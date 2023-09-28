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Над Брянском уничтожен украинский беспилотник

Над Брянском уничтожен украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Над Брянском уничтожен украинский беспилотник

На подлете к Брянску российские силы радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T08:43

2023-09-28T08:43

2023-09-28T08:48

брянск

александр богомаз

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

пво

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. На подлете к Брянску российские силы радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его словам, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.Накануне в Минобороны России сообщили, что с начала спецоперации российские средства ПВО уничтожили более 7 тысяч украинских беспилотников. Читайте также на РИА Новости Крым: Новые удары ВСУ по Белгородской и Брянской областям – ранена женщинаВСУ ударили дронами по Курской и Брянской областям

брянск

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2023

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брянск, александр богомаз, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), пво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу