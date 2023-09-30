ВСУ атаковали Белгородскую область девятью ракетами "Ураган"
Минобороны: ВСУ пыталась атаковать РСЗО "Ураган" территорию Белгородской области
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Воздушные цели сбиты системой противовоздушной обороны на подлете к Белгороду и над Белгородским районом, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - сбиты воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.
По данным Минобороны, ПВО сбила девять снарядов украинской реактивной системы залпового огня "Ураган".
"Ночью 30 сентября около 3.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган", — говорится в заявлении ведомства.
Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности.