https://crimea.ria.ru/20231116/ognennyy-ad-pod-krynkami-dnepr-gromit-pozitsii-vsu-1132826436.html

Огненный ад под Крынками: "Днепр" громит позиции ВСУ

Огненный ад под Крынками: "Днепр" громит позиции ВСУ - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Огненный ад под Крынками: "Днепр" громит позиции ВСУ

Бойцы российской группировки "Днепр" за минувшие сутки разбили лодки с боевиками, уничтожили позиции подразделений и технику врага в Херсонской области. ВСУ... РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T13:13

2023-11-16T13:13

2023-11-16T13:13

херсонская область

группировка войск "днепр"

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

крынки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки "Днепр" за минувшие сутки разбили лодки с боевиками, уничтожили позиции подразделений и технику врага в Херсонской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными 58 солдат. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Самый больший урон противник понес в районе села Крынки. Там огнем "Днепра" уничтожено скопление войск ВСУ, убиты 22 боевика.Двенадцати бойцов украинская армия лишилась при попытке форсировать Днепр – российские силы уничтожили две лодки с военными.В районе острова Алешкинский разбито место скопления живой силы врага – ликвидированы 10 боевиков.В районе Понятовки уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом и экипажем. Убиты четверо военнослужащих ВСУ, еще двое получили ранения.На Каховском направлении в районе Новоберислава также разбита позиция одного из подразделений противника. ВСУ лишились пяти бойцов, еще трое тяжело ранены.Сутками ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что в районе села Крынки на левом берегу Днепра находятся максимум полторы роты боевиков ВСУ, российские войска заблокировали их дальнейшее продвижение. По его словам, российские войска уже подтянули дополнительные силы и заблокировали противника в Крынках, устроив ему "огненный ад".Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ форсируют Днепр: что происходит на левом берегу под Крынками"Днепр" уничтожил скопление войск ВСУ в КрынкахПлан "Барбаросса" по-украински на левом берегу Днепра рухнул – Сальдо

херсонская область

крынки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, группировка войск "днепр", новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , крынки