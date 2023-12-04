Рейтинг@Mail.ru
Как работает ЗАЭС в условиях обстрелов Энергодара Украиной - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20231204/kak-rabotaet-zaes-v-usloviyakh-obstrelov-energodara-ukrainoy-1133303962.html
Как работает ЗАЭС в условиях обстрелов Энергодара Украиной
Как работает ЗАЭС в условиях обстрелов Энергодара Украиной - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Как работает ЗАЭС в условиях обстрелов Энергодара Украиной
Нарушений в работе Запорожской атомной электростанции не фиксируется, радиационный фон в норме и людям ничто не угрожает, объект надежно защищают российские... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T19:10
2023-12-04T19:10
эксклюзивы риа новости крым
заэс (запорожская атомная электростанция)
новости
севастополь
севастопольский государственный университет (севгу)
энергодар
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129816922_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52aeee9a7eb26f10c5141f1388b170bf.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Нарушений в работе Запорожской атомной электростанции не фиксируется, радиационный фон в норме и людям ничто не угрожает, объект надежно защищают российские Вооруженные Силы, но попытки ВСУ атаковать станцию не исключены. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщили директор Запорожской АЭС, первый заместитель гендиректора АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Юрий Черничук и глава Энергодара Эдуард Сеновоз, пребывая в Севастополе с рабочим визитом. По словам Черничука, "безумно активная фаза обстрелов станции" была с июля 2022 года по январь 2023. Теперь ситуация поспокойнее, при этом "по городу, к сожалению, периодически есть прилеты".Он отметил, что в данный момент "станция находится в безопасном состоянии" с технической точки зрения и людям ничто не угрожает.Что касается режимов работы блоков, о которых время от времени появляется информация в СМИ, то "это прерогатива технических специалистов, которые все делают в соответствии с регламентами", сказал он.Он добавил, что завтра на ЗАЭС ожидают приезда миссии МАГАТЭ, это уже 14-я ротация.В свою очередь глава Энергодара Эдуард Сеновоз, отвечая на вопрос о возможных угрозах для станции со стороны ВСУ, отметил, что, несмотря на относительное нынешнее спокойствие, не исключает возможности возобновления попыток атаковать ЗАЭС. Пока же украинские боевики переключились на жилые дома и инфраструктуру города.Сейчас на ЗАЭС работают более 4 тысяч человек, из них 90% сотрудников – местные. И большая потребность в специалистах на станции остается, как и вообще в Энергодаре. Во многом помочь решить эту проблему сегодня взялся Севастополь.Меморандум о сотрудничестве был подписан руководством Энергодара и ЗАЭС с правительством Севастополя и ректором Севастопольского государственного университета 4 декабря. Стороны договорились создать рабочие группы и разработать дорожную карту взаимодействия по нескольким направлениям, чтобы помочь Энергодару как можно быстрее и эффективнее интегрироваться в социально-экономическое и образовательное пространство России. В частности, планируется привлекать выпускников Севастопольского университета для работы на Запорожской атомной станции и в образовательных организациях Энергодара. А также готовить студентов Института ядерной энергии и промышленности СевГУ на базе УТЦ Запорожской АЭС, а абитуриентов Энергодара – в СевГУ в формате Летней школы, открыть на базе школ Энергодара предпрофессиональные классы в партнерстве с СевГУ, и многое другое.Документ подписан по итогам рабочей встречи, прошедшей в конце октября.В начале ноября в Минобороны заявили, что Киев создает угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отмечал, что ВСУ запускают разведывательные беспилотники в направлении ЗАЭС, в район периферии атомной станции.В августе 2022 года ВСУ неоднократно предпринимали попытки атаковать ЗАЭС и Энергодар ракетами и беспилотниками. Электростанция постоянно подвергалась обстрелам, но Киев отрицал свою причастность к ним. 31 августа на ЗАЭС был предотвращен теракт и задержаны украинские диверсанты. Это произошло накануне визита экспертов МАГАТЭ.Только в октябре 2023 года руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов фактически признал причастность киевского режима к атакам на станцию, впервые публично сообщив, что Киев не оставлял попыток захватить ЗАЭС. В интервью украинскому изданию NV он рассказал о трех таких фактах. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Россия и МАГАТЭ проведут полномасштабные консультации по ЗАЭС Буданов признал попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС - ответ МИД РоссииЧто происходит в Энергодаре: интервью со Zлым и Vежливым
