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Военные России обеспечили ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 05.12.2023
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Военные России обеспечили ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Военные России обеспечили ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Военные России обеспечили ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Российские военные обеспечили ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T20:47
2023-12-05T20:47
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
магатэ
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новости сво
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Российские военные обеспечили ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Вооруженные Силы Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.В целях безопасности наблюдателей по всему маршруту движения с 6 до 18 часов объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся всеми российскими военнослужащими. Также российские саперы предварительно обследовали место на предмет неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов, оставшихся после обстрелов территории Запорожской области украинскими войсками.Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.Второго декабря после встречи генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси стороны достигли договоренностей о проведении полномасштабных консультаций в январе-феврале 2024 года.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Читайте также на РИА новости Крым:Выстоим, выстроим: мэр Энергодара рассказал о жизни в городеКак работает ЗАЭС в условиях обстрелов Энергодара УкраинойКогда Россия и МАГАТЭ проведут полномасштабные консультации по ЗАЭС
запорожская область
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96
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запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), магатэ, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, безопасность
Военные России обеспечили ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Минобороны: российские военные обеспечили безопасность ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС

20:47 05.12.2023
 
© Министерство обороны РФВоенные России обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Военные России обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Российские военные обеспечили ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Вооруженные Силы Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
В целях безопасности наблюдателей по всему маршруту движения с 6 до 18 часов объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся всеми российскими военнослужащими. Также российские саперы предварительно обследовали место на предмет неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов, оставшихся после обстрелов территории Запорожской области украинскими войсками.

"После завершения инженерной разведки российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию. В составе миссии прибыли четыре инспектора, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС. Находившиеся в течение прошедшего месяца представители МАГАТЭ были безопасно доставлены к месту перехода, где убыли на территорию Украины", - сказано в сообщении Минобороны.

Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.
Второго декабря после встречи генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси стороны достигли договоренностей о проведении полномасштабных консультаций в январе-феврале 2024 года.
Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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Запорожская областьЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)МАГАТЭМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииНовости СВОБезопасность
 
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