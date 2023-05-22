https://crimea.ria.ru/20230522/zaporozhskaya-aes-poteryala-vneshnee-elektrosnabzhenie-1128867037.html

Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение

Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение

Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение и переведена на дизель-генераторы. Об этом сообщается в Telegram-канале станции. РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T08:10

2023-05-22T08:10

2023-05-22T08:38

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

новые регионы россии

происшествия

сво

украина

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новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение и переведена на дизель-генераторы. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.В настоящее время выясняются причины отключения линии. Радиационный фон в районе ЗАЭС в норме, добавили на станции.В начале мая работа всех блоков на Запорожской атомной электростанции была остановлена, это необходимо для обеспечения ядерной безопасности.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт против руководителя Запорожской АЭСЧем опасны обстрелы переведенной в холодный останов ЗАЭС – мнениеЗапад не усвоил урок – Аксенов о Чернобыльской катастрофе

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

новые регионы россии

украина

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, новые регионы россии, происшествия, сво, украина, россия, новости, безопасность