https://crimea.ria.ru/20240412/chetvertyy-energoblok-zaporozhskoy-aes-perevodyat-v-kholodnyy-ostanov-1136511551.html

Четвертый энергоблок Запорожской АЭС переводят в "холодный останов"

Четвертый энергоблок Запорожской АЭС переводят в "холодный останов" - РИА Новости Крым, 12.04.2024

Четвертый энергоблок Запорожской АЭС переводят в "холодный останов"

На Запорожской АЭС приступили к плановому переводу энергоблока №4 в состояние "холодный останов", сообщает пресс-служба станции. РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T16:51

2024-04-12T16:51

2024-04-12T16:59

заэс (запорожская атомная электростанция)

безопасность

магатэ

запорожская область

энергодар

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. На Запорожской АЭС приступили к плановому переводу энергоблока №4 в состояние "холодный останов", сообщает пресс-служба станции.В этом состоянии реакторная установка не вырабатывает тепловую энергию. Холодный останов — прекращение ядерной реакции, охлаждение и поддержание реактора при нормальных температуре и давлении в течение длительного времени для проведения периодического осмотра. При этом продолжают действовать система отвода остаточных тепловыделений и вспомогательная система охлаждения.Специалисты преступили к расхолаживанию энергоблока №4 в 7:00 в пятницу. Процесс организован в соответствии со всеми необходимыми нормами и регламентами, работы проходят штатно, добавили в пресс-службе.Атаки киевского режима на Запорожскую АЭСЗапорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.С начала апреля ЗАЭС подвергается регулярным атакам со стороны Украины. Так, 5 апреля территорию станции атаковали украинские дроны, прилеты были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Критически важная инфраструктура станции не пострадала, нарушений работы систем АЭС не произошло.7 апреля боевики с помощью ударных дронов атаковали энергоблок №6, учебно-тренировочный центр и столовую, а также район грузового порта. Ранены трое сотрудников станции. Также охрана ЗАЭС отразила украинскую атаку на энергоблок №5.8 апреля ВСУ снова попытались атаковать ЗАЭС. Российскими военными был сбит дрон-камикадзе, он упал на кровлю 6-го энергоблока.9 апреля украинский беспилотник атаковал корпус с уникальным тренажерным центром на электростанции. Удар пришелся по крыше.В МИД России заявили, что Москва будет настаивать на необходимости получить от МАГАТЭ и других международных структур прямые, без каких-либо увиливаний, оценки действий украинского режима.11 апреля МАТАТЭ выступило с заявлением по поводу атак на Запорожскую АЭС. Как отметили в организации, нанесение ударов по станции привело к серьезной эскалации угроз ядерной безопасности, в связи с чем риск атомной катастрофы многократно усилился.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад блокирует новости об ударах по Запорожской АЭС – ЗахароваГросси признал близость ЗАЭС к ядерной аварииМАГАТЭ: удар по ЗАЭС может нарушить систему защитной оболочки реактора

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

энергодар

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), безопасность, магатэ, запорожская область, энергодар, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости