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Звуки стрельбы в центре Севастополя – Развожаев объяснил причины
Звуки стрельбы в центре Севастополя – Развожаев объяснил причины - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Звуки стрельбы в центре Севастополя – Развожаев объяснил причины
Подразделения Черноморского флота в Севастополе проводят тренировки по учебной стрельбе на Северном молу в Севастополе, а в бухте военные ведут профилактическую РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T18:20
2023-04-04T18:20
2023-04-04T18:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Подразделения Черноморского флота в Севастополе проводят тренировки по учебной стрельбе на Северном молу в Севастополе, а в бухте военные ведут профилактическую противоподводно-диверсионную работу. Так губернатор Михаил Развожаев объяснил громкие звуки, которые во вторник слышны в центре города.При этом в районе Карантинной бухты военные ведут профилактическую работу в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения, добавил они заверил, что в городе все спокойно.В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военных, в том числе с привлечением расчетов ПВО. Как и других граничащих с Украиной регионах России здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.Ранее Развожаев предупредил, что в сети все чаще можно увидеть фейковые сообщения о ситуации в Севастополе, в том числе о последствиях атак беспилотников, и призвал получать информацию из официальных источников. Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу: два беспилотника над Севастополем сбили девушки-военнослужащиеМассированная атака беспилотников на Крым отбита – МинобороныВ Севастополе громко – работает МЧС
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Звуки стрельбы в центре Севастополя – Развожаев объяснил причины
Губернатор Севастополя Развожаев: громкие звуки и стрельба в городе – учения военных
18:20 04.04.2023 (обновлено: 18:23 04.04.2023)