заэс (запорожская атомная электростанция)
севастополь
энергодар
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Анна Петрова
Анна Петрова
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129816922_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_18ff0eeaefc489fc88afabf494d1208d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
заэс (запорожская атомная электростанция), новости, севастополь, севастопольский государственный университет (севгу), энергодар, россия
Как работает ЗАЭС в условиях обстрелов Энергодара Украиной

Директор ЗАЭС рассказал об обстановке на атомной станции в условиях обстрела Энергодара

19:10 04.12.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЛоготип на въезде на территорию Запорожской АЭС
Логотип на въезде на территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Нарушений в работе Запорожской атомной электростанции не фиксируется, радиационный фон в норме и людям ничто не угрожает, объект надежно защищают российские Вооруженные Силы, но попытки ВСУ атаковать станцию не исключены. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщили директор Запорожской АЭС, первый заместитель гендиректора АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Юрий Черничук и глава Энергодара Эдуард Сеновоз, пребывая в Севастополе с рабочим визитом.
По словам Черничука, "безумно активная фаза обстрелов станции" была с июля 2022 года по январь 2023. Теперь ситуация поспокойнее, при этом "по городу, к сожалению, периодически есть прилеты".

"Последний обстрел станции был 20 января. После этого на территорию объектов ЗАЭС ничего не прилетало. Если попытки и есть, то силы, которые обеспечивают безопасность, наши Вооруженные Силы, это нейтрализуют. Надо только видеть глаза тех парней, которые выполняют эту боевую задачу – там все однозначно, никаких сомнений ни у кого нет. Все задействованные в этом делают максимально возможное, прикладывают все усилия – и технические, и организационные", – сказал Черничук.

Он отметил, что в данный момент "станция находится в безопасном состоянии" с технической точки зрения и людям ничто не угрожает.
"Говоря сухим языком атомщиков: пределы и условия безопасной эксплуатации станции соблюдаются, нарушений нет. Радиационный фон на площадке, в зоне наблюдения находится в пределах природного. То есть никакого воздействия от станции на население, персонал, окружающую среду не оказывается", – заверил он.
Что касается режимов работы блоков, о которых время от времени появляется информация в СМИ, то "это прерогатива технических специалистов, которые все делают в соответствии с регламентами", сказал он.
"Есть надзорные органы, которые следят за тем, чтобы этот объект выполнял все требования закона и нормативные правила. Поэтому абсолютно я могу спокойно декларировать, что все порядке", – заявил Черничук.
Он добавил, что завтра на ЗАЭС ожидают приезда миссии МАГАТЭ, это уже 14-я ротация.
В свою очередь глава Энергодара Эдуард Сеновоз, отвечая на вопрос о возможных угрозах для станции со стороны ВСУ, отметил, что, несмотря на относительное нынешнее спокойствие, не исключает возможности возобновления попыток атаковать ЗАЭС. Пока же украинские боевики переключились на жилые дома и инфраструктуру города.
"Точечные удары по жилым домам и инфраструктуре наносятся. Непосредственными целями становятся определенные трансформаторы, определенный водозабор. То есть нарушение жизнедеятельности города имеет место. Может быть и станция. Мы ничего отрицать не можем, потому что неадекватность своих действий они (ВСУ – ред.) показывали уже не раз. Что от нас зависит? Скорость реакции и ликвидация, обезопасить население. К этому мы и готовимся", – сказал глава региона.
