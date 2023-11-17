Российские МиГи парализуют Украину: Зеленский жаждет спасения
Зеленский требует избавить Украину от "паралича" из-за вылетов российских МиГов
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от минобороны, генштаба и правительства найти решение о том, чтобы взлеты российских истребителей МиГ-31, несущих ракеты "Кинжал", "не парализовывали всю страну" на продолжительное время. Об этом украинский лидер заявил по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего.
"Отдельно поручил министерству обороны, генштабу и кабмину предложить решение, чтобы вылеты носителей "Кинжалов" не парализовали страну на часы", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев объяснил, почему российские ракеты не закончатся: оборонно-промышленный комплекс производит оружие в количестве, превышающем текущие потребности Армии РФ.
В целом в России от двух до десяти раз выросли объемы производства по различным видам вооружений. Оборонные предприятия "Ростеха" наращивают выпуск ракет для гиперзвукового комплекса "Кинжал", оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер", для комплекса ПВО "Панцирь", а также производство авиабомб, снарядов, бронетехники, огнеметных систем, РСЗО. Кроме того, создается новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы "Мальва". Также правительство планирует в течение семи лет вдвое увеличить производство тяжелых и средних беспилотных летательных аппаратов в России.
МиГ-31 – сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые Вооруженные силы РФ успешно применяют в ходе СВО для поражения военных целей на Украине, включая склады боеприпасов, места базирования ударных беспилотников, производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов, американские зенитно-ракетные комплексы.
"Кинжалы" могут поражать цели на расстоянии 2 тысячи километров, обладают высокой маневренностью и способностью совершать полет по квазибаллистической траектории на малых высотах. Представляют серьезную опасность для противника, поскольку их практически невозможно обнаружить и перехватить.
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