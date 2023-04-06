https://crimea.ria.ru/20230406/budet-gromko-v-sevastopole-unichtozhat-krupnyy-arsenal-vremen-voyny-1128018424.html

Будет громко: в Севастополе уничтожат крупный арсенал времен войны

Будет громко: в Севастополе уничтожат крупный арсенал времен войны - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Будет громко: в Севастополе уничтожат крупный арсенал времен войны

в четверг спасатели уничтожат крупный арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом в своем Telegram-канале предупредил жителей города... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T15:57

2023-04-06T15:57

2023-04-06T15:57

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг спасатели уничтожат крупный арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом в своем Telegram-канале предупредил жителей города губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что в числе обнаруженных саперами за неделю боеприпасов – немецкая авиабомба SD-250, которую 6 апреля нашли в районе улицы Ерошенко.В самом городе все спокойно, заверил он.В последнее время губернатор Севастополя заранее предупреждает жителей о возможных "громких звуках" в городе, которые могут потревожить горожан. Это связано с тем, что в сети все чаще появляются фейковые сообщения о ситуации в Севастополе, в том числе о последствиях атак беспилотников. В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военных, в том числе с привлечением расчетов ПВО. Как и других граничащих с Украиной регионах России здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки стрельбы в центре Севастополя – Развожаев объяснил причиныНад Крымом сбит беспилотникВ Евпатории будет громко – горожан просят сохранять спокойствие

https://crimea.ria.ru/20230406/v-akvatorii-chernogo-morya-podlodka-alrosa-provela-torpednye-strelby-1128008934.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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