https://crimea.ria.ru/20231117/rossiyskie-migi-paralizuyut-ukrainu-zelenskiy-zhazhdet-spaseniya-1132865687.html

Российские МиГи парализуют Украину: Зеленский жаждет спасения

Российские МиГи парализуют Украину: Зеленский жаждет спасения - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Российские МиГи парализуют Украину: Зеленский жаждет спасения

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от минобороны, генштаба и правительства найти решение о том, чтобы взлеты российских истребителей МиГ-31,... РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T19:06

2023-11-17T19:06

2023-11-17T19:06

воздушно-космический силы (вкс)

авиация

россия

гиперзвуковые ракеты "кинжал"

вооруженные силы россии

украина

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от минобороны, генштаба и правительства найти решение о том, чтобы взлеты российских истребителей МиГ-31, несущих ракеты "Кинжал", "не парализовывали всю страну" на продолжительное время. Об этом украинский лидер заявил по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего.Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев объяснил, почему российские ракеты не закончатся: оборонно-промышленный комплекс производит оружие в количестве, превышающем текущие потребности Армии РФ.В целом в России от двух до десяти раз выросли объемы производства по различным видам вооружений. Оборонные предприятия "Ростеха" наращивают выпуск ракет для гиперзвукового комплекса "Кинжал", оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер", для комплекса ПВО "Панцирь", а также производство авиабомб, снарядов, бронетехники, огнеметных систем, РСЗО. Кроме того, создается новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы "Мальва". Также правительство планирует в течение семи лет вдвое увеличить производство тяжелых и средних беспилотных летательных аппаратов в России.МиГ-31 – сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые Вооруженные силы РФ успешно применяют в ходе СВО для поражения военных целей на Украине, включая склады боеприпасов, места базирования ударных беспилотников, производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов, американские зенитно-ракетные комплексы."Кинжалы" могут поражать цели на расстоянии 2 тысячи километров, обладают высокой маневренностью и способностью совершать полет по квазибаллистической траектории на малых высотах. Представляют серьезную опасность для противника, поскольку их практически невозможно обнаружить и перехватить.Читайте также на РИА Новости Крым:МиГ-31 с "Кинжалами" патрулируют пространство над Черным морем - ПутинРоссийские войска усилят самолетами новой модификацииВ Севастополе откроют центр производства беспилотников - поручение Путина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воздушно-космический силы (вкс), авиация, россия, гиперзвуковые ракеты "кинжал", вооруженные силы россии, украина, владимир зеленский (президент украины)