https://crimea.ria.ru/20230930/vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast-devyatyu-raketami-uragan-1131758873.html

ВСУ атаковали Белгородскую область девятью ракетами "Ураган"

ВСУ атаковали Белгородскую область девятью ракетами "Ураган" - РИА Новости Крым, 30.09.2023

ВСУ атаковали Белгородскую область девятью ракетами "Ураган"

Воздушные цели сбиты системой противовоздушной обороны на подлете к Белгороду и над Белгородским районом, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил РИА Новости Крым, 30.09.2023

2023-09-30T08:42

2023-09-30T08:42

2023-09-30T08:42

белгород

белгородская область

обстрелы белгородской области

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Воздушные цели сбиты системой противовоздушной обороны на подлете к Белгороду и над Белгородским районом, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным Минобороны, ПВО сбила девять снарядов украинской реактивной системы залпового огня "Ураган".Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20230929/v-kurskoy-oblasti-vrazheskiy-bpla-podorval-v-podstantsiyu-1131738046.html

белгород

белгородская область

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белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия