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Рядом с Запорожской АЭС найдены неразорвавшиеся боеприпасы - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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Рядом с Запорожской АЭС найдены неразорвавшиеся боеприпасы
Рядом с Запорожской АЭС найдены неразорвавшиеся боеприпасы - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Рядом с Запорожской АЭС найдены неразорвавшиеся боеприпасы
Рядом с Запорожской АЭС российскими военнослужащими, которые обеспечивали безопасность ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ, найдены неразорвавшиеся боеприпасы... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T18:41
2024-01-11T18:41
заэс (запорожская атомная электростанция)
магатэ
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
запорожская область
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Рядом с Запорожской АЭС российскими военнослужащими, которые обеспечивали безопасность ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ, найдены неразорвавшиеся боеприпасы. Об этом сообщает Минобороны РФ.Тем не менее российским военным удалось обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на Запорожскую АЭС."На маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей – разрушенного моста у населенного пункта Каменское с 6.00 до 18.00 был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими", - уточняют в Минобороны РФ.В состав миссии вошли четыре инспектора, задачей которых является наблюдение и оценка состояния безопасности ЗАЭС. По информации военного ведомства, эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года, когда состоялся первый визит на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.В декабре прошлого года российские военные также обеспечивали безопасность ротации наблюдателей Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС.В начале ноября Минобороны сообщало о перехвате средствами ПВО девяти украинских беспилотников коптерного типа в районе ЗАЭС.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает ЗАЭС в условиях обстрелов Энергодара УкраинойКогда Россия и МАГАТЭ проведут полномасштабные консультации по ЗАЭСВ Энергодаре предотвратили теракт на ЗАЭС – диверсанты задержаны
https://crimea.ria.ru/20230906/chto-proiskhodit-v-energodare-intervyu-so-zlym-i-vezhlivym-1131205990.html
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заэс (запорожская атомная электростанция), магатэ, безопасность, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, новости, министерство обороны рф
Рядом с Запорожской АЭС найдены неразорвавшиеся боеприпасы

Неразорвавшиеся боеприпасы ВСУ найдены российскими военными рядом с Запорожской АЭС

18:41 11.01.2024
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЛоготип на въезде на территорию Запорожской АЭС
Логотип на въезде на территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Рядом с Запорожской АЭС российскими военнослужащими, которые обеспечивали безопасность ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ, найдены неразорвавшиеся боеприпасы. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"При проведении осмотра дороги в районах перехода российскими военнослужащими были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости от ЗАЭС", - говорится в сообщении.
Тем не менее российским военным удалось обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на Запорожскую АЭС.
"На маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей – разрушенного моста у населенного пункта Каменское с 6.00 до 18.00 был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими", - уточняют в Минобороны РФ.
В состав миссии вошли четыре инспектора, задачей которых является наблюдение и оценка состояния безопасности ЗАЭС. По информации военного ведомства, эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года, когда состоялся первый визит на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.
В декабре прошлого года российские военные также обеспечивали безопасность ротации наблюдателей Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС.
В начале ноября Минобороны сообщало о перехвате средствами ПВО девяти украинских беспилотников коптерного типа в районе ЗАЭС.
Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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