Как работает ЗАЭС в условиях обстрелов Энергодара Украиной
Директор ЗАЭС рассказал об обстановке на атомной станции в условиях обстрела Энергодара
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЛоготип на въезде на территорию Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Нарушений в работе Запорожской атомной электростанции не фиксируется, радиационный фон в норме и людям ничто не угрожает, объект надежно защищают российские Вооруженные Силы, но попытки ВСУ атаковать станцию не исключены. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщили директор Запорожской АЭС, первый заместитель гендиректора АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Юрий Черничук и глава Энергодара Эдуард Сеновоз, пребывая в Севастополе с рабочим визитом.
По словам Черничука, "безумно активная фаза обстрелов станции" была с июля 2022 года по январь 2023. Теперь ситуация поспокойнее, при этом "по городу, к сожалению, периодически есть прилеты".
"Последний обстрел станции был 20 января. После этого на территорию объектов ЗАЭС ничего не прилетало. Если попытки и есть, то силы, которые обеспечивают безопасность, наши Вооруженные Силы, это нейтрализуют. Надо только видеть глаза тех парней, которые выполняют эту боевую задачу – там все однозначно, никаких сомнений ни у кого нет. Все задействованные в этом делают максимально возможное, прикладывают все усилия – и технические, и организационные", – сказал Черничук.
Он отметил, что в данный момент "станция находится в безопасном состоянии" с технической точки зрения и людям ничто не угрожает.
"Говоря сухим языком атомщиков: пределы и условия безопасной эксплуатации станции соблюдаются, нарушений нет. Радиационный фон на площадке, в зоне наблюдения находится в пределах природного. То есть никакого воздействия от станции на население, персонал, окружающую среду не оказывается", – заверил он.
Что касается режимов работы блоков, о которых время от времени появляется информация в СМИ, то "это прерогатива технических специалистов, которые все делают в соответствии с регламентами", сказал он.
"Есть надзорные органы, которые следят за тем, чтобы этот объект выполнял все требования закона и нормативные правила. Поэтому абсолютно я могу спокойно декларировать, что все порядке", – заявил Черничук.
Он добавил, что завтра на ЗАЭС ожидают приезда миссии МАГАТЭ, это уже 14-я ротация.
В свою очередь глава Энергодара Эдуард Сеновоз, отвечая на вопрос о возможных угрозах для станции со стороны ВСУ, отметил, что, несмотря на относительное нынешнее спокойствие, не исключает возможности возобновления попыток атаковать ЗАЭС. Пока же украинские боевики переключились на жилые дома и инфраструктуру города.
"Точечные удары по жилым домам и инфраструктуре наносятся. Непосредственными целями становятся определенные трансформаторы, определенный водозабор. То есть нарушение жизнедеятельности города имеет место. Может быть и станция. Мы ничего отрицать не можем, потому что неадекватность своих действий они (ВСУ – ред.) показывали уже не раз. Что от нас зависит? Скорость реакции и ликвидация, обезопасить население. К этому мы и готовимся", – сказал глава региона.
Сейчас на ЗАЭС работают более 4 тысяч человек, из них 90% сотрудников – местные. И большая потребность в специалистах на станции остается, как и вообще в Энергодаре. Во многом помочь решить эту проблему сегодня взялся Севастополь.
"Севастополь – это тот город, который окажет нам помощь в подготовке и переподготовке кадров различного уровня. Тут весь спектр специалистов, которые сейчас нужны и для города Энергодара, и Запорожской АЭС", – заключил Сеновоз.
Меморандум о сотрудничестве был подписан руководством Энергодара и ЗАЭС с правительством Севастополя и ректором Севастопольского государственного университета 4 декабря. Стороны договорились создать рабочие группы и разработать дорожную карту взаимодействия по нескольким направлениям, чтобы помочь Энергодару как можно быстрее и эффективнее интегрироваться в социально-экономическое и образовательное пространство России. В частности, планируется привлекать выпускников Севастопольского университета для работы на Запорожской атомной станции и в образовательных организациях Энергодара. А также готовить студентов Института ядерной энергии и промышленности СевГУ на базе УТЦ Запорожской АЭС, а абитуриентов Энергодара – в СевГУ в формате Летней школы, открыть на базе школ Энергодара предпрофессиональные классы в партнерстве с СевГУ, и многое другое.
Документ подписан по итогам рабочей встречи, прошедшей в конце октября.
В начале ноября в Минобороны заявили, что Киев создает угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отмечал, что ВСУ запускают разведывательные беспилотники в направлении ЗАЭС, в район периферии атомной станции.
В августе 2022 года ВСУ неоднократно предпринимали попытки атаковать ЗАЭС и Энергодар ракетами и беспилотниками. Электростанция постоянно подвергалась обстрелам, но Киев отрицал свою причастность к ним. 31 августа на ЗАЭС был предотвращен теракт и задержаны украинские диверсанты. Это произошло накануне визита экспертов МАГАТЭ.
Только в октябре 2023 года руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов фактически признал причастность киевского режима к атакам на станцию, впервые публично сообщив, что Киев не оставлял попыток захватить ЗАЭС. В интервью украинскому изданию NV он рассказал о трех таких фактах.
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