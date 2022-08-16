https://crimea.ria.ru/20220816/fsb-ukrainskie-diversanty-podorvali-opory-lep-ot-kurskoy-aes-1124184397.html

ФСБ: украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП от Курской АЭС

ФСБ: украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП от Курской АЭС - РИА Новости Крым, 16.08.2022

ФСБ: украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП от Курской АЭС

Украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской атомной электростанции, что привело к нарушению... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T15:03

2022-08-16T15:03

2022-08-16T15:04

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

курская область

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской атомной электростанции, что привело к нарушению технологического процесса функционирования АЭС. Об этом говорится в пресс-релизе центра общественных связей ФСБ России.Данные действия диверсантов привели к "нарушению технологического процесса функционирования АЭС", указали в ведомстве.Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по статье "Террористический акт". Сотрудники ФСБ совместно с МВД России ведут розыск преступников и их возможных сообщников.Во взаимодействии с Росгвардией приняты меры по усилению охраны объектов атомной энергетики.

https://crimea.ria.ru/20220816/sk-vozbudil-ugolovnoe-delo-posle-diversii-na-severe-kryma-1124184095.html

курская область

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2022

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), курская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)