https://crimea.ria.ru/20230404/gubernator-obyasnil-zvuki-strelby-v-tsentre-sevastopolya-1127979930.html

Звуки стрельбы в центре Севастополя – Развожаев объяснил причины

Звуки стрельбы в центре Севастополя – Развожаев объяснил причины - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Звуки стрельбы в центре Севастополя – Развожаев объяснил причины

Подразделения Черноморского флота в Севастополе проводят тренировки по учебной стрельбе на Северном молу в Севастополе, а в бухте военные ведут профилактическую РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T18:20

2023-04-04T18:20

2023-04-04T18:23

севастополь

михаил развожаев

армия и флот

новости крыма

общество

безопасность республики крым и севастополя

крым

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Подразделения Черноморского флота в Севастополе проводят тренировки по учебной стрельбе на Северном молу в Севастополе, а в бухте военные ведут профилактическую противоподводно-диверсионную работу. Так губернатор Михаил Развожаев объяснил громкие звуки, которые во вторник слышны в центре города.При этом в районе Карантинной бухты военные ведут профилактическую работу в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения, добавил они заверил, что в городе все спокойно.В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военных, в том числе с привлечением расчетов ПВО. Как и других граничащих с Украиной регионах России здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.Ранее Развожаев предупредил, что в сети все чаще можно увидеть фейковые сообщения о ситуации в Севастополе, в том числе о последствиях атак беспилотников, и призвал получать информацию из официальных источников. Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу: два беспилотника над Севастополем сбили девушки-военнослужащиеМассированная атака беспилотников на Крым отбита – МинобороныВ Севастополе громко – работает МЧС

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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