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ВСУ атаковали Белгородскую область девятью ракетами "Ураган" - РИА Новости Крым, 30.09.2023
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ВСУ атаковали Белгородскую область девятью ракетами "Ураган"
ВСУ атаковали Белгородскую область девятью ракетами "Ураган" - РИА Новости Крым, 30.09.2023
ВСУ атаковали Белгородскую область девятью ракетами "Ураган"
Воздушные цели сбиты системой противовоздушной обороны на подлете к Белгороду и над Белгородским районом, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил РИА Новости Крым, 30.09.2023
2023-09-30T08:42
2023-09-30T08:42
белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Воздушные цели сбиты системой противовоздушной обороны на подлете к Белгороду и над Белгородским районом, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным Минобороны, ПВО сбила девять снарядов украинской реактивной системы залпового огня "Ураган".Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20230929/v-kurskoy-oblasti-vrazheskiy-bpla-podorval-v-podstantsiyu-1131738046.html
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белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия
ВСУ атаковали Белгородскую область девятью ракетами "Ураган"

Минобороны: ВСУ пыталась атаковать РСЗО "Ураган" территорию Белгородской области

08:42 30.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Воздушные цели сбиты системой противовоздушной обороны на подлете к Белгороду и над Белгородским районом, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - сбиты воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.
По данным Минобороны, ПВО сбила девять снарядов украинской реактивной системы залпового огня "Ураган".
"Ночью 30 сентября около 3.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган", — говорится в заявлении ведомства.
Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности.
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