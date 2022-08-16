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ФСБ: украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП от Курской АЭС - РИА Новости Крым, 16.08.2022
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ФСБ: украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП от Курской АЭС
ФСБ: украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП от Курской АЭС - РИА Новости Крым, 16.08.2022
ФСБ: украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП от Курской АЭС
Украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской атомной электростанции, что привело к нарушению... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T15:03
2022-08-16T15:04
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
курская область
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской атомной электростанции, что привело к нарушению технологического процесса функционирования АЭС. Об этом говорится в пресс-релизе центра общественных связей ФСБ России.Данные действия диверсантов привели к "нарушению технологического процесса функционирования АЭС", указали в ведомстве.Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по статье "Террористический акт". Сотрудники ФСБ совместно с МВД России ведут розыск преступников и их возможных сообщников.Во взаимодействии с Росгвардией приняты меры по усилению охраны объектов атомной энергетики.
https://crimea.ria.ru/20220816/sk-vozbudil-ugolovnoe-delo-posle-diversii-na-severe-kryma-1124184095.html
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), курская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
ФСБ: украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП от Курской АЭС

ФСБ: украинские диверсанты подорвали шесть опор ЛЭП, идущих от Курской АЭС

15:03 16.08.2022 (обновлено: 15:04 16.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоЛЭП на территории строящейся Сакской ТЭЦ
ЛЭП на территории строящейся Сакской ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской атомной электростанции, что привело к нарушению технологического процесса функционирования АЭС. Об этом говорится в пресс-релизе центра общественных связей ФСБ России.
"4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередач (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения, как региона, так и соседних субъектов страны", - говорится в сообщении.
Данные действия диверсантов привели к "нарушению технологического процесса функционирования АЭС", указали в ведомстве.
Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по статье "Террористический акт". Сотрудники ФСБ совместно с МВД России ведут розыск преступников и их возможных сообщников.
Во взаимодействии с Росгвардией приняты меры по усилению охраны объектов атомной энергетики.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
14:53
СК возбудил уголовное дело после диверсии на севере Крыма
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Курская областьСпециальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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