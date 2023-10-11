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Российская армия получила новую партию танков Т-90М "Прорыв" - РИА Новости Крым, 11.10.2023
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Российская армия получила новую партию танков Т-90М "Прорыв"
Российская армия получила новую партию танков Т-90М "Прорыв" - РИА Новости Крым, 11.10.2023
Российская армия получила новую партию танков Т-90М "Прорыв"
"Уралвагонзавод" передал Вооруженным силам РФ партию новых танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М с дополнительной защитой, которые достойно зарекомендовали себя в... РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T11:13
2023-10-11T10:51
министерство обороны рф
денис мантуров
минпромторг рф
военно-промышленный комплекс (впк)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. "Уралвагонзавод" передал Вооруженным силам РФ партию новых танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М с дополнительной защитой, которые достойно зарекомендовали себя в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации."Хочу отметить труд конструкторов и инженеров предприятия, которые продолжают совершенствовать бронетехнику с учетом опыта ее боевого применения. Именно эта работа помогает нашим военнослужащим успешно выполнять все поставленные перед ними задачи", - отметил вице-премьер РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров.Спецтехника впервые погружена на вагон-платформу модели 13-192-01, разработанную Уральским КБ вагоностроения и изготовленную на "Уралвагонзаводе".Как отметили в корпорации, несмотря на особые задачи, поставленные перед коллективом нижнетагильского предприятия в условиях СВО, "Уралвагонзавод" продолжает выпуск грузовых вагонов.Лучший танк в миреТ-90М "Прорыв" – основной боевой танк российской армии, поступил на вооружение в 2020 году. Эти машины являются модернизированными версиями танков Т-90, разработанных в 80-х годах.Для поражения тяжелобронированных целей новый Т-90М может стрелять бронебойными подкалиберными боеприпасами. А управляемая ракета 9М119М разработки тульского КБ приборостроения способна поражать низколетящие цели – в том числе вертолеты.Для борьбы с живой силой, например с противотанковыми гранатометчиками, в арсенале "Прорыва" есть осколочно-фугасные снаряды дистанционного подрыва. Атаковать противника танк способен на дистанции до 5 км, в том числе и на ходу."Глазами" Т-90М служит многоканальный прицел с тепловизионным, телевизионным, визирным и дальномерным каналами, а также каналом управления ракетой. Новейшие электронные устройства обеспечивают круглосуточное применение.Кроме обычной брони, Т-90М окружен толстым слоем динамической защиты. Корма и башня защищены от ручных гранатометов противокумулятивными решетчатыми экранами. Комплекс активной защиты готов автоматически выбросить аэрозольные гранаты, спрятав танк от систем наведения противника за облаком плотного дыма.За маневренность и "прорывную" скорость танка отвечает дизельный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил. Он достаточно экономичен и обеспечивает боевой машине хороший запас хода.Президент России Владимир Путин назвал Т-90М "Прорыв" лучшим танком в мире, по его словам, "как только он выходит на позицию, другим там делать нечего".Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска усилят самолетами новой модификацииАрмия России получила новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс"
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министерство обороны рф, денис мантуров, минпромторг рф, военно-промышленный комплекс (впк), оборонно-промышленный комплекс россии, оружие, безопасность, новости
Российская армия получила новую партию танков Т-90М "Прорыв"

"Уралвагонзавод" передал армии России партию новых танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М

11:13 11.10.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкТанк Т-90МС "Прорыв"
Танк Т-90МС Прорыв - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. "Уралвагонзавод" передал Вооруженным силам РФ партию новых танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М с дополнительной защитой, которые достойно зарекомендовали себя в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.
"Хочу отметить труд конструкторов и инженеров предприятия, которые продолжают совершенствовать бронетехнику с учетом опыта ее боевого применения. Именно эта работа помогает нашим военнослужащим успешно выполнять все поставленные перед ними задачи", - отметил вице-премьер РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Спецтехника впервые погружена на вагон-платформу модели 13-192-01, разработанную Уральским КБ вагоностроения и изготовленную на "Уралвагонзаводе".
Как отметили в корпорации, несмотря на особые задачи, поставленные перед коллективом нижнетагильского предприятия в условиях СВО, "Уралвагонзавод" продолжает выпуск грузовых вагонов.

Лучший танк в мире

Т-90М "Прорыв" – основной боевой танк российской армии, поступил на вооружение в 2020 году. Эти машины являются модернизированными версиями танков Т-90, разработанных в 80-х годах.
Для поражения тяжелобронированных целей новый Т-90М может стрелять бронебойными подкалиберными боеприпасами. А управляемая ракета 9М119М разработки тульского КБ приборостроения способна поражать низколетящие цели – в том числе вертолеты.
Для борьбы с живой силой, например с противотанковыми гранатометчиками, в арсенале "Прорыва" есть осколочно-фугасные снаряды дистанционного подрыва. Атаковать противника танк способен на дистанции до 5 км, в том числе и на ходу.
"Глазами" Т-90М служит многоканальный прицел с тепловизионным, телевизионным, визирным и дальномерным каналами, а также каналом управления ракетой. Новейшие электронные устройства обеспечивают круглосуточное применение.
Кроме обычной брони, Т-90М окружен толстым слоем динамической защиты. Корма и башня защищены от ручных гранатометов противокумулятивными решетчатыми экранами. Комплекс активной защиты готов автоматически выбросить аэрозольные гранаты, спрятав танк от систем наведения противника за облаком плотного дыма.
За маневренность и "прорывную" скорость танка отвечает дизельный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил. Он достаточно экономичен и обеспечивает боевой машине хороший запас хода.
Президент России Владимир Путин назвал Т-90М "Прорыв" лучшим танком в мире, по его словам, "как только он выходит на позицию, другим там делать нечего".
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