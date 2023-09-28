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Над Брянском уничтожен украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 28.09.2023
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Над Брянском уничтожен украинский беспилотник
Над Брянском уничтожен украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Над Брянском уничтожен украинский беспилотник
На подлете к Брянску российские силы радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T08:43
2023-09-28T08:48
брянск
александр богомаз
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
пво
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. На подлете к Брянску российские силы радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его словам, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.Накануне в Минобороны России сообщили, что с начала спецоперации российские средства ПВО уничтожили более 7 тысяч украинских беспилотников. Читайте также на РИА Новости Крым: Новые удары ВСУ по Белгородской и Брянской областям – ранена женщинаВСУ ударили дронами по Курской и Брянской областям
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РИА Новости Крым
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брянск, александр богомаз, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), пво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Над Брянском уничтожен украинский беспилотник

Богомаз: на подлете к Брянску беспилотник подавлен силами РЭБ

08:43 28.09.2023 (обновлено: 08:48 28.09.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБеспилотник ВСУ
Беспилотник ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. На подлете к Брянску российские силы радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен силами РЭБ на подлете к городу Брянску", – сообщил Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.
Накануне в Минобороны России сообщили, что с начала спецоперации российские средства ПВО уничтожили более 7 тысяч украинских беспилотников.
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