ЗАЭС хватает, "никаких рисков для работы станции сейчас нет".
В Telegram-канале ЗАЭС также сообщается, что радиационный фон на территории объекта находится в норме.
В мае в результате отключения высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская" Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение и была переведена на дизель-генераторы. Острой угрозы ядерной безопасности из-за этого и нештатной ситуации на Запорожской АЭС не было.
МАГАТЭ тогда отмечало, что переход на дизельные генераторы на ЗАЭС случался уже не менее семи раз.
Глава МАГАТЭ Гросси знает, кто стоит за обстрелами ЗАЭС – Лавров >>
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.
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