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Три человека ранены после обстрела Шебекино - Гладков - РИА Новости Крым, 01.10.2023
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Три человека ранены после обстрела Шебекино - Гладков
Три человека ранены после обстрела Шебекино - Гладков - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Три человека ранены после обстрела Шебекино - Гладков
Три человека получили ранения в результате обстрела центрального рынка в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T09:13
2023-10-01T09:16
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Три человека получили ранения в результате обстрела центрального рынка в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Одного из пострадавших мужчин везут в городскую больницу №2 города Белгорода. Гладков уточнил, что повреждения получили фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля. На месте работают оперативные службы и глава округа Владимир Жданов.Накануне ВСУ атаковали Белгородскую область девятью ракетами "Ураган". Воздушные цели были сбиты на подлете к Белгороду.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО сбили украинский беспилотник над КубаньюВСУ обстреляли школы в приграничных регионах РоссииМужчина ранен при обстреле села в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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96
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обстрелы всу, обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, новости сво, происшествия
Три человека ранены после обстрела Шебекино - Гладков

ВСУ обстреляли Шебекино - три человека получили ранения

09:13 01.10.2023 (обновлено: 09:16 01.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Три человека получили ранения в результате обстрела центрального рынка в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации, есть трое пострадавших: у женщины осколочные ранения шеи. Бригадой скорой помощи она доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще у двоих мужчин осколочные ранения ног", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Одного из пострадавших мужчин везут в городскую больницу №2 города Белгорода. Гладков уточнил, что повреждения получили фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля.
На месте работают оперативные службы и глава округа Владимир Жданов.
Накануне ВСУ атаковали Белгородскую область девятью ракетами "Ураган". Воздушные цели были сбиты на подлете к Белгороду.
Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности.
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Обстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиШебекино (город в Белгородской области)Вячеслав ГладковНовости СВОПроисшествия
 
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