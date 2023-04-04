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Звуки стрельбы в центре Севастополя – Развожаев объяснил причины - РИА Новости Крым, 04.04.2023
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Звуки стрельбы в центре Севастополя – Развожаев объяснил причины
Звуки стрельбы в центре Севастополя – Развожаев объяснил причины - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Звуки стрельбы в центре Севастополя – Развожаев объяснил причины
Подразделения Черноморского флота в Севастополе проводят тренировки по учебной стрельбе на Северном молу в Севастополе, а в бухте военные ведут профилактическую РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T18:20
2023-04-04T18:23
севастополь
михаил развожаев
армия и флот
новости крыма
общество
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Подразделения Черноморского флота в Севастополе проводят тренировки по учебной стрельбе на Северном молу в Севастополе, а в бухте военные ведут профилактическую противоподводно-диверсионную работу. Так губернатор Михаил Развожаев объяснил громкие звуки, которые во вторник слышны в центре города.При этом в районе Карантинной бухты военные ведут профилактическую работу в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения, добавил они заверил, что в городе все спокойно.В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военных, в том числе с привлечением расчетов ПВО. Как и других граничащих с Украиной регионах России здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.Ранее Развожаев предупредил, что в сети все чаще можно увидеть фейковые сообщения о ситуации в Севастополе, в том числе о последствиях атак беспилотников, и призвал получать информацию из официальных источников. Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу: два беспилотника над Севастополем сбили девушки-военнослужащиеМассированная атака беспилотников на Крым отбита – МинобороныВ Севастополе громко – работает МЧС
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news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, новости крыма, общество, безопасность республики крым и севастополя, крым, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Звуки стрельбы в центре Севастополя – Развожаев объяснил причины

Губернатор Севастополя Развожаев: громкие звуки и стрельба в городе – учения военных

18:20 04.04.2023 (обновлено: 18:23 04.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро на Графской пристани
Утро на Графской пристани - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Подразделения Черноморского флота в Севастополе проводят тренировки по учебной стрельбе на Северном молу в Севастополе, а в бухте военные ведут профилактическую противоподводно-диверсионную работу. Так губернатор Михаил Развожаев объяснил громкие звуки, которые во вторник слышны в центре города.
"Если слышите звуки в центре города – это на Северном молу учебная стрельба из стрелкового оружия у флота", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
При этом в районе Карантинной бухты военные ведут профилактическую работу в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения, добавил они заверил, что в городе все спокойно.
В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военных, в том числе с привлечением расчетов ПВО. Как и других граничащих с Украиной регионах России здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.
Ранее Развожаев предупредил, что в сети все чаще можно увидеть фейковые сообщения о ситуации в Севастополе, в том числе о последствиях атак беспилотников, и призвал получать информацию из официальных источников.
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СевастопольМихаил РазвожаевАрмия и флотНовости КрымаОбществоБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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