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Акт о передаче Крыма УССР должен быть отменен - Затулин

Акт о передаче Крыма УССР должен быть отменен - Затулин - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Акт о передаче Крыма УССР должен быть отменен - Затулин

Решение о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году нужно признать незаконным и отменить. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин... РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T11:39

2024-02-19T11:39

2024-02-19T11:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Решение о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году нужно признать незаконным и отменить. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин."Я считаю, что акт о передаче Крыма из РСФСР в УССР 1954 года нужно было бы сегодня вновь рассмотреть и отменить, признав его незаконным", - сказал Затулин РИА Новости.Он напомнил, что на протяжении сотен лет до того момента Крым был российским регионом, а в 1954 году его "у России украли". Он также отметил, что за все годы нахождения в составе Украины, киевскими властями не было сделано ничего для полуострова."В течение всех лет с 1954 по 2014 Крым был в плену у страны, которая не могла обеспечить его бесконфликтное существование, которая в Крыму кроме особняков ничего не строила, не обращала внимание на нужды местного населения. После прихода Крыма в состав России, мы видим, что построены дороги и электростанции <…> Подавляющее большинство крымчан понимает, что судьба Крыма с Россией", - заключил Затулин.Передача Крыма Украине и оценка Генпрокуратуры19 февраля 1954 года указом президиума Верховного Совета СССР Крымская область была передана из состава РСФСР Украинской ССР. Решение объяснялось "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украиной". Указ часто называют личной инициативой первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. После распада СССР полуостров остался в составе Украины.Уже после вхождения Крыма в состав России Генеральная прокуратура РФ признала передачу Крыма Украине противоречащей Конституции РСФСР и СССР. В Генпрокуратуре пояснили, что согласно Конституции СССР, вопросы утверждения изменений границ между союзными республиками находились в ведении высших органов государственной власти и органов государственного управления, а не Президиума Верховного Совета СССР.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали вопиющим беззаконием передачу полуострова УкраинеБольшое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССРСоратник Ельцина рассказал, почему РФ в 1991 году не присоединила Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, украина, история, константин затулин, государственная дума рф, общество, россия, новости, мнения