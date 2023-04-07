https://crimea.ria.ru/20230407/gromkie-zvuki-v-evpatorii--chto-proiskhodit-1128034000.html

Громкие звуки в Евпатории – что происходит

Громкие звуки в Евпатории – что происходит - РИА Новости Крым, 07.04.2023

Громкие звуки в Евпатории – что происходит

Громкие звуки, которые могут слышать жители и гости Евпатории в пятницу днем, связаны с плановыми учениями силовиков. Об этом сообщила глава администрации... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T12:43

2023-04-07T12:43

2023-04-07T12:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые могут слышать жители и гости Евпатории в пятницу днем, связаны с плановыми учениями силовиков. Об этом сообщила глава администрации Евпатории Елена Демидова.Ранее в Евпатории проходили плановые учения военнослужащих и силовых структур, которые сопровождались громкими звуками и работой военной техники. Кроме того, накануне севастопольский губернатор Михаил Развожаев проинформировал, что подразделения Черноморского флота проводят тренировки по учебной стрельбе на Северном молу, а в бухте военные ведут профилактическую противоподводно-диверсионную работу.В Крыму и Севастополе регулярно проходят тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов ПВО. В обоих регионах, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории будет громко – горожан просят сохранять спокойствиеБудет громко: в Севастополе уничтожат крупный арсенал времен войныВ акватории Черного моря подлодка "Алроса" провела торпедные стрельбы

https://crimea.ria.ru/20230324/gromkie-zvuki-v-sevastopole-razvozhaev-obyasnil-prichinu-1127741476.html

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2023

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