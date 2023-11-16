Рейтинг@Mail.ru
Огненный ад под Крынками: "Днепр" громит позиции ВСУ - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231116/ognennyy-ad-pod-krynkami-dnepr-gromit-pozitsii-vsu-1132826436.html
Огненный ад под Крынками: "Днепр" громит позиции ВСУ
Огненный ад под Крынками: "Днепр" громит позиции ВСУ - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Огненный ад под Крынками: "Днепр" громит позиции ВСУ
Бойцы российской группировки "Днепр" за минувшие сутки разбили лодки с боевиками, уничтожили позиции подразделений и технику врага в Херсонской области. ВСУ... РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T13:13
2023-11-16T13:13
херсонская область
группировка войск "днепр"
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
крынки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1b/1131704264_0:41:3497:2008_1920x0_80_0_0_a908799aef5abc0efa6a89d74829840d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки "Днепр" за минувшие сутки разбили лодки с боевиками, уничтожили позиции подразделений и технику врага в Херсонской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными 58 солдат. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Самый больший урон противник понес в районе села Крынки. Там огнем "Днепра" уничтожено скопление войск ВСУ, убиты 22 боевика.Двенадцати бойцов украинская армия лишилась при попытке форсировать Днепр – российские силы уничтожили две лодки с военными.В районе острова Алешкинский разбито место скопления живой силы врага – ликвидированы 10 боевиков.В районе Понятовки уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом и экипажем. Убиты четверо военнослужащих ВСУ, еще двое получили ранения.На Каховском направлении в районе Новоберислава также разбита позиция одного из подразделений противника. ВСУ лишились пяти бойцов, еще трое тяжело ранены.Сутками ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что в районе села Крынки на левом берегу Днепра находятся максимум полторы роты боевиков ВСУ, российские войска заблокировали их дальнейшее продвижение. По его словам, российские войска уже подтянули дополнительные силы и заблокировали противника в Крынках, устроив ему "огненный ад".Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ форсируют Днепр: что происходит на левом берегу под Крынками"Днепр" уничтожил скопление войск ВСУ в КрынкахПлан "Барбаросса" по-украински на левом берегу Днепра рухнул – Сальдо
херсонская область
крынки
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1b/1131704264_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_5e7c6579a96d2329a5c5f27caa553d9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, группировка войск "днепр", новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , крынки
Огненный ад под Крынками: "Днепр" громит позиции ВСУ

Группировка "Днепр" за сутки ликвидировал почти 60 боевиков ВСУ в Херсонской области

13:13 16.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ в зоне спецоперации
Бойцы ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки "Днепр" за минувшие сутки разбили лодки с боевиками, уничтожили позиции подразделений и технику врага в Херсонской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными 58 солдат. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Самый больший урон противник понес в районе села Крынки. Там огнем "Днепра" уничтожено скопление войск ВСУ, убиты 22 боевика.
Двенадцати бойцов украинская армия лишилась при попытке форсировать Днепр – российские силы уничтожили две лодки с военными.
В районе острова Алешкинский разбито место скопления живой силы врага – ликвидированы 10 боевиков.
В районе Понятовки уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом и экипажем. Убиты четверо военнослужащих ВСУ, еще двое получили ранения.
На Каховском направлении в районе Новоберислава также разбита позиция одного из подразделений противника. ВСУ лишились пяти бойцов, еще трое тяжело ранены.
Сутками ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что в районе села Крынки на левом берегу Днепра находятся максимум полторы роты боевиков ВСУ, российские войска заблокировали их дальнейшее продвижение. По его словам, российские войска уже подтянули дополнительные силы и заблокировали противника в Крынках, устроив ему "огненный ад".
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ форсируют Днепр: что происходит на левом берегу под Крынками
"Днепр" уничтожил скопление войск ВСУ в Крынках
План "Барбаросса" по-украински на левом берегу Днепра рухнул – Сальдо
 
Херсонская областьГруппировка войск "Днепр"Новости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУКрынки
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:37Российские истребители сбили вражеский МиГ-29 над Донбассом
14:15Аксенов представил кандидата на должность главы "Крымтеплокоммунэнерго"
13:37Неисправная защита Крымского моста: обвиняемый отпущен под домашний арест
13:32Водитель Lada слетел в кювет и врезался в дерево в Коктебеле
13:21Клиенты РНКБ воспользовались "цифровыми офисами" около 10 тысяч раз
13:13Огненный ад под Крынками: "Днепр" громит позиции ВСУ
13:02УФНС: в Крыму за десять месяцев собрали более 57 млрд рублей налогов
12:43ПСБ: уровень кредитования бизнеса в Крыму достиг исторического максимума
12:31Эксперт раскрыл истинный смысл переговоров Китая и США
12:14Как выбрать зимнюю резину
11:23Часть абонентов Симферополя в пятницу останутся без газа
11:18Зеленского и его команду ждет второй Нюрнбергский трибунал - Аксенов
11:096,5 лет "строгача": ялтинец отправится в колонию за смертельное избиение
10:57Грипп, ОРВИ и COVID в Крыму: как изменилась ситуация за неделю
10:48Полцентнера наркотиков: ФСБ выявила курируемые с Украины нарколаборатории
10:41Еще 95 ударов: ВСУ продолжают бить из артиллерии по мирной Херсонщине
10:35Байден и Си Цзиньпин - главные итоги встречи лидеров США и Китая
09:57Двухлетний ребенок пострадал в ДТП с автобусом под Симферополем
09:343,6 кг марихуаны: в Феодосии задержан подозреваемый в сбыте наркотиков
09:30В проливе метровые волны: как работает Керченская переправа в четверг
Лента новостейМолния