Сейчас на ЗАЭС работают более 4 тысяч человек, из них 90% сотрудников – местные. И большая потребность в специалистах на станции остается, как и вообще в Энергодаре. Во многом помочь решить эту проблему сегодня взялся Севастополь.
"Севастополь – это тот город, который окажет нам помощь в подготовке и переподготовке кадров различного уровня. Тут весь спектр специалистов, которые сейчас нужны и для города Энергодара, и Запорожской АЭС", – заключил Сеновоз.
Меморандум о сотрудничестве был подписан руководством Энергодара и ЗАЭС с правительством Севастополя и ректором Севастопольского государственного университета 4 декабря. Стороны договорились создать рабочие группы и разработать дорожную карту взаимодействия по нескольким направлениям, чтобы помочь Энергодару как можно быстрее и эффективнее интегрироваться в социально-экономическое и образовательное пространство России. В частности, планируется привлекать выпускников Севастопольского университета для работы на Запорожской атомной станции и в образовательных организациях Энергодара. А также готовить студентов Института ядерной энергии и промышленности СевГУ на базе УТЦ Запорожской АЭС, а абитуриентов Энергодара – в СевГУ в формате Летней школы, открыть на базе школ Энергодара предпрофессиональные классы в партнерстве с СевГУ, и многое другое.
Документ подписан по итогам рабочей встречи, прошедшей в конце октября.
В начале ноября в Минобороны заявили, что Киев создает угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отмечал, что ВСУ запускают разведывательные беспилотники в направлении ЗАЭС, в район периферии атомной станции.
В августе 2022 года ВСУ неоднократно предпринимали попытки атаковать ЗАЭС и Энергодар ракетами и беспилотниками. Электростанция постоянно подвергалась обстрелам, но Киев отрицал свою причастность к ним. 31 августа на ЗАЭС был предотвращен теракт и задержаны украинские диверсанты. Это произошло накануне визита экспертов МАГАТЭ.
Только в октябре 2023 года руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов фактически признал причастность киевского режима к атакам на станцию, впервые публично сообщив, что Киев не оставлял попыток захватить ЗАЭС. В интервью украинскому изданию NV он рассказал о трех таких фактах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда Россия и МАГАТЭ проведут полномасштабные консультации по ЗАЭС
Буданов признал попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС - ответ МИД России
Что происходит в Энергодаре: интервью со Zлым и Vежливым
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)НовостиСевастопольСевастопольский государственный университет (СевГУ)ЭнергодарРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:10Как работает ЗАЭС в условиях обстрелов Энергодара Украиной
18:48Как Анастасия "Т-34" Тюнина из Севастополя стала чемпионкой мира по боксу
18:29Когда киевский режим потеряет "голову"
18:02Протезы бойцам СВО: сколько человек в Крыму обеспечили за счет бюджета
17:44Путин: каждый четвертый россиянин является волонтером
17:38Все поврежденное ураганом жилье посчитают в Крыму за две недели
17:16Фура врезалась в автоколонну Росгвардии на трассе М4 "Дон": есть погибший
17:02В Ростовской области отработали системы ПВО – что известно
16:43Пожар в жилом доме в Партените: есть погибший и пострадавшие
16:08"Бездомная" статистика: как живут люди без крова в Крыму
15:19Минус 800 боевиков за сутки: ВСУ продолжают нести огромные потери
15:0430 украинских БПЛА сбиты в зоне спецоперации за сутки
14:45Корабли ЧФ ищут вражеские мины в Черном море и Керченском проливе
14:38Болгария не станет поставлять бронетехнику Украине
14:19Увеличение срока службы по призыву в России: позиция комитета Госдумы
13:51Керченская переправа: график работы и количество паромов
13:19Борьба на выживание: на Украине ищут виновного в провале наступления ВСУ
12:46Ущерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублей
12:08В Турции произошло землетрясение – что известно к этому часу
12:00Стало известно о состоянии отравившихся угарным газом в Крыму
Лента новостейМолния