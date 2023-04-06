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Будет громко: в Севастополе уничтожат крупный арсенал времен войны - РИА Новости Крым, 06.04.2023
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Будет громко: в Севастополе уничтожат крупный арсенал времен войны
Будет громко: в Севастополе уничтожат крупный арсенал времен войны - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Будет громко: в Севастополе уничтожат крупный арсенал времен войны
в четверг спасатели уничтожат крупный арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом в своем Telegram-канале предупредил жителей города... РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T15:57
2023-04-06T15:57
севастополь
михаил развожаев
гу мчс россии по севастополю
общество
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг спасатели уничтожат крупный арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом в своем Telegram-канале предупредил жителей города губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что в числе обнаруженных саперами за неделю боеприпасов – немецкая авиабомба SD-250, которую 6 апреля нашли в районе улицы Ерошенко.В самом городе все спокойно, заверил он.В последнее время губернатор Севастополя заранее предупреждает жителей о возможных "громких звуках" в городе, которые могут потревожить горожан. Это связано с тем, что в сети все чаще появляются фейковые сообщения о ситуации в Севастополе, в том числе о последствиях атак беспилотников. В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военных, в том числе с привлечением расчетов ПВО. Как и других граничащих с Украиной регионах России здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки стрельбы в центре Севастополя – Развожаев объяснил причиныНад Крымом сбит беспилотникВ Евпатории будет громко – горожан просят сохранять спокойствие
https://crimea.ria.ru/20230406/v-akvatorii-chernogo-morya-podlodka-alrosa-provela-torpednye-strelby-1128008934.html
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севастополь, михаил развожаев, гу мчс россии по севастополю, общество, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым
Будет громко: в Севастополе уничтожат крупный арсенал времен войны

Развожаев: в Севастополе в четверг уничтожат крупный арсенал боеприпасом времен войны

15:57 06.04.2023
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюНеразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
Неразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг спасатели уничтожат крупный арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом в своем Telegram-канале предупредил жителей города губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 16.00 и до 18.00 будут производить плановое уничтожение большого количества боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Будет громко, поэтому предупреждаю заранее", – написал Развожаев.
Он отметил, что в числе обнаруженных саперами за неделю боеприпасов – немецкая авиабомба SD-250, которую 6 апреля нашли в районе улицы Ерошенко.
В самом городе все спокойно, заверил он.
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В последнее время губернатор Севастополя заранее предупреждает жителей о возможных "громких звуках" в городе, которые могут потревожить горожан. Это связано с тем, что в сети все чаще появляются фейковые сообщения о ситуации в Севастополе, в том числе о последствиях атак беспилотников.
В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военных, в том числе с привлечением расчетов ПВО. Как и других граничащих с Украиной регионах России здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.
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СевастопольМихаил РазвожаевГУ МЧС России по СевастополюОбществоБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаКрым
 
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