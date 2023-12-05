https://crimea.ria.ru/20231205/voennye-rossii-obespechili-rotatsiyu-nablyudateley-magate-na-zaporozhskoy-aes-1133330384.html

Военные России обеспечили ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Военные России обеспечили ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Военные России обеспечили ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Российские военные обеспечили ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T20:47

2023-12-05T20:47

2023-12-05T20:47

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

магатэ

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

новости сво

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Российские военные обеспечили ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Вооруженные Силы Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.В целях безопасности наблюдателей по всему маршруту движения с 6 до 18 часов объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся всеми российскими военнослужащими. Также российские саперы предварительно обследовали место на предмет неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов, оставшихся после обстрелов территории Запорожской области украинскими войсками.Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.Второго декабря после встречи генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси стороны достигли договоренностей о проведении полномасштабных консультаций в январе-феврале 2024 года.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Читайте также на РИА новости Крым:Выстоим, выстроим: мэр Энергодара рассказал о жизни в городеКак работает ЗАЭС в условиях обстрелов Энергодара УкраинойКогда Россия и МАГАТЭ проведут полномасштабные консультации по ЗАЭС

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), магатэ, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, безопасность