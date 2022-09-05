https://crimea.ria.ru/20220905/na-zaporozhskoy-aes-ostanutsya-nablyudateli-magate--vlasti-regiona-1124403585.html

На Запорожской АЭС останутся наблюдатели МАГАТЭ – власти региона

На Запорожской АЭС останутся наблюдатели МАГАТЭ – власти региона - РИА Новости Крым, 05.09.2022

На Запорожской АЭС останутся наблюдатели МАГАТЭ – власти региона

Делегация МАГАТЭ завершила работу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и покинула ее территорию, на объекте остаются два наблюдателя от организации,... РИА Новости Крым, 05.09.2022

2022-09-05T10:53

2022-09-05T10:53

2022-09-05T10:53

магатэ

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Делегация МАГАТЭ завершила работу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и покинула ее территорию, на объекте остаются два наблюдателя от организации, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Миссия МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС на прошлой неделе. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели делегатов МАГАТЭ по территории станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах со стороны украинских войск. Как заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, возглавляемая им комиссия нацелена предотвратить возможную ядерную аварию, для этого он готов к диалогу со всеми сторонами.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://crimea.ria.ru/20220904/kiev-khotel-provezti-svoikh-zhurnalistov-na-zaes-v-den-vysadki-desanta-1124398696.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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магатэ, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область