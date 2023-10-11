https://crimea.ria.ru/20231011/v-krymsko-tatarskikh-podrazdeleniyakh-vsu-voyuyut-igilovtsy---direktor-fsb-1131998903.html

В крымско-татарских подразделениях ВСУ воюют игиловцы* - директор ФСБ

В крымско-татарских подразделениях ВСУ воюют игиловцы* - директор ФСБ - РИА Новости Крым, 11.10.2023

В крымско-татарских подразделениях ВСУ воюют игиловцы* - директор ФСБ

Запад активно способствуют перемещению участников различных террористических организаций в зону украинского конфликта, в частности, в составе ичкерийских* и... РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T11:46

2023-10-11T11:46

2023-10-11T11:50

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

александр бортников

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Запад активно способствуют перемещению участников различных террористических организаций в зону украинского конфликта, в частности, в составе ичкерийских* и крымско-татарских подразделений ВСУ воюют боевики ИГИЛ*. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран-участниц СНГ в Баку.По словам Бортникова, эти же боевики входят в диверсионно-разведывательные группы, забрасываемые на российскую территорию для совершения нападений и терактов.Директор ФСБ отметил, что Украина усилиями стран Запада превратилась в "площадку для обкатки террористов и наемников из разных стран мира". Только в странах Евросоюза действуют 17 тренировочных лагерей боевиков для украинских вооруженных формирований, уточнил он. Ведомство также зафиксировало участие в боевых действиях сотрудников 13 европейских ЧВК и членов девяти иностранных военизированных прокси-формирований."В результате целенаправленных действий западной коалиции Украина превратилась в площадку для обкатки террористов и наемников, обучения их методам ведения современной войны и применения данного опыта на пространстве СНГ и в других регионах мира", - подчеркнул Бортников.Ранее директор ФСБ сообщил о задержании в августе этого года участников украинской ДРГ, подготовленных британским спецназом для совершения диверсий в России, в том числе на военных объектах, объектов нефтяной, транспортной и критической инфраструктуры, а также Смоленской и Курской АЭС.*террористические организации, запрещенные в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Для чего министром обороны Украины назначили крымского татарина – мнениеФСБ задержала в Крыму диверсанта, подорвавшего газопровод в ЯлтеКиев применяет тактику ИГИЛ* в отношении Крыма – миссия России в ООН

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), александр бортников, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости, безопасность, украина, россия