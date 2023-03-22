https://crimea.ria.ru/20230322/zhertvy-ataki-dronov-v-sevastopole-kommentariy-razvozhaeva-1127705792.html

"Жертвы" атаки дронов в Севастополе: комментарий Развожаева

"Жертвы" атаки дронов в Севастополе: комментарий Развожаева - РИА Новости Крым, 22.03.2023

"Жертвы" атаки дронов в Севастополе: комментарий Развожаева

Информация о гибели мирных людей при атаке украинских беспилотников в Севастополе, а также ранении моряков Черноморского флота, является ложью. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T18:30

2023-03-22T18:30

2023-03-22T18:30

михаил развожаев

севастополь

фейк

центр информационно-психологических операций (ципсо)

безопасность республики крым и севастополя

общество

беспилотник (дрон)

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Информация о гибели мирных людей при атаке украинских беспилотников в Севастополе, а также ранении моряков Черноморского флота, является ложью. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, в сети, особенно в ТГ-каналах, все чаще можно увидеть фейковые сообщения о ситуации в Севастополе, в том числе о последствиях атак беспилотников. Как отметил Развожаев, в текстах таких публикаций, составленных "по особой технологии", истина тесно переплетается с обманом, из-за чего "ложь воспринимается автоматически как правда".Так, в одной из подобных "новостей" говорилось об атаке морских дронов на военные объекты, которая была отбита, и ни один корабль или другой армейский объект не пострадали, что является правдой. При этом уже в следующем предложении приводилась фейковая информация о том, что среди военных "ранены три человека, жизни никого из них ничего не грозит".То же касается разрушений или их отсутствия вперемешку с псевдофактами о гибели мирных людей, которых либо убило взрывной волной, либо осколками выбитых стекол и прочее. Примеры публикаций подобного содержания губернатор прикрепил к своему сообщению.Развожаев обратил внимание на то, что почерк подразделения украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) отчетливо прослеживается там, где авторы публикаций ссылаются на "источник в окружении севастопольского губернатора"."Это сразу должно насторожить", отметил он. И подчеркнул, что цель ЦИПсО – психологический прессинг и, как следствие, паника у населения и недоверие властям. Он призвал получать информацию из официального источника – своего аккаунта в Telegram.Ранее в среду на эфир радиостанций в Крыму и Севастополе была совершена хакерская атака, в результате жители регионов утром в среду услышали ложные сообщения об угрозе ракетного удара. В частности распространялась информация об эвакуации с полуострова при помощи паромных переправ.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские беспилотники пытались атаковать СевастопольШойгу: два беспилотника над Севастополем сбили девушки-военнослужащие В Севастополе громко – работает МЧС

севастополь

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михаил развожаев, севастополь, фейк, центр информационно-психологических операций (ципсо), безопасность республики крым и севастополя, общество, беспилотник (дрон)