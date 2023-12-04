https://crimea.ria.ru/20231204/kak-rabotaet-zaes-v-usloviyakh-obstrelov-energodara-ukrainoy-1133303962.html

Как работает ЗАЭС в условиях обстрелов Энергодара Украиной

Как работает ЗАЭС в условиях обстрелов Энергодара Украиной - РИА Новости Крым, 04.12.2023

Как работает ЗАЭС в условиях обстрелов Энергодара Украиной

Нарушений в работе Запорожской атомной электростанции не фиксируется, радиационный фон в норме и людям ничто не угрожает, объект надежно защищают российские... РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T19:10

2023-12-04T19:10

2023-12-04T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Нарушений в работе Запорожской атомной электростанции не фиксируется, радиационный фон в норме и людям ничто не угрожает, объект надежно защищают российские Вооруженные Силы, но попытки ВСУ атаковать станцию не исключены. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщили директор Запорожской АЭС, первый заместитель гендиректора АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Юрий Черничук и глава Энергодара Эдуард Сеновоз, пребывая в Севастополе с рабочим визитом. По словам Черничука, "безумно активная фаза обстрелов станции" была с июля 2022 года по январь 2023. Теперь ситуация поспокойнее, при этом "по городу, к сожалению, периодически есть прилеты".Он отметил, что в данный момент "станция находится в безопасном состоянии" с технической точки зрения и людям ничто не угрожает.Что касается режимов работы блоков, о которых время от времени появляется информация в СМИ, то "это прерогатива технических специалистов, которые все делают в соответствии с регламентами", сказал он.Он добавил, что завтра на ЗАЭС ожидают приезда миссии МАГАТЭ, это уже 14-я ротация.В свою очередь глава Энергодара Эдуард Сеновоз, отвечая на вопрос о возможных угрозах для станции со стороны ВСУ, отметил, что, несмотря на относительное нынешнее спокойствие, не исключает возможности возобновления попыток атаковать ЗАЭС. Пока же украинские боевики переключились на жилые дома и инфраструктуру города.Сейчас на ЗАЭС работают более 4 тысяч человек, из них 90% сотрудников – местные. И большая потребность в специалистах на станции остается, как и вообще в Энергодаре. Во многом помочь решить эту проблему сегодня взялся Севастополь.Меморандум о сотрудничестве был подписан руководством Энергодара и ЗАЭС с правительством Севастополя и ректором Севастопольского государственного университета 4 декабря. Стороны договорились создать рабочие группы и разработать дорожную карту взаимодействия по нескольким направлениям, чтобы помочь Энергодару как можно быстрее и эффективнее интегрироваться в социально-экономическое и образовательное пространство России. В частности, планируется привлекать выпускников Севастопольского университета для работы на Запорожской атомной станции и в образовательных организациях Энергодара. А также готовить студентов Института ядерной энергии и промышленности СевГУ на базе УТЦ Запорожской АЭС, а абитуриентов Энергодара – в СевГУ в формате Летней школы, открыть на базе школ Энергодара предпрофессиональные классы в партнерстве с СевГУ, и многое другое.Документ подписан по итогам рабочей встречи, прошедшей в конце октября.В начале ноября в Минобороны заявили, что Киев создает угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отмечал, что ВСУ запускают разведывательные беспилотники в направлении ЗАЭС, в район периферии атомной станции.В августе 2022 года ВСУ неоднократно предпринимали попытки атаковать ЗАЭС и Энергодар ракетами и беспилотниками. Электростанция постоянно подвергалась обстрелам, но Киев отрицал свою причастность к ним. 31 августа на ЗАЭС был предотвращен теракт и задержаны украинские диверсанты. Это произошло накануне визита экспертов МАГАТЭ.Только в октябре 2023 года руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов фактически признал причастность киевского режима к атакам на станцию, впервые публично сообщив, что Киев не оставлял попыток захватить ЗАЭС. В интервью украинскому изданию NV он рассказал о трех таких фактах. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Россия и МАГАТЭ проведут полномасштабные консультации по ЗАЭС Буданов признал попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС - ответ МИД РоссииЧто происходит в Энергодаре: интервью со Zлым и Vежливым

заэс (запорожская атомная электростанция)

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

заэс (запорожская атомная электростанция), новости, севастополь, севастопольский государственный университет (севгу), энергодар, россия