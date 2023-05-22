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Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение - РИА Новости Крым, 22.05.2023
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Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение
Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение
Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение и переведена на дизель-генераторы. Об этом сообщается в Telegram-канале станции. РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T08:10
2023-05-22T08:38
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение и переведена на дизель-генераторы. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.В настоящее время выясняются причины отключения линии. Радиационный фон в районе ЗАЭС в норме, добавили на станции.В начале мая работа всех блоков на Запорожской атомной электростанции была остановлена, это необходимо для обеспечения ядерной безопасности.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт против руководителя Запорожской АЭСЧем опасны обстрелы переведенной в холодный останов ЗАЭС – мнениеЗапад не усвоил урок – Аксенов о Чернобыльской катастрофе
заэс (запорожская атомная электростанция)
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, новые регионы россии, происшествия, сво, украина, россия, новости, безопасность
Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение

Электроснабжение Запорожской АЭС перевели на дизель-генераторы

08:10 22.05.2023 (обновлено: 08:38 22.05.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Энергодаре
Повседневная жизнь в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение и переведена на дизель-генераторы. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

"В результате отключения высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская" Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов", - говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины отключения линии. Радиационный фон в районе ЗАЭС в норме, добавили на станции.
В начале мая работа всех блоков на Запорожской атомной электростанции была остановлена, это необходимо для обеспечения ядерной безопасности.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.
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