https://crimea.ria.ru/20231001/tri-cheloveka-raneny-posle-obstrela-shebekino---gladkov-1131775359.html

Три человека ранены после обстрела Шебекино - Гладков

Три человека ранены после обстрела Шебекино - Гладков - РИА Новости Крым, 01.10.2023

Три человека ранены после обстрела Шебекино - Гладков

Три человека получили ранения в результате обстрела центрального рынка в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 01.10.2023

2023-10-01T09:13

2023-10-01T09:13

2023-10-01T09:16

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

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новости сво

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Три человека получили ранения в результате обстрела центрального рынка в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Одного из пострадавших мужчин везут в городскую больницу №2 города Белгорода. Гладков уточнил, что повреждения получили фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля. На месте работают оперативные службы и глава округа Владимир Жданов.Накануне ВСУ атаковали Белгородскую область девятью ракетами "Ураган". Воздушные цели были сбиты на подлете к Белгороду.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО сбили украинский беспилотник над КубаньюВСУ обстреляли школы в приграничных регионах РоссииМужчина ранен при обстреле села в Белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, новости сво, происшествия