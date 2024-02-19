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В Крыму назвали вопиющим беззаконием передачу полуострова Украине

В Крыму назвали вопиющим беззаконием передачу полуострова Украине - РИА Новости Крым, 19.02.2024

В Крыму назвали вопиющим беззаконием передачу полуострова Украине

Решение о передаче Крымского полуострова из состава РСФСР в Украинскую ССР в 1954 году является нелегитимным и юридически ничтожным, его необходимо отменить... РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T10:06

2024-02-19T10:06

2024-02-19T10:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Решение о передаче Крымского полуострова из состава РСФСР в Украинскую ССР в 1954 году является нелегитимным и юридически ничтожным, его необходимо отменить через Конституционный суд РФ. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов в 70-ю годовщину принятия соответствующего указа Верховного Совета СССР.Политик, в частности, отметил, что в соответствии с конституциями РСФСР и УССР 1937 года, каких-либо полномочий для передачи территории и самостоятельного принятия решения об изменении границ у союзных республик не было.Кроме того, указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года является незаконным, поскольку принят за пределами его компетенции. Полномочия по утверждению изменений границ между союзными республиками были только у Верховного Совета СССР, а не у его Президиума, пояснил Константинов.Также закон СССР "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР" не содержит непосредственного указания на передачу Крыма, а только утверждает указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля.Председатель Госсовета Крыма добавил, что при принятии решения не учитывалось мнение самих крымчан.Все это дало основания инициировать запрос в Конституционный суд РФ о соответствии Конституции Российской Федерации закона о передаче Крыма УССР.Отмена закона о передаче полуострова также станет "полным и окончательным торжеством исторической справедливости", заключил председатель Госсовета РК.Передача Крыма Украине и оценка Генпрокуратуры19 февраля 1954 года указом президиума Верховного Совета СССР Крымская область была передана из состава РСФСР Украинской ССР. Решение объяснялось "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украиной". Указ часто называют личной инициативой первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. После распада СССР полуостров остался в составе Украины.Уже после вхождения Крыма в состав России Генеральная прокуратура РФ признала передачу Крыма Украине противоречащей Конституции РСФСР и СССР. В Генпрокуратуре пояснили, что согласно Конституции СССР, вопросы утверждения изменений границ между союзными республиками находились в ведении высших органов государственной власти и органов государственного управления, а не Президиума Верховного Совета СССР.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему передача Крыма Украине была незаконной – мнениеСоратник Ельцина рассказал, почему РФ в 1991 году не присоединила КрымПервый шаг домой: как референдум 1991 года помог Крыму вернуться в Россию

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