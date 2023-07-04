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"Делаем все необходимое": как работает Запорожская АЭС на резервной линии
"Делаем все необходимое": как работает Запорожская АЭС на резервной линии - РИА Новости Крым, 04.07.2023
"Делаем все необходимое": как работает Запорожская АЭС на резервной линии
На Запорожской АЭС обстановка стабильная, эксплуатирующая организация делает все необходимое для обеспечения бесперебойной работы объекта. Об этом в комментарии РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T14:15
2023-07-04T14:15
2023-07-04T14:15
эксклюзивы риа новости крым
заэс (запорожская атомная электростанция)
алексей ясинский
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безопасность
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. На Запорожской АЭС обстановка стабильная, эксплуатирующая организация делает все необходимое для обеспечения бесперебойной работы объекта. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский.Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 4 июля, Киев отключил Запорожскую АЭС от 750-й ЛЭП.Также он отметил, что мощностей резервной линии для стабильной работы ЗАЭС хватает, "никаких рисков для работы станции сейчас нет".В Telegram-канале ЗАЭС также сообщается, что радиационный фон на территории объекта находится в норме.В мае в результате отключения высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская" Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение и была переведена на дизель-генераторы. Острой угрозы ядерной безопасности из-за этого и нештатной ситуации на Запорожской АЭС не было.МАГАТЭ тогда отмечало, что переход на дизельные генераторы на ЗАЭС случался уже не менее семи раз.Глава МАГАТЭ Гросси знает, кто стоит за обстрелами ЗАЭС – Лавров >>Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударные беспилотники перехвачены над ЗАЭСЕсть ли радиационные риски на ЗАЭСОбедненный уран для Киева: какую судьбу Запад готовит украинцам
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Ирина Мезенцева
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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заэс (запорожская атомная электростанция), алексей ясинский, новости , безопасность, запорожская область, украина, сво
"Делаем все необходимое": как работает Запорожская АЭС на резервной линии
Запорожская АЭС после перехода на резервную линию работает стабильно